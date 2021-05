El detenido como autor del presunto asesinato de una mujer en Pola de Laviana pasa a disposición judicial

María Teresa Aladro “Tere”, natural de Caleao (Caso) y vecina de Pola de Laviana, falleció en la madrugada de ayer tras recibir un disparo de escopeta de caza. Tenía 48 años. El presunto autor de los hechos fue su marido durante más de dos décadas y padre de su hijo, de 20 años. Llevaban poco tiempo separados. El hombre, natural de Llanos (Aller) y de 51 años, se entregó a la Guardia Civil tras el criminal acto

Tere Aladro se había mudado, tras la separación, a un piso de sus padres. En el número 3 de la calle Puerto de Tarna. de Pola de Laviana. Su expareja vivía cerca y, el miércoles el hijo de la pareja estaba pasando la noche en casa de su padre. Todo apunta a que S. F. R. cogió la copia de las llaves del joven para entrar de madrugada en la vivienda de la víctima. Llevaba su escopeta. S. F. R. es un cazador experimentado.

Ocurrió rápido y sin testigos. “Algunos oyeron como un golpe seco, yo no escuché nada”, confirmó a este diario un vecino del bloque en que se produjo el trágico suceso. Un golpe seco que fue un disparo. No se descarta que Tere Aladro estuviera durmiendo cuando la mató. No constan antecedentes de violencia de género ni denuncia alguna contra el agresor. Lo confirmó ayer la directora de Igualdad del Principado, Nuria Varela. Matizó que la víctima sí había visitado en días previos el Centro Asesor de la Mujer en Laviana “para informarse de cómo pedir el divorcio”.

Tras el crimen, S. F. R. salió del piso e informó a un familiar cercano de lo que había hecho. Este familiar dio aviso a la Guardia Civil. El presunto autor de los hechos dio el alto a una patrulla cuando se dirigía al cuartel para entregarse. Fue trasladado de inmediato al calabozo de la Guardia Civil en Langreo.