La esperanza fluye en San Tirso de Abres

El vecino más joven de San Tirso de Abres tiene 85 años. Se llama José (Pepe para todo el mundo) y se levanta cada día con la ilusión de un crío de aprender y crear diseños de sensibilidad elocuente. En las entrañas de su casa (con un panel solar pionero) se fusionan las herramientas de carpintería de su padre (José Enríquez Fernández) con su propios utensilios de electricidad, un biblioteca, una mesa de despacho y el Guernica que simboliza sus ideas de izquierdas.

Pepe y Carola: la juventud es de corazón.

Pepe y su esposa, Carolina Acebo (Carola para los amigos, que fue valerosa concejala en los tiempos de la transición) son una institución en la zona, emprendedores que pusieron en pie apartamentos rurales (para sus hijos, primero, luego para uso comercial). Ella es la reina de la rosca de Semana Santa. Dicen que sabe a gloria. Cuando alguien necesita algo, allí están ellos para ayudar. Pepe y Carola, Carola y Pepe, son además, los mejores defensores de San Tirso que te puedas imaginar. Dejan de picar madera para atender a LA NUEVA ESPAÑA. Creen en las energía renovables (bueno, con las eólicas hace falta un mayor estudio, advierte él, a ver qué pasa) y son un ejemplo de cruce armonioso entre Asturias (ella, de aquí) y Galicia (él, de Fonsagrada). Pepe, jubilado y no muy allá de salud, tiene claras sus preferencias: “Si me proponen hacer el Camino de Santiago ahí voy. Ya lo hice dos veces”. Ambos lanzan un mensaje de comunión vecinal: “Los pueblos son lo que hacen sus gentes por ellos”. Y él apuntala: “San Tirso es muy bonito, pero la gente tiene que creerlo”. No hay mejor Cicerone para los visitantes: no solo les cuenta lo que hay que saber, también les transmite su devoción por un lugar casi perfecto. Casi: ay, si se consiguiera arreglar el desperfecto que la fallida piscifactoría causó en el paisaje...

La memoria viva de Suso.

Ese paisaje sosegado y bello por el que camina a diario Jesús González. Suso para todos.Tiene 86 y anda algo pachucho porque le vacunaron y los nervios le están alterando un poco. Es una de las memorias vivas del pueblo. Anda que no lo pateó día tras día cuando trabajaba como cartero, 35 años yendo de un núcleo a otro: cartas y periódicos, 14 kilómetros hacía tan guapamente. Ojalá hubiera más gente con la cruzarse y hablar. Lo echa de menos. No quiere ni oír hablar de irse a una redidencia: “En mi casa como lo que me apetece, me acuerdo cuando quiero...” Su esposa, Edelmira Castaño, también es otra andarina de cuidado.

Pasear por San Tirso, territorio donde la cultura gallega se primohermana con la asturiana sin fricciones aparentes, permite escuchar en todo momento el rumor suave del Eo, un río musical que es corriente alterna de magia natural y fuente de negocios (canoas, ocio activo, camping), con rincones que en verano se llenan de bañistas en busca de frescores profundos (nueve metros en la zona reina). Un río tranquilo que es símbolo de toda una forma de entender la vida, sin el alboroto de otros.

Situada en un valle que proporciona un microclima confortable que llena los árboles de naranjas, limones de penetrante olor (por algo lo llaman la Valencia de Asturias) y ¡camelias!, esta tierra de verdores que plantan cara al cemento, alamedas nostálgicas y rutas intensas por la antigua vía del ferrocarril con túneles incluidos, tiene un almacén de recuerdos de todo tipo y condición que evocan episodios cruentos de la guerra o destinos truncados de emprendedores que soñaban con levantar fábricas de cristales de gafas y terminaron al otro lado del mar, añorando este paisaje que nunca volvió a ver, y que atrae a pecadores salmoneros (el Campanu de este año, 5,15 kilos hermosos, se pescó en el coto La Volta del Eo).

De Zaragoza al Eo.

Y que enamoró a una pareja de Zaragoza: Encarna Fernández y el mallorquín Miguel Moll. Amor a primera vista. Venían año tras año al camping desde el 99 y cuando llegó la jubilación el año pasado no se lo pensaron dos veces: nos vamos a San Tirso. Y ahí viven, junto un perro noble (“Duque”) y en una casa que es toda una declaración de principios. Moll tiene en su parte baja un inventario de pasiones y fantasías: panderetas, tambores, flautas irlandesas, esculturas hechas con objetos que recoge del suelo: “Esto sí es calidad de vida, y ahora con la pandemia más”. Ya tiene escrito su epitafio: una declaración de amor al valle donde son felices.

El sabor de tierra celta que proporciona ser tierra de raya entre dos culturas es uno de los muchos imanes que mantienen al matrimonio pegado a un suelo donde (mira, mira) hay menta por el suelo: “La ciudad es el pasado, esto es el futuro”. Y alguien que fue pionero en su día en iniciativas sociales en Zaragoza sabe de lo que habla.

¿Por qué esperar a la jubilación?

