El mensaje optimista del Rector a los universitarios: "El próximo curso regresamos a las aulas"

Villaverde explicó que el Rectorado llevará al Consejo de Gobierno el día 28 un plan marco de actuación, con tres escenarios, que adelantó el sábado pasado LA NUEVA ESPAÑA. Son el verde, el de la “plena presencialidad con precauciones”; el naranja, un “modelo atenuado de presencialidad”; y el rojo, que es el que se viene aplicando desde el pasado noviembre. El Rector, al igual que los decanos y directores de centro, espera que en septiembre el semáforo se encienda en verde. Villaverde explicó, en este sentido, que el elemento determinante será la distancia que haya que dejar, en función de la evolución de la pandemia, entre los asientos de los estudiantes en clase. Dentro de los dos escenarios más probables, el verde permite ocupar el cien por cien de las instalaciones universitarias, mientras que el naranja establece que hay que dejar un asiento libre.

El documento inicial contemplaba una separación mínima de metro y medio, pero finalmente, y con la autorización de Salud, la medida se flexibilizó pudiendo ocupar un asiento sí y otro no. “El metro y medio en la Universidad nos generaba problemas, porque en nuestras aulas no se permite un aprovechamiento del espacio. Son bancos corridos y eso nos llevaba a menos de un tercio de la capacidad”, detalló. Una vez aprobado en Consejo de Gobierno, el plan tendrá que salir publicado en el Bopa y, a partir de ahí, el Rector tendrá cinco días para declarar un escenario. No obstante, y como es lógico, el color del semáforo de la presencialidad podrá ir cambiando en función del covid.

Controles de acceso en la EBAU

Con respecto a la EBAU, que se celebrará en convocatoria ordinaria del 8 al 10 de junio, Ignacio Villaverde dijo estar “seguro” de que la prueba se desarrollará “sin ningún tipo de incidencias”, pese al alto volumen de aspirantes: más de 4.000. “La EBAU es una maquinaria muy bien engrasada, que tuvo su propio test de estrés el año pasado por las circunstancias tan tremendas en las que se tuvo que organizar. Y todo salió bien. Por lo tanto, espero y estoy seguro de que este año saldrá también bien”, señaló. El Rector subrayó que la prueba de acceso a la Universidad lleva tantos años celebrándose que todo funciona “casi en automático”. En la reunión de coordinación de hoy participaron la delegada del Gobierno, Delia Losa, la consejera de Educación, Carmen Suárez, y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Losa afirmó que habrá agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil vigilando en los exteriores de todas las sedes el cumplimiento de las medidas de seguridad frente al virus. Habrá dieciséis sedes, dos más que en 2020, y podría anunciarse hoy otra más. La comisión de la EBAU decidirá si, además de Luarca, en el Occidente habrá examen en Tapia de Casariego, tras las protestas de los estudiantes. “Espero que mañana (por hoy) se cierre esta polémica y podamos volver a la normalidad. Lo que quiero dejar claro es que Tapia seguirá siendo sede de la EBAU y Luarca ha venido para quedarse. Nuestra intención es acercar las sedes lo máximo posible a la población teniendo en cuenta las dificultades orográficas que hay en Asturias”, concluyó Villaverde.