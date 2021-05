La oposición urge un cambio y el PSOE atribuye al covid la demora de objetivos

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, todos los partidos analizan cuáles han sido los logros en esta primera mitad de legislatura, señalan aquellas cuestiones que siguen pendientes y apuntan los asuntos que urge abordar. También se refieren a la pregunta de si Asturias y sus intereses pesan en las decisiones que adopta el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz socialista, Dolores Carcedo recalca el acierto en la gestión sanitaria de la pandemia durante esta primera etapa y remarca el espacio de acuerdo alcanzado por el Ejecutivo para lograr la aprobación de los presupuestos autonómicos. Carcedo sitúa la reactivación económica entre las prioridades inmediatas y sostiene que el Gobierno regional sí mantiene una defensa de los intereses de la región, aunque lo hace con una actitud dialogante que no por ello es menos reivindicativa.

Sin embargo, la visión de los partidos de la oposición es bien distinta. Y se percibe un nexo común: el Ejecutivo debe marcar un antes y un después en este ecuador del mandato, apenas ha resuelto los problemas estructurales con los que Asturias inició el mandato y existe una sensación de irrelevancia del Principado en la agenda del Gobierno central.

La presidenta y portavoz del PP, Teresa Mallada, percibe “inercia e inmovilismo” en el Gobierno de Adrián Barbón y considera que el empleo debería ser la prioridad urgente para lo que resta de mandato, aunque considera que el Ejecutivo socialista “carece de ambición para imaginar el futuro de la región”.

Ciudadanos, que respaldó los presupuestos de este año, comienza a mostrar incomodidad respecto al grado de cumplimiento de los acuerdos. Su portavoz, Susana Fernandez, advierte de esos incumplimientos y lamenta la falta de planificación del Ejecutivo.

Daniel Ripa, portavoz de Podemos en la Junta General, considera que el Ejecutivo debe “pisar el acelerador” en las reformas que se ha marcado (en especial la del Estatuto con la inclusión de la oficialidad del asturiano) y considera que siguen pendientes la mayoría de leyes y proyectos planteados para la legislatura.

Izquierda Unida percibe signos de agotamiento y considera urgente “un nuevo impulso” que derive en una mayor defensa de los retos de Asturias, según la portavoz de la coalición, Ángela Vallina.

Foro Asturias hace una pobre lectura de la mitad de la legislatura, considera que siguen pendientes los retos iniciales y sitúa también el empleo y la política industrial entre las prioridades, según su portavoz, Adrián Pumares.

Por último, Vox cree que el Ejecutivo se ha centrado en proyectar una imagen vacía de hechos, cuestiona la gestión de los efectos económicos de la pandemia y considera que el Gobierno se marca nuevas prioridades, como la reforma del Estatuto, que no son urgentes, en opinión de su presidente y portavoz, Ignacio Blanco.

LAS PREGUNTAS

PSOE

“El Gobierno defiende los intereses de Asturias dialogando y reivindicando”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–Afrontar con firmeza y flexibilidad la gestión de la pandemia y sus consecuencias. El Gobierno ha sido capaz de dar respuesta eficaz concentrando todos los esfuerzos en atender a lo urgente –salvar vidas y preservar la salud– y en minimizar los efectos de la crisis sanitaria en los más vulnerables y los sectores más afectados. Destacaría además el logro de acuerdos importantes como el alcanzado en torno a la financiación autonómica, los que han impulsado la aprobación de dos presupuestos o la firma de la Concertación para la Recuperación de Asturias.

–¿Qué ha quedado pendiente?

–Es difícil hablar en un contexto como el actual de lo que ha quedado pendiente porque ante una situación excepcional el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Estamos a mitad de legislatura, no hablamos de un periodo cerrado sino de una gestión que continúa. La pandemia ha alterado agendas, tiempos y plazos, ha reorientado prioridades y han aflorado otras en las que el Gobierno continuará trabajando en el marco de sus compromisos firmes de legislatura.

–¿Qué urge abordar ahora?

–Lo que ya se está abordando: la reactivación económica y la recuperación social tras la crisis sanitaria. Ahí se concentra ahora la acción de gobierno, en la defensa de la industria como sector esencial y competitivo, el impulso de proyectos transformadores en el marco de la nueva financiación europea en colaboración con la sociedad asturiana y la iniciativa empresarial, y que todo ello se traduzca en la generación de empleo de calidad.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

–Desde luego, bastante más que en las tomadas por los gobiernos del Partido Popular en años pasados, que perjudicaron a Asturias con decisiones como la ampliación del peaje del Huerna, la retirada de los fondos mineros o la apropiación indebida del IVA de 2017. El Gobierno del Principado defiende los intereses de Asturias siempre, dialogando y también reivindicando. Y ahí están, por ejemplo, el incremento de la inversión presupuestaria en Asturias, los contratos para la Fábrica de Trubia, el rescate de Duro Felguera, el impulso a la regasificadora o el apoyo al desarrollo de la Zalia.