Buena pancarta la de Moll para dar un tirón de orejas a quienes duden de que aquí hay porvenir. Así lo pensaron Rosa Cayuelas y Jesús Fernández, que dejaron Alicante para instalarse en San Tirso y hacerse cargo del bar “San Isidro”, junto a la gasolinera. Venían de veranear en la zona con frecuencia desde que lo conocieron 18 años atrás. “Y nos gustó”, resume ella. Un lugar para refugiarse del calor excesivo y que ahora es el escenario laboral. Y cuesta, claro, pero compensa vivir con tanta tranquilidad y tan cerca de tantos sitios que vale la pena visitar. Trabajo hay si se busca, y la calidad de vida es total. Ellos soñaban con jubilarse aquí pero, ¿por qué esperar?

Les presento a Clara González, de la tienda-bar “La Farrapa”. Vino de Ribadeo. Otro ejemplo de maridaje astur-gallego. Su marido es asturiano. Y fue un magnífico embajador de San Tirso cuando acudió al programa de la TPA “El picu”. “Le dio más publicidad al lugar que cuando fue elegido pueblo ejemplar de Asturias en 2011”, afirma su orgullosa esposa. “Venía gente a ver a los concursantes Lito y Armandín, los farraperos”.

Ella escucha mejor que nadie las valoraciones de los forasteros. Los visitantes aprecian el fresquito. Tener cerca rutas, playas. Lugo. Ocio activo. La tranquilidad. Ella acabó aquí porque “me enamoré”. Y defiende la cultura gallega que impregna a la asturiana. Un dato: “Nadie bebe sidra. Se pide más el Albariño. En fútbol hay más piquilla asturiana: “La gente es del Sporting o del Oviedo”.

No a masificación.

Fernando Asenjo (Nando para los amigos) es teniente de alcalde y tiene claras las prioridades de futuro: “No a la saturación. No a la masificación. Mantener limpio el Eo a toda costa. Defender este paisaje con tantas zonas vírgenes. En verano aumenta la población, pero no de forma desmedida. San Tirso es el gran desconocido de Asturias, incluso para la Administración”. Carencias a subsanar: la banda ancha que anime al teletrabajo (“ha venido para quedarse”), mejorar las infraestructuras, la semipeatonalización del núcleo urbano, arreglar sendas y vías rurales, un acceso sin peligro desde la carretera general... La financiación, eterno problema. Sería importante que los ayuntamientos trabajaran más en común, sin tanta individualidad.

Un problema: la falta de vivienda. “Viene gente que quiere instalarse aquí y no encuentra casa”. Sin embargo, el censo ha crecido hasta los 421. Hay mucha gente mayor y la ley de vida impone el declive: echa de menos que la gente joven emprenda más: “Que confíe en las posibilidades de San Tirso”. Él es un enamorado del sosiego que lo invade todo, sin más ruido que el agua del Eo: “Es impagable”. Tiene 18 bueyes, una iniciativa que comparte sello ecológico con una productora de leche. El certificado ecológico garantiza una protección del paisaje importante. “Los controles son muy rigurosos y el suelo lo nota un montón”. Recuerda lo importante que fue que llegara un médico permanente para el centro de salud. Que tiene incluso un helipuerto esperando la señalización necesaria para ser operativo.

La vivienda falta.

El alcalde, Clemente Martínez Rodil (PSOE), viene de dar clase en Castropol. Y advierte: “Estás en el valle más guapo de Asturias”. Como mínimo. El concejo asturiano situado más al occidente de la región tiene un problema de despoblación con un agravante: la decena de alumnos que hay en el colegio serían más si los nuevos nacidos se censaran aquí y no en Galicia, que prima para atraerlos. Una guerra absurda en la que la parte gallega no gana nada. “Aquí viene una familia con tres niños y hay fiesta local”. No es para menos. Pero hay un problema. Y bien gordo: las viviendas sociales. Hay diez de ellas vacías. Los criterios de acceso son muy dañinos. “Si las pudiéramos gestionar nosotros los cambiaríamos. No se pueden comprar, y eso no fija población. Y se van a Vegadeo. El alquiler es difícil porque las últimas tienen ascensor, y eso eleva la comunidad. Imagina que pudieran venir diez familias a instalarse aquí. Cambiarían mucho las cosas”. Ya las cambia, por ejemplo, una familia que llegó de Segovia con dos niños. Lo dicho: fiesta local. ¿Quién tiene cohetes?

Hay gente que viene con intención de comprar o alquilar casa, explica, “y no encuentra. Las hay sin arreglar, o ruinas a precio de oro. Aunque quieran, no pueden. Y tenemos un plan urbanístico desfasado. Quieres construir y es imposible. No hay dónde. Y lo poco que hay es de gente que no quiere vender”. Si la mayor parte de terrenos es de interés agrario, solo se puede tener acceso si tienes rango de agricultor. La burocracia, maraña restrictiva. Y frustrante: “No damos para más”. Con todo, hay que animarse: se mantiene el tipo en cuanto a población. Hay mucha gente de noventa años para arriba y eso impone bajas irremediables. El río de la vida no ahoga la esperanza.