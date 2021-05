La oposición considera que Ribera "desprecia a Asturias" al afirmar que las escasas compensaciones a la industria son "lo que hay"

La presidenta y portavoz del PP de Asturias, Teresa Mallada, denunció la “desfachatez” de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de que asegurase que solo existe disponibilidad a presupuestaria de 79 millones de euros para compensar a la industria por las emisiones de dióxido de carbono. “La ministra se está riendo de todos los asturianos”, afirmó Mallada, quien recalcó que “nuestra industria se juega su supervivencia”.

La presidenta del PP exigió al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, “máxima contundencia” en la defensa de la industria asturiana frente a los agravios del Gobierno de Sánchez: “Barbón debe decir basta”, recalcó.

“La ministra se está riendo de todos los asturianos”, afirma Teresa Mallada (PP), para quien “el Gobierno de Sánchez vuelve a dejar abandonada a la industria asturiana, que sigue en caída libre”

La ministra Ribera afirmó que consideraba conveniente destinar más dinero para compensar a la industria por el coste del dióxido de carbono pero que la partida se limitará a 79 millones porque el presupuesto depende del ministerio de Industria, a cargo de Reyes Maroto, y “es lo que hay”. La presidenta del PP asturiano considera totalmente inapropiado que la ministra Ribera se refiera en estos términos a una cuestión tan sensible para Asturias dada la difícil situación que atraviesa la industria en la región. “El Gobierno de Sánchez vuelve a dejar abandonada a la industria asturiana, que sigue en caída libre”, afirmó Mallada.

La líder popular exige al presidente del Principado que “alce, de una vez, la voz” y exija un aumento de estas ayudas. “Un buen gobierno usa las herramientas que tiene para facilitar la supervivencia de las empresas existentes y el desarrollo de otras nuevas”, aseguró Mallada, quien lamenta que “de nuevo se hace evidente la nula influencia de Barbón en Madrid”.

El PP considera totalmente “insuficiente” la partida de 79 millones en ayudas por los costes de dióxido de carbono; “es una cifra raquítica, muy alejada de las posibilidades del 25% de los ingresos por las subastas por las emisiones”, aseguró Mallada. Y es que el Gobierno central podría destinar hasta unos 250 millones para compensación de costes de emisiones según lo establecido por la Unión Europea.

Los populares recuerdan el problema que supone que la industria electrointensiva asturiana esté pagando ahora un coste muy superior por su energía respecto a países como Francia o Alemania. “Así nuestra industria no puede ser competitiva”, afirmó. La presidenta del PP asturiano denunció que “la lista de agravios hacia la industria asturiana sigue engordando, es interminable, y los Gobiernos central y autonómico no están asumiendo ningún esfuerzo”.

En este sentido, Teresa Malllada, recordó que el ejemplo más significativo de estos perjuicios es el Estatuto Electrointensivo aprobado, que “no ayuda en absoluto a Asturias”. De hecho, los populares han impugnado el Estatuto, con el objetivo de que se proceda a su modificación y pueda resultar “útil” a Asturias.

Susana Fernández (Cs): "Dada la relevancia política de Asturias con el Gobierno nacional tememos que mostrarnos escépticos ante la posibilidad de que Teresa Ribera se plantee resolver los problemas"

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, recordó por su parte que en el acuerdo denominado “Alianza por la Industra”, que apoyó su partido, “se habla expresamente de desvincular las ayudas del Estatuto de la disponibilidad presupuestaria, con mecanismos que garanticen a corto plazo los recursos destinados a compensar los costes de emisión”.

“La celeridad con la que se ha exigido a Asturias la descarbonización exprés contrasta con la escasa compensación por los costes de emisión directa de dióxido de carbono; a eso se le suma la insistencia de vincular dichas compensaciones con la disponibilidad presupuestaria”, abundó Fernández. Según la portavoz de Ciudadanos, “ahora el Gobierno asturiano vuelve a pedir a Madrid que tenga en cuenta las condiciones específicas de la comunidad autónoma, pero dada la relevancia política de Asturias con el Gobierno nacional tememos que mostrarnos escépticos ante la posibilidad de que Teresa Ribera se plantee resolver los problemas de Asturias”.

Ángela Vallina (IU): “Es bochornoso tener que leer que una Ministra reconozca un nuevo varapalo a lo que debería ser una transición energética justa, conformándose con un absurdo ‘es lo que hay’"

Izquierda Unida de Asturias acusó a Ribera de tratar de “eludir responabilidades” y de “tomar decisiones lesivas para Asturias”. La portavoz de la coalición, Ángela Vallina, considera que el Gobierno de Asturias tiene que explicar “si piensa dejar morir por incomparecencia el bloque formado por sindicatos, patronal y partidos en defensa del sector productivo asturiano” y pidió al Presidente “que asuma el liderazgo si su Consejero sigue en su labor de enviar correos electrónicos”.

