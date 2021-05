Las Cámaras preparan una estrategia para impulsar la economía asturiana

Las Cámaras de Comercio de Asturias preparan su propio plan estratégico para “apoyar”, desde sus competencias, la transformación e impulso de la economía regional. Los tres entes concelebraron ayer el primer consejo cameral de su historia, en el que intervinieron sus respectivos presidentes y que encabezó el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Es el preludio de un próximo pleno conjunto, el primero de la historia de las Cámaras asturianas y al que ha comprometido su asistencia el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón. La industria limpia y altamente digitalizada, el desarrollo del área metropolitana, la interconectividad y la internacionalización son las claves. Aprovechar los fondos europeos es una necesidad.

José Manuel Ferreira, presidente de la Cámara de Oviedo, defendió la “asturmetrópoli”, “capaz de irradiar energía al conjunto del territorio” con la “especialización en sectores innovadores y el soporte de los tradicionales adecuadamente actualizados”. A partir de este principio, expuso los puntos estratégicos en los que trabajarán las Cámaras de Asturias.

“Asturias debe superarse a sí misma y reconquistar el liderato industrial en España” José Luis Bonet - Presidente de la Cámara de España

Captar inversiones. Se trata de “incrementar la actividad económica, especialmente la de base tecnológica e innovadora”, apoyando a las compañías asentadas, pero atrayendo otras nuevas. Al menos una por año. El ejemplo práctico de esta acción es la implantación de Amazon, “gestionada desde la oficina de capción de inversiones de Cámaras de Asturias”.

Modernizar la Administración. Las Cámaras se ofrecen para colaborar en “un profundo proceso de desburocratización, lidiando con las resistencias al cambio”. La primera acción fue la creación de la denominada Mesa Grande de Licencias para mejorar el servicio de licencias y urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo.

Recualificación para el empleo. Un problema sistémico es la disfunción entre las elevadas cifras de paro y que los sectores no encuentren profesionales. Las Cámaras pretenden impulsar un nuevo modelo de formación “disruptivo, sin corsés”, y que han bautizado como “Escuela 42”. El objetivo es “disponer de un campus en Asturias” que sea un referente para el noroeste peninsular.

“La región tiene todos los ingredientes para ser competitiva y referente en el norte de España” Félix Baragaño - Presidente de la Cámara de Gijón

La mediación. El objetivo es crear un “potente” Instituto Asturiano de la Mediación, con el apoyo del Principado a través de la Viceconsejería de Justicia. “Se trata de fomentar la cultura social del acuerdo y liberar recursos a la justicia pública asturiana”.

La cultura empresarial. Se trata de fomentar la figura del empresario socialmente responsable, “alineando los intereses particulares con los generales”, y que se le identifique como “generador de empleo y progreso”. La clave está en “promover organizaciones empresariales fuertes”. Es el camino iniciado para avanzar hacia un ente supracameral que aglutine esfuerzos, pero respetando la independencia.

José Manuel Ferreira remarcó que “sin una planificación económica a largo plazo, no menos de diez años, Asturias afronta un futuro muy oscuro”. Y las Cámaras quieren aportar su granito de arena con su plan “Engrandecer Asturias”, con el que promover la atracción de actividad empresarial tractora y promover al menos dos polos innovadores de especialización. La colaboración público-privada será clave.

“La fiscalidad verde es un eufemismo; si se carga a las empresas, conllevará cierres” Luis Noguera - Presidente de la Cámara de Avilés

El “paraíso industrial”. En este contexto, Luis Noguera, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, centró su discurso en la necesidad imperiosa de que los dirigentes políticos, regionales y nacionales, apuesten por la marca “Asturias Paraíso Industrial”. Para ello es fundamental una clara apuesta por la innovación, para “generar un efecto tractor” de la industria tecnológica y “un efecto multiplicador que el entorno innovador”. Pero no se puede dejar de lado la industria tradicional. Y aquí entran en juego la descarbonización y el coste de la electricidad. “Deben hacerse compatibles los objetivos medioambientales con una producción competitiva”, porque “lo que no se produzca aquí, se producirá en otro país”, advirtió. Y aquí vino la crítica al Gobierno de España por la “fiscalidad verde para contribuir a la transición ecológica”, un “eufemismo”, dijo Noguera. “No habrá transición si no hay competitividad. En realidad, lo que hay es una necesidad imperiosa de recaudación que, si se carga a las empresas que ya tienen problemas de competitividad, conlleva poca transición y mucho cierre”. El presidente cameral avilesino reclamó un plan industrial a largo plazo, “que aborde la especificidad” de la industria asturiana.

“Sin planificación a un plazo de al menos diez años, Asturias afronta un futuro muy oscuro” José Manuel Ferreira - Presidente de la Cámara de Oviedo

Las infraestructuras. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, se centró en las infraestructuras y la necesidad de desarrollar y poner en valor la Zalia, la llegada del AVE a Asturias y las conexiones aéreas internacionales. Asturias “dispone de todos los ingredientes necesarios para ser una región competitiva y de referencia en el Norte de España”, señaló, además de reclamar las obras específicas que necesita Gijón como parte del área metropolitana. Con estos ingredientes, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, defendió que “Asturias tiene la necesidad de comprometerse en una transformación de su economía de acuerdo con las pautas marcadas por Europa, para que se supere a sí misma y reconquiste su propia tradición de líder industrial en España. Y este compromiso es absolutamente necesario porque va a requerir mucho esfuerzo de las personas que también deben superarse a sí mismas y transformarse en lo que sea necesario”.