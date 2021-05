Asturias podrá elevar el aforo de las aulas, lo que deja en el aire a 700 docentes

La recuperación en Infantil y en Primaria del número de alumnos por aula anterior a la pandemia, como así permite el Gobierno central desde ayer, podría poner en peligro en Asturias 755 puestos de profesor el próximo curso. La Consejería de Educación hizo el pasado mes de septiembre un esfuerzo extra de contratación de docentes de 474 en la pública y de 281 en la concertada para atender las llamadas “aulas covid”, que se abrieron como consecuencia de la bajada del aforo de las clases de 25 a 20 hasta 2º de la ESO. Los ministerios de Educación y Sanidad abrieron ayer la puerta a las comunidades a que restablezcan las ratios prepandémicas, aunque Isabel Celaá pidió “mantener los refuerzos de profesorado” para garantizar “la calidad de la educación y la presencialidad plena”. La pelota, no obstante, está en el tejado de las administraciones regionales.

“Las comunidades deben comprometerse a que, al menos, se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que contaron este año. Tenemos que convertir la adversidad en una oportunidad para acelerar la recuperación del sistema educativo tras años de recortes y debilitamiento”, defendió la Ministra Celaá. La última palabra la tendrán los gobiernos autonómicos. Y el Principado, de momento, no se ha pronunciado al respecto. La titular regional de Educación, Carmen Suárez, se limitó a decir que el plan asturiano para el próximo curso está “muy avanzado” y que trabajarán con “la máxima agilidad” para “informar lo antes posible a la comunidad educativa”. En lo que volvió a insistir Suárez es en su objetivo: “Conseguir la presencialidad total, avanzar hacia la máxima normalidad”.

El documento marco presentado por el Gobierno central mantiene las mascarillas a partir de los 6 años y los grupos burbuja en Infantil y Primaria, aunque con algunas novedades. Además de flexibilizar las capacidades de estos grupos, permite, si la crisis sanitaria continúa mejorando, como parece probable, que los alumnos de las diferentes burbujas puedan mezclarse en los patios siempre y cuando sean del mismo nivel. En el resto de etapas, las distancias de separación entre pupitres podrá ir de los 1,5 metros a 1,2, lo que supone también una relajación con respecto al curso actual –había que respetar obligatoriamente el metro y medio–. El plan nacional, no obstante, es “un documento vivo”, como resaltaron las ministras Isabel Celaá y Carolina Darias, que se adaptará a la evolución epidemiológica. Esto quiere decir que si se flexibiliza a nivel general el uso de las mascarillas o se empieza a vacunar alumnos, esos avances también se trasladarán al texto.

Con respecto a la vacunación, la Ministra de Sanidad dijo que estudiará inmunizar a los estudiantes de 12 a 16 años antes del inicio del curso. “Lo someteremos a consideración”, precisó Darias. Esta es precisamente una de las peticiones que hacen los profesores asturianos. “Si no se vacuna a toda la comunidad educativa, no se pueden relajar las medidas, porque la pandemia no ha finalizado”, remarcó Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, el sindicato mayoritario en la pública. En este sentido, reclamó “mantener grupos reducidos” en las aulas y “reforzar la contratación de profesorado para paliar los déficits formativos de este curso por la semipresencialidad”. En la misma línea, el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, manifestó su “rechazo más absoluto” a la relajación de medidas: a la vuelta a las ratios anteriores a la pandemia, a la disminución de la distancia de seguridad en las aulas y a prescindir del “profesorado covid”. “Insistimos en la necesidad de mantener la distancia de 1,5 metros porque se ha demostrado que es una medida que funciona y reclamamos que las plantillas se refuercen”, declaró por su parte UGT.

La Ministra destacó que las escuelas españolas son “las que más tiempo han estado abiertas en el mundo”. “Solo cerrarán por vacaciones”, dijo. La consejera Carmen Suárez precisó que en Asturias, en los peores momentos de la pandemia, “apenas llegó al 1,30% de aulas cerradas”.