Partido Popular

“A Barbón le falta ambición para imaginar el futuro de Asturias”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–El balance es muy pobre. Es cierto que la pandemia ha tenido un impacto enorme en todos los ámbitos, pero no puede usarse como excusa para hacer dejación de funciones, que es lo que ha hecho el Gobierno del Principado. Ha sido incapaz hasta de gestionar lo ordinario, por lo que es inútil exigirle mayor ambición para enfrentar los problemas endémicos de Asturias. Respecto a su capacidad de trabajo, un ejemplo: el presidente anunció la presentación en 2020 de once proyectos de Ley y solo ha sido capaz de llevar tres al Parlamento, dos de ellos relacionados con los Presupuestos.

–¿Qué ha quedado pendiente?

–Todo lo que no tiene que ver con la gestión de la emergencia sanitaria. Lo más preocupante es que se percibe que el Gobierno de Adrián Barbón no tiene un proyecto para Asturias. Vive instalado en la inercia, en el inmovilismo. Le falta ambición para imaginar el futuro de nuestra región. No ha encarado ninguno de los principales problemas: el paro juvenil y el femenino, el riesgo de desmantelamiento de nuestro sector industrial o la lucha contra el despoblamiento. Tampoco ha habido avances en lo relativo a la consecución de una financiación autonómica justa para Asturias o en la reforma de la Administración.

–¿Qué urge abordar ahora?

–Hay que centrarse en el empleo. La cifra de paro en Asturias ya era mala antes de la pandemia y ahora se ha agravado. Asturias tiene potencial suficiente y sobre todo, tiene un capital humano lleno de talento y capacidad. Solo le falta un Gobierno que tenga un proyecto para Asturias y que genere las condiciones adecuadas para crear oportunidades.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

Es más que evidente que no. El presidente es irrelevante para el Gobierno central. Con el PSOE, Asturias sale siempre perdiendo. En el Estatuto de la Industria Electrointensiva se benefició a vascos y catalanes para pagar favores de Sánchez, seguimos a la espera de que el presidente del Gobierno le coja el teléfono a Barbón para hablar de nuestra industria, han hecho oídos sordos a la petición de no elevar la protección del lobo, quieren imponernos aún más peajes pese a la discriminación que ya supone el Huerna… Nosotros le hemos tendido la mano para defender Asturias ante Madrid. No queremos ser más, pero tampoco menos que nadie.

Ciudadanos

“Gran parte de los compromisos del Presupuesto están por cumplir”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–Aprobar una Ley de presupuestos autonómica en un momento excepcional, en el que era mas necesario que nunca. Por eso desde nuestro grupo parlamentario se trabajó para alcanzar un acuerdo incluyendo medidas beneficiosas para los asturianos. De hecho, la reforma del sector público está en marcha gracias al acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y el Gobierno, así como las bonificaciones fiscales en el IRPF autonómico por la compra de una vivienda en el medio rural o la puesta en marcha de ayudas directas para la conciliación. También la consolidación presupuestaria de la Oficina de Atracción de Inversiones, conseguida gracias a Ciudadanos entre otras cuestiones. No obstante, gran parte de los compromisos aún están sin cumplir, como por ejemplo la puesta en marcha del Consejo de Transparencia.

–¿Qué ha quedado pendiente?

Realmente no había ningún tipo de planificación por parte del Gobierno asturiano. Los grupos parlamentarios no conocemos, a día de hoy, cuáles son las intenciones del Gobierno, más que un cronograma legislativo que han ido incumpliendo de manera sistemática.

–¿Qué urge abordar ahora?

–Tramitar los proyectos de ley del empleo público y el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de supresión de trabas administrativas que darán salida a parte de la reforma de la administración asturiana. Gestionar ágilmente las compensaciones y ayudas a empresas y autónomos afectados por la pandemia y tramitar de forma urgente la segunda convocatoria del fondo de rescate, así como de los 107,7 millones, destinados a ayudas directas en apoyo de la solvencia empresarial provenientes del estado. Y por supuesto prepararse para gestionar de manera eficaz y eficiente el caudal de fondos europeos.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

–Es evidente que Asturias no tiene ningún peso específico en Madrid, el Gobierno de Adrián Barbón ha demostrado que de nada le vale a Asturias tener un Gobierno nacional de su mismo color político y existen varios ejemplos: la votación de la proposición de la ley de sanidad universal en el Congreso, donde el PSOE votó en contra de una iniciativa presentada por sus diputados en la JGPA; el estatuto electrointensivo, en el que senadores socialistas asturianos votaron en contra de las enmiendas presentadas por el ejecutivo asturiano; o la inclusión del lobo en el LESPRE a pesar de la negativa pública del Gobierno del Principado.

