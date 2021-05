Borra (CSIF): "El borrador de Iceta sobre la temporalidad culpa a los trabajadores, no lo aceptamos"

El presidente nacional del sindicato CSIF, Miguel Borra, valora negativamente el primer borrador que les ha trasladado el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, sobre la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para dar respuesta al problema de la temporalidad. "No estamos de acuerdo porque culpa de la temporalidad a los trabajadores", ha declarado Borra está mañana en Oviedo, a donde ha viajado para reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el vicepresidente, Juan Cofiño, un encuentro en el que la interinidad en el empleo pública va a ocupar gran parte del tiempo. La escasez de las plantillas y los bajos salarios también fueron otros de los asuntos a tratar, según apuntó Borra, que llegó a la sede de la Presidencia del Principado acompañado por Sergio Fernández Peña, presidente del sindicato en Asturias.

"Hay que dar solución a los miles de personas en Asturias que están en precario. De momento, el borrador que ha aportado el Gobierno central no da solución a esta situación", afirmó Borra. "Abogamos por evitar que se contrate en fraude de ley y el abuso de la temporalidad. Queremos que se establezcan sanciones a las administraciones que no cumplan . El pagano de todo esto no puede ser el empleado público que está en precario y que ha sufrido un perjuicio por las actuaciones de las distintas administraciones, se le tiene que compensar según marca la normativa", ha planteado el presidente de CSIF.

Borra trasladó a Barbón algunas iniciativas encaminadas a resolver la temporalidad. "Planteamos que se haga, al igual que en sanidad, una sola prueba en los procesos selectivos, y que a los interinos que no pudieron estabilizar su plaza se les valore el tiempo ya trabajado, que ahora no se hace. De esta forma se puede evitar que interinos de larga duración y cuya plaza ya haya salido y no hayan podido estabilizar, no se vean abocados a una situación de desempleo". Borra dio por hecho que la negociación con el Ministerio de Función Pública "va a continuar para dar una solución a miles de personas" y subrayó que en los concursos oposición "hay que ir al máximo de valoración del tiempo trabajado y la experiencia que, según el Constitucional, está ahora en el 40 por ciento". Además, el presidente de CSIF planteó a Barbón y a Cofiño que los fondos adicionales de justicia se dediquen a aumentar el complemento específico "porque el que reciben los compañeros de Asturias es inferior al del resto de España".