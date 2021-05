"No callamos, defendemos a Asturias por tierra, mar y aire", replica Barbón a Mallada, que le reprocha "su irrelevancia ante Pedro Sánchez"

La líder del PP asturiano, Teresa Mallada, cargó contra el “bochorno” y el “ridículo” que supuso la votación en el Congreso de la ley de universalidad de la atención sanitaria, unas “calabazas que traen cola”, según abundó luego el diputado y coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico. La dirigente popular responsabilizó a Barbón de “dar una callada por respuesta, cómplice ante Pedro Sánchez” en asuntos trascendentales para Asturias, entre los que citó la financiación autonómica, la Alianza por la Industria y “un estatuto electrointensivo hecho a la medida de la Generalitat” para concluir que “su influencia en Madrid resulta marginal (…) es usted irrelevante para el Gobierno central que desprecia a Asturias” y poner su particular calificación a la primera mitad del mandato autonómico: Han sido dos años perdidos”.

El presidente Barbón rechazó la mayor. “No callamos”, afirmó para enumerar los asuntos en los que ha discrepado del Ejecutivo nacional en lo que va de esta legislatura o defendido posiciones cruciales para Asturias: el estatuto electrointensivo, la reclamación del IVA de 2017, el Plan del Lobo, el mantenimiento de la actividad industrial durante el confinamiento severo, la adjudicación del 8x8 para la Fábrica de Armas de Trubia o la ayuda para Duro Felguera “que el PP votó en contra”. Barbón acabó citando la tesis de un joven asturiano, Guillermo Antuña, quien en una entrevista publicada el pasado domingo en LA NUEVA ESPAÑA incidía en el “potencial” de la industria asturiana y en la necesidad de promocionarlo.

Ovidio Zapico (IU) ahondó en el “trato inadecuado” que se dio a demandas de Asturias, avisó al Gobierno regional que “no se puede dilapidar la Alianza por la Industria” e instó a Barbón a activarla. El coordinador de una coalición que ha estado junto al Gobierno en las votaciones más trascendentales también pidió a Barbón que “evalúe” la primera mitad de la legislatura y le sugirió la necesidad de cambios en el Gobierno autonómico: “No exigimos dimisiones, pedimos relevos de impulso. Hay que levantar la voz y ser firmes”, planteó Zapico. Barbón no ocultó cierta extrañeza ante este discurso: “No conozco forma humana de hacer un relevo sin cese”. El presidente del Principado celebró que IU haya anunciado que va a pedir la interlocución de Yolanda Díaz en Moncloa en las cuestiones que atañen a Asturias”. Concedió que “es la mejor de todos los Ministerio que gestiona Unidas Podemos” pero emplazó a Zapico a que “ustedes también levanten la voz porque estamos hablando de un Gobierno de coalición del que también forman parte”. Un relato al que también recurrió cuando contesto a Daniel Ripa (Podemos) al que le dijo directamente: “Sean valientes y pidan una reunión también con Yolanda Díaz” aunque aprovechó para lanzar una interrogante retórica, con visos de puya, “¿acaso tienen una falta de capacidad interna o influencia en los ministros de Unidas Podemos?”. Al portavoz de Podemos le reconoció que el rescate del peaje del Huerna no es posible. “Cuesta 1.000 o 1.500 millones, llévenlo a la negociación de los Presupuestos del Estado. Desde luego, el Gobierno de Asturias no tiene capacidad económica. Es más realista establecer bonificaciones”, dijo Barbón tras apostillar que la ampliación del peaje a 2050 fue “una decisión de un Gobierno del PP, que no se ponen ni colorados cuando piden ahora su eliminación”.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, pidió detalles a Barbón sobre “la cooficialidad amable”. El presidente del Principado reprochó a la diputada naranja que reduzca una reforma del Estatuto de Autonomía que “hace falta sí o sí” porque, recordó, “en diciembre se cumplen 40 años de su aprobación” a la oficialidad de la llingua”. Susana Fernández recogió el guante y avanzó que su grupo aprovechará ese debate para reclamar la supresión de los aforamientos o la limitación del mandato de presidente del Principado a un máximo de 8 años. Pero lamentó el interés del PSOE “en derribar la voluntariedad sobre el asturiano” y le animó a realizar una consulta ciudadana acerca de la cooficialidad. Nada dijo Barbón de esta propuesta, afirmó que la “reforma del Estatuto no integral, solo sobre aspectos puntuales debe abordarse cuanto antes” y afirmó que impulsar la cooficialidad “es cumplir la palabra dada”, tras afirmar que ese “cambio en la posición histórica de la FSA” no le pasó factura en las elecciones autonómicas de 2019.

En los “cara a cara” con Adrián Pumares (Foro) e Ignacio Blanco (Vox), Barbón ha defendido la gestión de Berta Piñán y Alejandro Calvo, consejeros de Cultura y Medio Rural, cuestionados respectivamente por la gestión del Principado en la salida de cuadros de la Fundación Selgas de Cudillero y el retroceso de las licencias de caza y pesca.