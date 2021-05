Los docentes recelan del aumento de aforo en las aulas: “Lo van a notar los alumnos”

“Los grupos reducidos han funcionado, han sido buenos sobre todo para los alumnos”. La experiencia de este curso anómalo de la pandemia le ha enseñado a Isabel Martín, profesora de Primaria, catorce años de interina, que la reducción de aforos ha funcionado y que los efectos del frenazo anunciado por el Principado a los refuerzos docentes los van a sufrir, sobre todo, los estudiantes. El anuncio de que la Administración no prolongará para el curso que viene los más de setecientos contratos excepcionales llamados a filas para atender las “aulas covid”, con menos estudiantes, le hace recordar lo que a su juicio se ha visto bien este año desde dentro del aula, que las clases menos concurridas que ha traído el coronavirus han servido para escenificar la certeza de que la docencia en grupos reducidos “funciona mejor”.

Ella, maestra de Pedagogía Terapéutica habilitada para Primaria, pone el ejemplo de la atención a la diversidad, de los niños con necesidades de ayuda especial y de la atención más personalizada que han podido recibir este año. “Con menos alumnos, podemos trabajar más en la inclusión”, afirma, que cuando únicamente podía dedicarles una exigua hora a la semana. La rebaja de las capacidades de las clases le ha permitido olvidar que hubo un tiempo en el que con 25 o 26 estudiantes en clase y cinco con necesidades especiales en ocasiones “no podía atenderlos ni a ellos ni a los demás”.

Resulta que ese problema ha mejorado de pronto y de forma inesperada con la pandemia, pero a la vista de lo último que ha dicho el Principado –que mantener los contratos de refuerzo es económicamente “insostenible” y “sería irresponsable”– se oscurece su esperanza de que se haga de la necesidad virtud y se encuentre entre la hojarasca de la crisis una oportunidad para mejorar. Después de mucho tiempo, los refuerzos de contratación temporal de la pandemia también le han permitido encontrar una plaza en casa, en Mieres, como tutora de Primaria en el colegio público Teodoro Cuesta. Ahora, nada nuevo, se le abre otra vez un territorio de incertidumbre sobre el próximo destino. “No sé cómo va a ser este curso”, remata…

Pablo Álvarez Iglesias, segundo curso de interino en la pública después de diez en la concertada, ocupa una “plaza covid” como tutor de Quinto de Primaria en el colegio Condado de Noreña. También le ha servido para comprobar, a pie de aula, que la reducción de los aforos “fue muy beneficiosa sobre todo para los niños”. Que aunque la reducción no haya sido nada radical, de 25 a 20 estudiantes, se nota que “con clases de menos alumnos puedes trabajar mejor, individualizar más la enseñanza”. Por eso y porque convendría “premiar el esfuerzo inmenso del profesorado, reinventándose” y trabajando contra protocolos e incertidumbres, le defrauda que ya se plantee el final de los refuerzos de forma tan drástica como lo hace e Principado. Es “un error”, afirma, porque “debería primar la calidad de la enseñanza” sobre las cuestiones económicas y porque este ahorro lo van a pagar los alumnos, pero también porque no se sabe con certeza qué va a ser de la pandemia y no es probable que en septiembre “esto vaya a estar solucionado al cien por cien…” “No se ha dicho nada de la vacunación de los menores” y así la instrucción del Ministerio de relajar la exigencia del metro y medio entre pupitres para rebajarlo a 1,2 metros y admitir más niños por clase es, desde este punto de vista, un riesgo innecesario además de un peligro para la estabilidad del profesorado y la educación de calidad. La decisión del Gobierno ignora, concluye, que bajar la capacidad de las aulas “ha sido bueno para todos”.

La negativa a prolongar los contratos del covid –474 docentes en la pública y 281 en la concertada– añade incertidumbre al futuro laboral inmediato de Pablo Álvarez y otros más de setecientos profesionales. Incluso hay en los sindicatos docentes quienes no compran la excusa del dinero. “El año pasado no hubo tal esfuerzo” económico, apunta Borja Llorente (CC OO. “Venimos de una década de recortes y lo que ocurrió fue que se vieron obligados a recuperar el nivel de inversión que teníamos en 2009”. A ninguno se le escapa que la ministra de Educación, Isabel Celaá, dejó el miércoles en manos de las autonomías la recuperación del número de alumnos por aula de antes de la pandemia en Infantil y Primaria, pero también recomendó “mantener los refuerzos de profesorado” para preservar “la calidad de la enseñanza y la presencialidad plena”.

La presencialidad

De cara a septiembre, mientras tanto, incluso los padres más activos en contra de la enseñanza semipresencial que se ha impuesto en este curso miran con recelo y desconfianza la apuesta por la presencialidad total que hacen al unísono Ministerio y Principado. Reyes López, madre de una niña afectada, asegura que los treinta centímetros de diferencia entre el metro y medio y el 1,2 “no van a solucionar nada”. Que “estamos igual”, que la enseñanza presencial no se garantiza por completo y con seguridad sin inversiones y que “no nos vale que nos digan que intentarán recuperar la presencialidad ‘en la medida de lo posible’. Tiene que ser total”, remarca, porque en la plataforma de padres constituida para defender la educación integral en el aula ya han comprobado sobradamente que en “la única autonomía del Norte que ha optado por un modelo semipresencial los más perjudicados han sido, una vez más, los alumnos”. “Están desmoralizados, desmotivados…”

Todos están pendientes de la traslación que el Principado aún debe hacer de las instrucciones acordadas el pasado miércoles por los ministerios de Educación y Sanidad en coordinación con los responsables educativos de los gobiernos autonómicos. La Consejería de Educación se ha comprometido a tener su planificación lista y a disposición de las direcciones de los centros antes de que finalice este curso.