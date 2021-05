“Hay grandes avances en el tratamiento de quemados y técnicas microquirúrgicas”

–¿Qué significa para usted el ingreso en la Real Academia de Medicina?

–Es un honor y un reconocimiento a una trayectoria profesional encuadrada en el servicio asistencial a los pacientes. Y también a los esfuerzos por innovar e investigar en diferentes áreas de mi especialidad.

–Usted es jefe de servicio. ¿Lo ve como un respaldo a su trabajo clínico o al de gestión?

–No sabría decirlo. Pienso que van unidos. Tampoco creo que tenga relación con la jefatura. La actividad asistencial tiene que ir de la mano de una buena gestión clínica, no sólo del jefe, sino de cualquier facultativo. Una gestión adecuada procura aplicar las mejores evidencias científicas a nuestros pacientes, lo cual redunda al final en una mejor salud.

–¿Por qué decidió estudiar medicina?

–No hay una sola razón. Tenía la intuición de que era lo mío, y acerté. Cuando estaba terminando mis estudios en el colegio, las Ciencias eran mis materias favoritas: biología, medicina, pero también física y matemáticas. Con mis notas, matrícula en COU y un buen examen de Selectividad, no era complicado el acceso a la Facultad de Medicina de Oviedo. En casa no lo vieron así y decidieron que me presentase al examen de acceso de la Universidad de Navarra, más restrictivo. Fui admitido. Reconozco que mi vocación despertó en dos momentos: cuando inicié estudios en la asignatura de anatomía y cuando entré por primera vez en un quirófano. Era un curso de verano al que asistí al final de primer año.

–¿Quién le animó y quién trató de disuadirle?

–No recuerdo que nadie me animase especialmente. Mi padre hubiese preferido una carrera técnica, una ingeniería, pero impuse mi criterio.

–¿Aconseja a los jóvenes de hoy que opten por la medicina?

–Hoy en día ha cambiado mucho el panorama. El acceso a las facultades de medicina está excesivamente restringido. Veo a muchos jóvenes frustrados por no poder acceder, a veces por centésimas. Para quien realmente quiere ser médico no le valen muchas alternativas. Salvado ese escollo, sí que creo que es una profesión excelente, para quien la viva. Una de mis tres hijos estudia medicina. Fue ella quien quiso hacerlo: yo no influí. Lógicamente, la he apoyado en todo lo que he podido. Los otros dos han optado por ingeniería de minas. El espíritu del abuelo ha saltado una generación.

–¿A qué maestros o compañeros considera más influyentes en su trayectoria?

–Son muchos, y hablar de unos sí y otros no sería un poco injusto. Por nombrar personas de mis rotaciones fuera de España, al Dr. Raimondi, de Milán, y al Dr. Acosta, de Upsala (Suecia). Por nombrar compañeros y maestros de aquí, al Dr. Sánchez Lorenzo, antiguo compañero del servicio. Otros muchos miembros y exmiembros del servicio también: el Dr. González Sarasúa (mi exjefe) y el Dr. Fueyo, compañero de fatigas en los últimos treinta años. No puedo dejar de mencionar a la Dra. Zapico, especialista en rehabilitación, compañera en la consulta de nervio periférico.

–¿Cómo ha evolucionado la cirugía plástica desde que usted se inició en la especialidad?

–Vertiginosamente, como la medicina en general. No tanto a tenor de la tecnología, que también, como de los estudios e investigaciones en anatomía, fisiología... También gracias a la sofisticación de los estudios de imagen y software aplicados.

–¿Cuáles han sido los principales avances?

–Por una parte, se han sofisticado las técnicas microquirúrgicas: trasplantes microvascularizados a medida, reconstrucciones mamarias, de pie y mano, de cabeza y cuello, de miembro inferior... También se han registrado avances en el tratamiento de las quemaduras: sustitutos cutáneos, tratamiento enzimático... En tercer lugar, progresos en el tratamiento del linfedema, que es la cirugía de los vasos linfáticos. También son destacables los avances en la cirugía de la mano y la muñeca, y el desarrollo de los trasplantes funcionales.

–¿Por qué ha elegido como asunto de su discurso de ingreso la cirugía del sistema nervioso periférico?

–Es una parte de mi actividad asistencial que ha ocupado muchas horas en mi vida. Ha sido un desafío tratar de mejorar las graves parálisis del plexo braquial y otros nervios producidas por accidentes de tráfico y otros traumatismos. Tanto esfuerzo se ha visto recompensado cuando el HUCA fue designado en 2013 como unidad de referencia de cirugía del plexo braquial, de la que soy director. Hay sólo otras cuatro en España. Humildemente, siento que he formado parte de la evolución histórica de esta fascinante cirugía.