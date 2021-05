El uso de la mascarilla en exteriores se relajará “en no muchos días”, dice Simón

El uso intensivo de la mascarilla puede tener los días contados. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, avanzó ayer que resulta “muy probable” que “en no muchos días” se pueda relajar el uso de la prenda de protección en los espacios exteriores, en vista de la buena marcha de la campaña de vacunación frente al covid-19 y la situación epidemiológica. “Es cierto que en exteriores las medidas, como el uso de mascarillas, es muy posible que en no muchos días se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riegos van bajando”, señaló el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad.

Aunque evitó concretar fechas, Simón indicó que la buena evolución de la campaña de la vacunación y la bajada de la curva de contagios anticipan que la relajación de medidas podría no estar muy lejana. Sin embargo –precisó–, no es el momento: “Todavía no tenemos ni una incidencia, ni una cobertura de vacunación, ni una inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas de protección personal”.

Simón apostó por reducir la incidencia acumulada a menos de 150 casos por cada 100.000 habitantes –aunque lo deseable, precisó, sería situarla por debajo de 50 casos– para empezar a plantearse este escenario, pero siempre y cuando esta cifra sea homogénea o muy similar en el conjunto de la comunidades autónomas. En el momento actual, la incidencia acumulada de España en los últimos catorce días es de 151,8 casos por 100.000 habitantes, y la de Asturias de menos de la mitad: 71,3 por 100.000.

En lo relativo a la vacunación, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó ayer que en el mes de junio habrá en España una vacunación masiva contra el coronavirus de los menores de 50 años. Asimismo, añadió que “faltan 93 días para lograr la inmunidad de grupo”. En Asturias ya están siendo llamados para vacunarse los nacidos en 1965 y 1966, es decir, los que este año cumplen 55 y 56 años. Es muy veloz el avance de inmunización en el grupo de 50 a 59 años, del que anteayer domingo ya había recibido la primera dosis casi el 37 por ciento de la población. La Consejería de Salud mantiene que este grupo de 50 a 59 tendrá el primer pinchazo completado en la tercera semana de junio, y que antes de ese momento ya habrá empezado la inmunización de la franja de 40 a 49 años.