Una conductora aceptó en la mañana de ayer una condena de un año de prisión por arrollar mortalmente a Nieves Ríos, de 82 años, en la mañana del 11 de octubre de 2018, cuando ésta paseaba por la carretera Vega-Tuilla-Carbayín, a la altura de La Coruxona (Siero), donde residía. Nieves Ríos, natural de Langreo, era una histórica militante de IU y CC OO de la localidad de Tuilla. La conductora, trabajadora de una residencia de ancianos, evitará no obstante el ingreso en prisión –la fiscal interesó la suspensión del ingreso en la cárcel–, a condición de que no vuelva a delinquir en los próximo dos años.

La magistrada María Paz González-Tascón, titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, impuso además a la acusada la retirada del carné de conducir por espacio de dos años y medio. La Fiscalía pedía inicialmente dos años de cárcel y tres de retirada del permiso de conducir, pero accedió a rebajar esta solicitud al haberse resarcido ya las indemnizaciones, unos 120.000 euros para las cuatro hijas de la fallecida y una quinta familiar, y el reconocimiento de los hechos por parte de la acusada, defendida por la abogada María Telenti. La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, asesorada por la letrada Teresa Suárez, se mostró favorable a esta conclusión judicial.

La defensa de la conductora iba a pelear inicialmente el juicio, al considerar que no era cierto que circulase con exceso de velocidad. Otro punto de fricción era el relativo a la retirada del carné de conducir, que la conductora quería evitar a toda costa, ya que no podría desplazarse a trabajar a la residencia de ancianos en la que está empleada, a la que no llega siquiera el transporte público. Finalmente, decidió evitar el juicio, sobre todo para evitar un dolor añadido a la familia de la mujer fallecida.

La Fiscalía considera que el accidente se produjo debido a que la conductora “circulaba a velocidad inadecuada, sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la circulación, sin tomar las mínimas precauciones pese a que la calzada estaba mojada, deslizante y en regular estado de conservación”. Nieves Ríos, que iba a tirar la basura por el borde izquierdo de la calzada, de espaldas a la acusada, cuando fue arrollada por el vehículo, falleció en el mismo lugar de los hechos.

La muerte de la octogenaria causó una honda consternación en Tuilla, donde era una mujer muy apreciada y querida, especialmente por su compromiso político en todo lo referente a los derechos de los jubilados y a la memoria histórica. “Se movilizó en las huelgas del 62 contra la Dictadura y por los derechos de la clase trabajadora. Su lucha y ejemplo forman parte del ADN de CC OO”, dijo el sindicato en un sentido tuit. E IU publicó el siguiente tuit: “Triste y amargo el día de hoy, acabamos de conocer el fatídico atropello de nuestra camarada Nieves en Tuilla. Mujer comprometida, ejemplo de lucha y dignidad, peleando siempre hasta el final, acompañándonos y apoyándonos siempre en mil batallas. ¡Qué la tierra te sea leve camarada! Mantendremos viva tu lucha. Tus compañeros de IU no te olvidarán. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Tras las huelgas, emigró con su marido a Bélgica, donde trabajaron con el club Federico García Lorca, ayudando a otros emigrantes. Ríos “era todo solidaridad y compromiso”, y tras regresar de Bélgica retomó la militancia en IU, CC OO y colectivo “Filanderes”.