Podemos

“Hay que impulsar un frente político y social para defender Asturias”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–Hubo una situación excepcional por la pandemia, pero el balance no es positivo. Las ayudas a familias y negocios llegaron con cuentagotas, meses después de los cierres, o no llegaron. El caos en el tránsito al Ingreso Mínimo Vital o la gestión de la vivienda dejaron a mucha gente atrás. Pero el mayor malestar está en las esperas sanitarias y en dependencia: dos años para acceder a ayuda a domicilio, esperas para operaciones de hasta año y medio. No es debido a la pandemia, porque a principios de 2020 estas cifras ya batían récords.

–¿Qué ha quedado pendiente?

–Casi todas las leyes y proyectos de la legislatura están pendientes. La transparencia ha empeorado: la oficina anticorrupción no se ha constituido, los fondos europeos se negocian en un despacho cerrado –un déjà vu de los fondos mineros– y se oculta qué cargos políticos y directivos se vacunaron irregularmente. Sabemos que Amazon destruirá dos empleos en el comercio local y grandes superficies por cada empleo generado: ¿cuál es el plan para proteger al comercio de proximidad? ¿Y para el empleo joven, destruido en pandemia, como el femenino? También hay un déficit en política fiscal: quien más tiene (y más ganó en pandemia), aporta menos que en el resto de Europa. Sin reforma fiscal, veremos recortes en los próximos años.

–¿Qué urge abordar ahora?

–Recuperar el control. Pisar el acelerador en la reforma del Estatuto: autogobierno, para solucionar nuestros propios problemas, y aprobar la oficialidad antes de que los plazos de la Xunta y el Congreso lo hagan imposible. No resignarse ante la destrucción planificada de la industria asturiana, con medidas contra las deslocalizaciones y participación pública para evitar despidos. Y un uso de fondos de transición que genere dos empleos por cada uno destruido en las comarcas mineras. Necesitamos otra política con el medio rural: blindar servicios sanitarios y educativos, infraestructuras dignas y promover consumo de productos agroalimentarios de cercanía, poniendo más en valor lo nuestro. También, convertir los aplausos a quienes nos cuidaron en medios para erradicar esperas en sanidad, reforzar salud mental, y apoyar a personas dependientes y cuidadoras.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

–El Gobierno asturiano no tiene peso en el Gobierno central. Hay que defender Asturies: Nuestra tierra no debe ser menos que ningún otro territorio. La única alternativa es impulsar un frente político y social, unido a movilizaciones ciudadanas. Hay que superar las eternas fotos de grupo sin compromisos de Barbón. Debemos cuestionar el modelo territorial en el Estado, que aumenta la distancia entre Madrid, que absorbe recursos y empresas, y las periferias que pierden población. Y suprimir el peaje del Huerna: no se puede callar mientras se amplía hasta 2050.

Izquierda Unida

“Los retos siguen pendientes: es imperativo un nuevo impulso”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–Los grandes retos de transformación siguen pendientes. Es imperativo un nuevo impulso. La pandemia trastocó todo y es ahí donde están los mayores logros, con medidas para tratar de proteger a la población, desde una perspectiva sanitaria, y económica, con ayudas para empresas y colectivos golpeados por las restricciones.

–¿Qué ha quedado pendiente?

–Iniciar el cambio de época: ambiental, social, industrial, territorial, cultural: La oficialidad para la lengua asturiana. Seguimos ligados a inercias de legislaturas pasadas. La reforma del Estatuto, debe lograrse el máximo consenso, tratando de no dejar fuera a ninguna fuerza democrática.

–¿Qué urge abordar ahora?

Defender a Asturias, la Comunidad Autónoma más afectada por el cambio del modelo energético cada puesto de trabajo que se elimine asociado al carbón venga con un nuevo puesto industrial. Asturias tiene una tradición industrial que debemos aprovechar, los territorios con más industria están mejor preparados para afrontar su futuro. Nuestro campo es nuestra vida y está siendo maltratado por el gobierno estatal que parece que ha decidido dar Asturias por perdida.

Hay que fortalecer el Estado, la crisis ha demostrado que sin un Estado fuerte no es posible dar respuesta a retos como la pandemia. Es imprescindible la reforma fiscal, con una armonización pero también con cambios para lograr un modelo progresivo y equitativo, tal y como recoge la Constitución. Ahora nos llegará el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, o nos defendemos o los privilegiados van a imponer su modelo.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

Nada: lo hemos visto con el estatuto de electrointensivas; en el lobo; o en la rebeldía del Estado a pagar la deuda de los fondo mineros reconocida en sentencia; lo vemos ahora, en el proceso de descarbonización donde, en vez de una transición justa, se desoyen las singularidades asturianas y se impone una reconversión industrial injusta, con territorios abandonados y abocados a la emigración masiva.