IU considera que debe convocarse de nuevo a la “la Alianza por la Industria” ante lo que considera una “nueva agresión” de la Ministra Teresa Ribera. Según Vallina, Ribera y la Ministra de Industria, Reyes Maroto, forman un tándem de animadversión hacia Asturias. “Es bochornoso tener que leer que una Ministra reconozca un nuevo varapalo a lo que debería ser una transición energética justa, conformándose con un absurdo ‘es lo que hay’. No, no es lo que hay sino lo que alguien decide que haya, y ese alguien es ella”, dijo Vallina.

Ante esta situación, la portavoz parlamentaria de IU cree que el Gobierno de Asturias tiene que salir, con urgencia, a exigir un tratamiento especial para la Comunidad Autónoma: "No es un capricho, ni tampoco exigir ningún privilegio. Necesitamos un tratamiento especial porque la transición energética afecta de forma especial y con una virulencia que no tiene parangón en ninguna otra Comunidad”. “El consejero de Industria tiene que dejarse de ventanillas, de emails y debe de convocar de inmediato la Alianza por la Industria y, si él no lo hace, emplazamos desde ya al Presidente a que lo haga y asuma esa responsabilidad. No se puede perder más tiempo”, dijo Vallina.

Según la portavoz de IU Asturias, el Gobierno está impulsando no una transición justa, sino “una de las peores y más injustas reconversiones que, de nuevo, se imponen a nuestra tierra, a nuestro sector productivo y, en definitiva, a nuestra gente. Ya está bien".

Adrián Pumares (Foro): “Existen mecanismos y margen de sobra para habilitar modificaciones presupuestarias que permitan elevar las compensaciones por las emisiones"

También profundamente crítico fue el secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. Afirmó que “el Gobierno de España impide a nuestra industria contar con unas compensaciones por emisiones de dióxido de carbono suficientes, lo que supone una nueva muestra del desprecio de las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto hacia el Principado de Asturias”.

El dirigente forista, que explicó que “existen mecanismos y margen de sobra para habilitar modificaciones presupuestarias que permitan elevar las compensaciones por las emisiones”, se mostró especialmente crítico con la Ministra Teresa Ribera, denunciando que “el conformismo de Teresa Ribera ante los insuficientes recursos para dotar las compensaciones de dióxido de carbono afirmando que ‘es lo que hay’, la inhabilitan como Ministra”. En este sentido, Pumares se preguntó: “¿Teresa Ribera diría lo mismo si este desprecio se cometiese hacia otra Comunidad Autónoma?”.

El portavoz de Foro Asturias también lamentó la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el llamado ‘fondo verde’, que pretende aprobar Teresa Ribera. Según Pumares, ese fondo supondrá un coste energético adicional para la gran industria de 2.650 millones, lo que lastrará enormemente su competitividad y pondrá en riesgo numerosos empleos en el Principado de Asturias”.

Ignacio Blanco: "Si no gobernara el PSOE, Adrián Barbón habría ido a encadenarse a la Moncloa, con UGT y CCOO; como gobierna el PSOE entonces callar y otorgar"

Ignacio Blanco, portavoz de Vox en Asturias, arremetió directamente contra la respuesta dada por el Principado a las declaraciones la ministra: “La portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, o no se entera de lo que habla, o cree que somos todos imbéciles”.

Blanco aseguró que fue la ministra de Industria la que “restringió presupuestariamente las ayudas para compensación de CO2, muy por debajo de los 250 millones posibles” y consideró este “una muestra más” de que “el Gobierno de Asturias es el peor enemigo de nuestra industria regional”.

“Mientras gobierne el PSOE en Asturias seguirá atacándose a la industria asturiana, pues es la región donde más pesa la electrointensiva y el PSOE tiene intereses puestos solo en las autónomias que gobiernan sus socios separatistas vascos y catalanes”, indicó el líder de Vox, quien además recalcó que se ha aprobado “una tasa de residuos o una reforma eléctrica que seguirán agravando la situación de nuestra industria regional y nacional”.

“Asturias con una de las mayores tasas de desempleo juvenil de toda la Unión Europea no puede permitirse un gobierno complaciente con quienes quieren acabar con nuestra industria. Si no gobernara el PSOE, Adrián Barbón habría ido a encadenarse a la Moncloa, con UGT y CCOO; como gobierna el PSOE entonces callar y otorgar. La ideología y el partido socialista están por encima de los intereses de los asturianos”, aseveró Blanco.