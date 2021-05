La llingua madura en otoño

Entre todas las cosas que el virus se comió está la fulgurante esperanza con la que los defensores de la llingua asturiana recibieron la llegada del Gobierno de Adrián Barbón. Tras el congreso de la FSA en el que la militancia abrió las puertas a la oficialidad del asturiano, el ex alcalde lavianés llegó al palacio de Suárez de la Riva para, entre otras cosas, pilotar este giro político histórico y declarar al asturiano lengua oficial a lo largo de esta legislatura. Empezó fuerte, con mucha simbología, como al Presidente le gusta: colocó al frente de la consejería de Cultura a una “conseyera”, Berta Piñán, buena poetisa falante, que se rodeó de brillantes escritoras y escritores en asturiano para encabezar su gabinete y las direcciones generales de la nueva conseyería. Mediada la legislatura, los más acérrimos defensores de la llingua sienten que aquellos ímpetus menguaron al cocer y que la política llingüística no fue tan activa como se presuponía. Al punto admiten que, por en medio, se cruzó una pandemia, muchos muertos, una crisis... En fin, la de coyer.

El examen final de la oficialidad del asturiano sigue aplazándose, esperando un “momentu más afayadizu” para su celebración. Foro Asturias acaba de girar hacia la oficialidad y brinda el voto necesario para llegar a 27 apoyos en la Junta General, los tres quintos requeridos para reformar el Estatuto de Autonomía y declarar la oficialidad del asturiano. El melón se abriría el próximo otoño.

Mientras llega esa meta soñada para algunos, la conseyera tendrá que seguir bregando con muchos asuntos heredados y otros que le nacieron en estos dos años de dramático intermedio viral. Entre los “marrones” traspasados que sí supo resolver está la reactivación del circuito regional de teatro, absolutamente arrasado por el anterior viceconsejero Vicente Domínguez. El nuevo equipo de Cultura recibió a los representantes de las compañías profesionales, los escuchó e intentó reflotar el sector. Los tiempos no son para llenar los teatros hasta los topes –hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias– pero al menos se levantó aquella incomprensible sentencia de muerte.

Herencia (envenenada) también ha sido la situación de Laboral Centro de Arte, un proyecto de Areces lastrado por los créditos que se pidieron en la fiesta inaugural de 2007, antes de que la economía se hundiera. Da la impresión de que la consejería está haciendo lo que puede, sin decidirse a cerrarlo o a lo contrario. En materia museística ese parece ser el tono general. No hay descartes, pero tampoco apuestas claras. Va un ejemplo sobre la joya del entramado cultural público: si el Museo de Bellas Artes de Asturias ha crecido en estos años –pese a la pandemia, pese a las estrecheces económicas– ha sido gracias a las generosidad de coleccionistas privados. La última muestra ha sido el depósito de 34 obras de la colección del conde de Villagonzalo. Antes, y sobre todo, llegó la fabulosa donación de Plácido Arango. A propósito, a la visita oficial de los herederos de Arango para ver en Asturias los valiosísimos cuadros donados asistió el Presidente del Principado y el director general de Patrimonio, no la consejera. La segunda y definitiva fase de la ampliación del Bellas Artes sigue esperando a que alguien la incluya en los presupuestos del Principado.

Dentro de esa gestión un tanto átona también podría incluirse al Prerrománico, el gran tesoro artístico de Asturias, su auténtica excepcionalidad cultural. Las inversiones para el mantenimiento y las restauraciones concretas programadas no se han suspendido, aunque algunas se demoran, pero tampoco se han decidido a sacar brillo a estos monumentos, que siguen perdidos en tierra de nadie, entre el Principado, la Iglesia y el Ayuntamiento de Oviedo.

Entre los asuntos que Piñán heredó y que aún no ha resuelto está también la situación de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA), cuyo nuevo director/a ni está ni se le espera y cuyas temporadas musicales ya antes de la pandemia estaban empezando a acusar un cierto declive de asistencia en una ciudad, Oviedo, siempre tan entregada a la clásica. Ya van dos años en los que una orquesta de esta calidad, que acaba de cumplir sus tres décadas de existencia, navega sin director titular ni concertino.

Oviedo y su programación musical clásica ha sido en esta pandemia un oasis para muchos intérpretes. Algunos, emocionados, agradecían poder cantar o tocar en directo en la capital asturiana en un momento en que todos los teatros europeos estaban cerrados. Además no hubo ni un solo brote de covid vinculado a esos espectáculos. La ópera de Oviedo fue uno de ellos. El Campoamor fue el único de España que completó toda su temporada operística. Como el teatro no se podía llenar, eso tuvo un coste económico importante: pérdidas de 374.000 euros. A cambio se mantuvo lo que, junto con los premios “Princesa”, es la principal industria cultural de la capital asturiana. Mientras la ópera de Bilbao recibía más dinero del Gobierno socialista de Sánchez, la temporada asturiana se quedaba igual. De la consejería de Cultura tampoco recibió ni siquiera la característica larga cambiada tan propia de los políticos: lo estudiaremos, hablaremos, buscaremos una salida... Como dijo Piñán, en la ópera sabían donde se metían. No podían “llamarse a engaño”. El “tú verás” de las madres.

El encierro viral va pasando y al gobierno del Principado le toca ahora salir a gobernar los dos años que restan. Sin las ataduras de la pandemia, Cultura tiene ante sí la oportunidad de afrontar y resolver todo lo citado anteriormente, a lo que se suma el terrible impacto que esta crisis económico-sanitaria está teniendo en el sector cultural asturiano. Mucho más que en la hostelería, que tanta atención política ha merecido.

Para todo lo anterior puede hallarse disculpa en el virus o en las herencias envenenadas. Pero en estos dos años, la consejera de Cultura también ha cultivado sus propios traspiés. El caso de la “fuga” de los cuadros de la Fundación Selgas es el más clamoroso, a mitad de camino entre el despiste total y la aparente indolencia. El Principado –como la Iglesia, la Universidad y el Ayuntamiento de Cudillero– forman parte del patronato que rige los destinos del palacio de El Pito y su fabulosa colección artística. Pese a que su papel sería velar por la integridad de la colección, todos –no sólo la consejería de Cultura– callaron “como afogaos” y han permitido la venta o salida al mercado de un Greco y Goya que formaban parte muy relevante del patrimonio de Asturias. Queda por saber si lo ocurrido en ese caso es, en lo tocante a la consejería, el reflejo de un estilo un tanto retraído de gestionar la cultura asturiana o fue una excepción, un error vergonzante que van a tratar por todos los medios de enmendar.