Foro

“La inacción y el conformismo son señas de identidad del Ejecutivo”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–Verdaderamente nada. La inacción, acompañada de cierto conformismo, es la seña de identidad de este Ejecutivo desde el primer día. Los grandes retos que Asturias tenía pendiente al inicio de la legislatura siguen sin resolverse, y agravados por la pandemia. En demasiadas ocasiones el Principado se escuda en ella para justificar su inacción. Gracias a Foro Asturias y los acuerdos presupuestarios para 2020 y 2021 logramos que no suban los impuestos, deducciones fiscales para la zona rural y la retención y atracción de talento, un gran incremento en la inversión productiva (carreteras, puertos…), mejoras relevantes para el sector turístico y el pequeño comercio o el segundo tramo del Plan de Evaluación Docente. Todo esto es mérito de Foro Asturias, pero queda mucho por hacer. Por decir algo positivo, aunque no es mérito del Principado sino de la sociedad civil asturiana: la llegada de Amazon.

–¿Qué ha quedado pendiente?

–Siguen pendientes los grandes retos a los que se enfrentaba Asturias. El PSOE no ha sido capaz de cumplir ni uno solo de sus compromisos electorales. Estamos igual que en mayo de 2019, e incluso peor debido al coronavirus. La despoblación, la grave situación de la industria, las deficientes conexiones del suroccidente, el desempleo juvenil, la falta de sanitarios, la escasez de recursos de la Administración de justicia, la poca ambición en política cultural…No es que se haya resuelto ningún gran reto sino que ni tan siquiera se han dado pasos en la buena dirección. El último ejemplo es el Área Metropolitana, que este gobierno es incapaz de impulsar.

–¿Qué urge abordar ahora?

–Lo mismo que hace dos años. La delicada situación de nuestra industria, la llegada del AVE, dotar a Asturias de un ecosistema que favorezca la creación de empleo y la generación de riqueza, para lo que es imprescindible, entre otras cuestiones, la amplia reforma de nuestro sistema fiscal.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

–No es cuestión de creer o no. Los hechos son tozudos y vemos que los intereses de Asturias son irrelevantes en cada decisión que toma el Gobierno respecto al Principado. Por ello, es vital Foro Asturias e Isidro M. Oblanca en el Congreso.

Vox

“Es el Gobierno del farfullo: mucho hablar y poco actuar”

–¿Qué se ha conseguido en la primera mitad de legislatura?

–Una gran campaña de marketing nacional de Barbón como gran gestor de la pandemia para engañar a los ciudadanos, cuando las áreas que controlaba, como los sanitarios, batieron récord nacional de contagios, o las residencias de mayores, registraron récord de fallecimientos. Es el gobierno del farfullo, mucho hablar y nada actuar. No se ha avanzado en las profundas reformas que urge Asturias. Barbón es más de farfullar que de actuar. Su prioridad es una innecesaria reforma del Estatuto y la oficialidad del farfullo astur. Y ha quedado claro que solo Vox es la oposición real contra el gobierno.

–¿Qué ha quedado pendiente?

–Todo. Los famosos Fondos Covid que no han recibido los afectados. La reforma de la administración. Dar estabilidad a los interinos de larga duración. Facilitar la instalación de industrias, debería plantearse que una nueva Arcelor pudiera instalarse, pero la normativa lo impide. En tres de las estrategias que se fijó Barbón Industria, Empleo y Reto Demográfico , se ha retrocedido, y muy severamente en industria con el ataque del PSOE a la electrointensiva con el beneplácito de Barbón. Sabemos que aspira a ser ministro, así que debe pleitesía a quien le puede nombrar y su ambición está por delante de los asturianos.

–¿Qué urge abordar ahora?

–Ni urge la reforma del Estatuto anunciada por Barbón en una clara estrategia de no hacer nada en los próximos dos años, ni el error garrafal que supondría la oficialidad de la llingua, que obligaría a usarlo en la administración y la escuela, cuando nuestros hijos emigran para buscar trabajo. Urge atender a los sectores afectados. Urge recuperar y relanzar el ritmo económico, dar prioridad absoluta a la dinamización económica, como siempre ha defendido Vox, el único que alertó de que no se puede gestionar en función de un único problema.

–¿Cree que Asturias pesa en las decisiones que toma el gobierno central?

–Cero. Se vio recientemente con la Ley de sanidad universal. Era ridículo ver a la socialista Carcedo defenderla, y a la también socialista Carcedo justificar su voto en contra. Como lamentable las votaciones en el Congreso donde el PSOE no apoyó la electrointensiva. O la sobreprotección del lobo. No habrá futuro en Asturias mientras los socialistas gobiernen en Madrid y Asturias.