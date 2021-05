Asturias saborea la ilusión “más necesaria que nunca” de tres premios de lotería

Así las cosas, los loteros no han podido otra cosa que celebrarlo. El despacho receptor ubicado en la librería Bembibre, en la calle Manuel Llaneza, en el distrito langreano de Sama, vendieron un décimo del número 79.531, premiado con 60.000 euros (6.000 al décimo). El despacho está regentado por José Carlos Seoane, quien se mostró muy contento: “Ya que estoy convencido de que va a ser para alguien de la zona, y viene muy bien en estos tiempos que corren”. Y es que la mayoría de los clientes de este establecimiento son vecinos de los alrededores. A pesar de ello, Seoane desconoce por ahora quién es el afortunado. La librería lleva abierta desde el año 1995, aunque no fue hasta 2001 que la convirtió también en un despacho de loterías. Eso sí, no vende décimos tradicionales, “sino que todo es con máquina, la gente es un poco reacia a los décimos no tradicionales, pero la verdad es que tocan todos”.

Es la primera vez que entrega un premio de Lotería Nacional, aunque en el pasado también dio un premio similar de la Quiniela, “además de muchos pequeños premios, de 400, 500 o 600 euros, que también está muy bien”. El primer premio que cayó en Sama llegó también a la localidad alicantina de Orihuela y a Colmenar Viejo (Madrid).

Doblete en Cangas del Narcea

Desde primera hora de este sábado celebraron en Cangas del Narcea la bonoloto: el sorteo dejó en concreto 97.781 gracias a cinco aciertos más el complementario. El boleto se selló en la administración de lotería El Rincón de la Suerte, situada en el centro de la villa. Es el segundo premio importante que reparte este despacho este año, ya que en enero también validó un boleto de bonoloto de 81.957 euros. “No me creía que volviéramos a dar un premio grande en tan poco tiempo, es raro que pase”, reconoce la lotera Ana Fonteriz, que abrió su local en 2016.

Lo que más le alegra es saber que, aunque no conoce quién es el afortunado, el dinero fue a parar a vecinos de Cangas del Narcea, a clientes habituales. “Aquí casi siempre viene a comprar la misma gente, más en esta época que hay tan poco movimiento”, explica. También le reconforta ver cómo los premios, aunque recaigan en una sola persona, sí ayudan a mejorar el ánimo y crear ilusión colectiva. “Llevamos un año en el que se nota que la gente está baja de moral y repartir un premio así parece que anima, que el humor de la gente está más alto”, confiesa. De hecho, asegura que en su caso no notó disminución de ventas a causa de la pandemia y cree que se debe a que en estos momentos es más necesario que nunca mantener viva la ilusión.