“No damos nada por perdido”. Con esta sentencia mantiene el Principado la esperanza de revertir la resistencia del Gobierno estatal a elevar hasta el máximo legal las compensaciones que recibe la industria asturiana por el coste indirecto del CO2. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera se mostró ayer remisa a la posibilidad de apurar las ayudas hasta el límite que permite la Comisión Europea y autoriza la reciente ley de cambio climático escudándose en que no llegan a tanto las partidas fijadas en el presupuesto del Ministerio de Industria, del que depende la línea de subvenciones.

El Gobierno regional, a tenor de lo dicho esta mañana por su consejera portavoz, Melania Álvarez, no se resigna y sigue viendo margen suficiente para hacer que efectivamente sea un éxito para las grandes empresas asturianas lo que el Principado lleva semanas vendiendo como un logro propio: la inclusión en la ley de la posibilidad de llevar las ayudas hasta el tope de lo que admite la UE, o lo que es lo mismo, la opción de destinar a compensaciones por CO2 indirecto hasta el 25 por ciento de los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión.

Puede que la clave esté en la preposición “hasta”, que deja un abundante espacio de maniobra para la Administración central. Según lo explicitado ayer por la vicepresidenta cuarta, la partida establecida para este año en el presupuesto de Industria es de 79 millones de euros, mientras que llegar al máximo que pretende el Principado y admite la nueva legislación exigiría una inyección aproximada de 250.

El Gobierno autonómico cuestiona la consistencia de la barrera presupuestaria. A juicio del Principado, es comprensible que el presupuesto, aprobado en diciembre, no recoja previsión suficiente para abarcar lo dispuesto en una ley que “ha sido ratificada la semana pasada”, señala Melania Álvarez, pero el Ejecutivo regional no comparte la irreversibilidad de esta disonancia. Da por hecho que “existe margen suficiente para adaptar” las cuentas y en nombre del Gobierno regional insta al Ejecutivo estatal, “en concreto al Ministerio de Industria, a estudiar las fórmulas que permitan elevar esa partida prevista para este año mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias. No sería nada raro, se trata simplemente de articular los mecanismos administrativos necesarios para ejecutar ese cambio” en cumplimiento de lo que permite la ley de cambio climático

La portavoz del Principado remarca que “no hay tiempo que perder” y reitera que “no damos nada por perdido y defendemos que esas compensaciones alcancen el máximo permitido por la UE. Lo reclamamos por activa y por pasiva y es además el primer compromiso de la Alianza por la Industria. No debe haber dudas” sobre su posición, subraya, ni sobre el “hito” que supuso la inclusión en la ley española del nivel máximo de ayudas autorizado por la Comisión. “Tenemos que hacer una valoración positiva”, dijo una vez más la Consejera, de la concreción legislativa de esta demanda “que el Gobierno comparte con los empresarios, los sindicatos y los grupos parlamentarios” y que llegó a la ley de cambio climático “gracias al respaldo de Teresa Ribera”.