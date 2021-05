Gritos de “asesino” y “cobarde” ante el exmarido de la víctima, que ingresa en prisión

Hasta 25 años de prisión. Esa es la pena máxima a la que podrá enfrentarse Senén F. R. en el caso de ser condenado por el asesinato de María Teresa Aladro. El hombre ingresó ayer en la prisión de Villabona tras decretar la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de asesinato con agravante de parentesco y otro más de tenencia ilícita de armas. Aunque se acogió a su derecho de no declarar ante la jueza, sí manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido y colaboró con la justicia, tal y como explicó su abogada Diana Antuña.

“Está mal, evidentemente, venía de una depresión y esto lo acentúa”, aseguraba la letrada, afirmando que su defendido “se arrepiente, mucho, está muy arrepentido”. Senen F. P. entró en el edificio de los juzgados de Laviana un poco antes de las diez de la mañana y fue recibido por algunos vecinos que le increparon. “Escoria”, “cobarde”, “por qué no os matáis vosotros”, fueron algunos de los improperios que lanzaron al autor confeso mientras accedía al inmueble judicial y también cuando lo abandonó. Estuvo algo más de dos horas en su interior, aunque se acogió a su derecho de no declarar.

Minutos antes de su salida, la Fiscalía del Principado anunciaba que había solicitado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, motivando su petición ante el riesgo de fuga y al riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas de los hechos investigados. Una petición que minutos más tarde ratificó la jueza, atribuyendo al hombre un delito de asesinato con agravante de parentesco y otro más de tenencia ilícita de armas, a pesar de que sí tenía licencia, tal y como confirmó su abogada. Después fue traslado al centro penitenciario de Asturias, en Villabona.

A la salida, la abogada defensora aseguró que su cliente “está muy arrepentido” y que, a pesar de haberse acogido a su derecho de no declarar ante la jueza, “ha colaborado con la justicia en todo momento, se ha entregado voluntariamente y ha colaborado con la investigación, algo que es compatible con no declarar”. Diana Antuña también dio cuenta de que su defendido “está mal, venía de una depresión y esto lo acentúa”, aunque no quiso entrar en si el motivo de la depresión había sido la ruptura con María Teresa Aladro, con la que llevaba casado más de dos décadas. Sí afirmó que “llevaban muy poco tiempo” separados.

Senén F. P. acabó con la vida de la que había sido su mujer en la madrugada del miércoles al jueves tras asestarle varios tiros con una escopeta de caza. Tras el crimen, el hombre salió del piso e informó a un familiar cercano de lo que había hecho. Este familiar dio aviso a la Guardia Civil. El hombre dio el alto a una patrulla cuando se dirigía al cuartel para entregarse y fue trasladado de inmediato al calabozo de la Guardia Civil en Langreo. Diana Antuña consideraba ayer que su cliente “se entregó voluntariamente a los agentes y ayudó con la investigación”. A pesar de haberse negado a declarar, “sí demostró arrepentimiento porque cuando se declara ante la jueza lo que se pregunta es sobre los hechos, no para demostrar arrepentimiento sobre lo ocurrido”.