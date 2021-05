La IGP Chosco de Tineo quiere que el embutido esté presente a diario en las casas

Uno de los objetivos en los que se quieren focalizar especialmente es conseguir que el consumo de chosco tenga continuidad en las casas, que no sea un producto que se asocie solo con celebraciones y que esté presente a diario en las neveras de los consumidores. “Hay mil maneras de comer chosco, acompaña a todo y se puede comer diariamente, esa continuidad es la que nos falta, que esté en las neveras igual que sí hay chorizo u otros embutidos”, enfatiza Agustín Menéndez.

Precisamente, esa vinculación del chosco a consumirlo en reuniones o fiestas, que en el último año han tenido que cancelarse por la pandemia de coronavirus, sumado a como la situación también ha bajado la actividad de los restaurantes, a los que la IGP considera sus mejores clientes, supuso que las ventas de choscos disminuyeran en 2020. El cálculo que hace la Indicación es que vendieron 6.000 menos que en 2019, cuando alcanzaron las 59.000 piezas puestas en el mercado. Algo que esperan que no se repita este año.

“Confiamos en tener un verano muy bueno, aunque al final son solo dos meses”, expone el presidente de los productores, que cuenta que en el inicio de año hubo un repunte de las ventas pero que en los últimos meses se ha vuelto a sentir un parón en el consumo.

Pero el 2020 también trajo a la IGP “Chosco de Tineo” sorpresas agradables al ver que desde otros puntos de España se interesan por el producto y se realizan pedidos online. Creen que la apuesta por tener mayor presencia en internet, celebrar la edición de 2020 del Festival del chosco de noviembre virtual, este año la intención es trabajar para que se pueda volver a hacer de manera presencial, o participar en la Feria de Muestras de Tineo virtual de principios de mayo les ha permitido llegar más lejos con el chosco. “Nos sorprendimos mucho de que se esté demandando mucho desde el sur de España, incluso de Cataluña, se interesan mucho por el producto y se quedan asombrados de todas las posibilidades que tiene y todos los platos que se pueden hacer”, explica Agustín Menéndez.

No obstante, este mayor interés por el producto fuera de Asturias y poder adquirirlo a través de internet se tropieza con el problema del transporte del chosco desde Asturias. “Es un producto que hay que enviarlo refrigerado y el transporte aquí nos sale muy caro, es un problema muy grande porque nos promocionamos, vendemos y luego no lo podemos enviar. Por ejemplo tenemos pedidos de Canarias a través de la página pero no hay forma de mandarlo”, lamenta Agustín Menéndez, que asegura que no es posible que un chosco cueste 12 euros y que el transporte como poco sea 7,26 euros, dependiendo de a donde sea el envío.

Otra de las inquietudes que ha tenido siempre presente la IGP del chosco es conseguir que otros productores del occidente de Asturias se sumen a la marca de calidad. Una sello que significa que el consumidor “tenga un certificado de absoluta garantía de que el producto cuenta con todas las medidas de seguridad y controles”, incide Agustín Menéndez, quien recalca también que estar amparado bajo la IGP reporta beneficios de promoción del producto que hace que las ventas vayan aumentando.