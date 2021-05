La Junta General se hace eco de la nula influencia de Asturias en la agenda política nacional

“Asturias pinta monas en el Consejo de Ministros, cuando en la campaña electoral presumieron de que iba a estar en la agenda de Sánchez”. El diagnóstico, con reproche incluido al PSOE, no lleva la firma del primer partido de la oposición, sino de IU, socio habitual de los socialistas, y pone en evidencia la falta de peso de Asturias en el tablero político nacional, denunciada ayer por el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Junta. Sergio García sostuvo que cada vez que oye que Asturias depende del Gobierno central es “para echarse a temblar”, tras recordar varios episodios como sostén de su tesis, durante una pregunta al Gobierno regional sobre los peajes que explora el ministro José Luis Ábalos.

El ejemplo más reciente de la raquítica influencia política de Asturias tuvo como escenario el Congreso de los Diputados, que tumbó la toma en consideración de la ley sobre el derecho universal a la asistencia sanitaria, que habían ido a defender a Madrid diputados del PSOE, Podemos e IU, para blindar una prestación cuestionada por los recortes de Mariano Rajoy en la gran recesión.

La cuestión adquirió tintes esperpénticos cuando, a la hora de dar al pulsador, la consigna de esos tres partidos fue no apoyar la iniciativa defendida por diputados de su “franquicias” en la Junta, Dolores Carcedo, Daniel Ripa y Ovidio Zapico. Un viaje de ida y vuelta, 884 kilómetros para nada que, probablemente, se podían haber ahorrado con una llamada telefónica y que ayer fue aprovechado por Sergio García, para incidir en la nula influencia de Asturias en la agenda del Gobierno. El portavoz adjunto de Ciudadanos incluso se tomó la licencia de hurgar en el sucursalismo del que hacen gala los políticos asturianos cuando tienen que posicionarse en Madrid, del que puso más ejemplos: “Cuando se votó el estatuto electrointensivo senadores socialistas asturianos votaron en contra de las enmiendas que presentaba este Gobierno, y hace unos días, el secretario de Estado Hugo Morán, exalcalde socialista de Lena, ha dicho que no se va a renegociar el plan del lobo”. A la vista de esos precedentes, García concluía ayer que se “echa a temblar” cada que oye a algún Consejero del Ejecutivo de Barbón decir que “el Gobierno central tendrá en cuenta las condiciones específicas de Asturias”.

Izquierda Unida no sacó “los ninguneos” a Asturias en el Pleno de ayer en la Junta, pero había hecho un ejercicio similar en la víspera, cuando su portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, subrayó: “A lo mejor tenemos que empezar a proclamar que Asturias también existe; no solo Teruel”. En la coalición, donde molestó el desaire de la semana pasada en el Congreso, hay un gran cabreo por el hecho de que la Alianza por la Industria de Asturias no tenga eco ni “la haya recogido nadie del Gobierno de Sánchez” y, subrayan, que “no pasa lo mismo con las reivindicaciones de Revilla o de Núñez Feijóo”.

Los dirigentes de IU suman a la lista de afrentas a Asturias la falta de iniciativas del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera para compensar las pérdidas de las térmicas de Lada y Soto de Ribera o la situación creada por el Gobierno central con Alcoa, “donde se apostó por un proyecto que suscitaba recelos y dudas desde un principio”. Y en la coalición consideran especialmente preocupante la falta de influencia en “un Gobierno que funciona a golpe de presión política institucional cuando está en ciernes la negociación del sistema de financiación autonómica”.