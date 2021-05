"La UCO no tenía nada y sobrepasó la línea", aducen los acusados de matar al concejal Ardines

Los letrados de las defensas insistieron en los mismos argumentos planteados ante la Audiencia en febrero. Javier Beramendi, letrado del supuesto instigador del crimen, Pedro Luis Nieva (ingresado en Nanclares), denunció "una injerencia indebida" a lo largo de la investigación en la intimidad de su defendido sin que hubiese razones que lo justificase, salvo "una supuesta infidelidad entre el fallecido y la esposa de mi patrocinado". "No había otra cosa más que le vinculase con el crimen", añadió. Y en base a ello se realizaron escuchas, se obtuvieron geolocalizaciones, se balizaron vehículos, se pidió permiso para meter micrófonos en la casa de Amorebieta de Nieva, para desembocar "en un auto de incomunicación que limitaba el derecho de defensa". "A lo que descartaría su participación, el hecho de que el teléfono permaneciese en la casa la madrugada del crimen, se le da la vuelta y se presenta el argumento de la ventana de oportunidad, diciendo que pudo acercarse a Llanes, cometer el asesinato y regresar a casa", argumentó. Y criticó el hecho de que no se siguiesen otras líneas de investigación, como "los problemas varios de infidelidad, los enfrentamientos con los vecinos y funcionarios, o los rumores, de los que se hizo eco un policía local, sobre supuesto tráfico de drogas, del mismo modo que se obvia el ADN de una mujer que se encontró en las vallas, bajo las uñas y en la ropa de Ardines", añadió el letrado.

El abogado Luis Mendiguren, defensor de Jesús Muguruza (ingresado en El Dueso), indicó que se vulneraron los derechos de su cliente: "Le llevaron al cuartel de La Salve en Bilbao, donde no consta que se le fichase a la entrada, y estuvo siete horas declarando como testigo, hasta que terminó autoinculpándose, sin que se detuviera la declaración, se le leyesen los derechos y se le facilitase un abogado". No solo eso: dos meses después "se permite la incomunicación, pensada para asuntos importantes como el terrorismo, para evitar que se cometan nuevos delitos", explicó. Además, "prestó declaración ante la jueza con agentes delante, lo que podría entenderse como coacciones y presiones", añadió, extendiendo esta misma vulneración al interrogatorio del presunto sicario Djilali Benatia. El defensor de éste, Adrián Fernández, "la declaración de incomunicación de su cliente debe ser nula, y por tanto, también sus declaraciones ante la Guardia Civil y ante la jueza instructora". "Con el auto de incomunicación del 18 de febrero de 2019, se consigue limitar que este señor pudiese designar un abogado de su confianza, hablar con su familia o incluso con su abogado de oficio. Una vez incomunicado, los agentes le presionan, aconsejándole que declare. Se aduce que la investigación era compleja y que se precisaba incomunicar a los investigados. Por eso mismo, se tendría que incomunicar a la mayoría de los investigados por asuntos penales. Si se le hubiese permitido contar con un abogado, quizá no se hubiese autoinculpado y su situación ahora sería distinta". E indicó que los implicados que fueron incomunicados no jugaron con las mismas armas que el cuarto implicado, Maamar Kelii, encarcelado en ese momento en Suiza, que pudo acceder a todas las declaraciones y preparar así mejor su estrategia. El letrado de Kelii, Fernando Barutell, argumentó que la Guardia Civil ya consideraba sospechoso a Jesús Muguruza cuando éste prestó declaración ante la Guardia Civil de Bilbao. Cuando Muguruza dijo: "Voy a contarlo todo", los agentes "no tuvieron la prudencia de detener la declaración y leerle los derechos. Por tanto, la declaración es contraria a derecho, se vulneraron los derechos de Muguruza y en cascada, los de Benatia y Kelii", explicó. Además, la UCO justificó la necesidad de la incomunicación de los investigados en la supuesta existencia de un grupo criminal, un delito que se ha caído del proceso. "En ocasiones, parece que el fin justifica los medios. Esa sospecha de un delito de grupo de criminal tenía como finalidad incomunicar a los investigados y forzar su autoinculpación", sentenció.

La fiscal consideró adecuado que se decretase la incomunicación de los investigados, al tratarse el asesinato de Ardines de un delito cometido por dos o más personas. De no habérseles incomunicado, podrían haberse concertado para entorpecer el resultado de la investigación. Se precisaba que la investigación se desarrollase "de la forma más secreta posible". En cuanto a la nulidad de la declaración de Benatia, la fiscal indicó que fue libre y voluntaria. "No hay ninguna evidencia de presiones de la Guardia Civil", dijo. Igual en el caso de Muguruza, solo que en su caso, no se autoinculpó, y por tanto no era necesario leerle los derechos. Y negó que se hubiese llegado a Benatia por la declaración de Muguruza, sino por el estudio del tráfico de llamadas de su móvil. Había por otro lado indicios "suficientes, plurales y objetivos" para intervenir las comunicaciones de Pedro Luis Nieva. El letrado de la acusación particular, Raúl Martínez Turrero, en sustitución de Antonio Pineda, indicó que se han planteado argumentos ex novo, y que la UCO siguió todas y cada una de las líneas de investigación alternativas, descartándolas, incluida la aparición del ADN de una mujer. Por otro lado, negó que la presencia de los agentes en las declaraciones de los investigados ante la jueza pudiesen considerarse "presiones".