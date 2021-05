“La propuesta de Iceta precariza más al interino y empeora los servicios públicos”

Está al frente del sindicato de mayor implantación entre los empleados públicos desde 2011. En el conjunto de España cuenta con 235.000 afiliados, “compañeros todos de pago y con las cuotas al día” y más de 6.000 en Asturias. “En este año de pandemia hemos seguido creciendo. El trabajador ha valorado nuestra defensa de que tuvieran EPIS adecuados”, destaca el aragonés Miguel Iborra (1968). Fue uno de los dirigentes sindicales que firmó el acuerdo de estabilización con el ministro Cristóbal Montoro en 2018. No se arrepiente y defiende que era un buen acuerdo... si se hubiera aplicado en su totalidad. Es licenciado en Ciencias Económicas y pertenece al Cuerpo Técnico de FunciónAdministrativa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

–¿CSIF es un sindicato de empleados públicos o algo más?

–Algo más. Es verdad que somos el sindicato más representativo en la función pública, igual que lo son los dos sindicatos de clase pero, por ejemplo, somos mayoritarios en Antena 3 y en el grupo empresarial más importante de Extremadura. En los últimos años hemos detectado que nuestro modelo independiente de partidos políticos e ideologías está calando y ganando terreno en el mundo laboral. Y esos que tenemos una ley sindical de 1985 que consagra a los dos sindicatos de clase por encima del resto, algo que ya no responde a la realidad. Superamos los cinco mil delegados en la empresa privada.

–¿Ha tenido que llegar la amenaza de Bruselas para que el Gobierno central y los autonómicos se pongan manos a la obra a reducir la temporalidad?

–Es un problema que afecta a más de 800.000 trabajadores en precario. Lo han creado las administraciones que han estado muchos años sin convocar plazas o que, cuando lo han hecho, no han sido capaces de ejecutarlas. Los paganos de esta situación son los trabajadores y ya se están produciendo situaciones dramáticas, con compañeros que han trabajado codo con codo ante esta terrible pandemia.

–¿Cómo valora el primer borrador que les ha pasado el ministerio de Miquel Iceta?

–Nos encontramos con un borrador del modificación del artículo 10 del EBEP que, no solo no da solución a los interinos que ya existen, sino que culpabiliza al interino que va a venir. Les quitan condiciones laborales ya ganadas, aumentan las causas de despido al establecer que les puedan echar por motivos administrativos y en vez de sancionar a las administraciones que abusan de esta fórmula o que directamente contratan en fraude de ley, lo que hacen es cesar automáticamente al interino nuevo cuando cumpla tres años en el puesto. Y encima la penalización consiste en no cubrir ese puesto en un año. ¿Imagina lo que puede suponer esa medida con la carencia de médicos que hay en Asturias? En suma, esta propuesta precariza más al interino y repercute negativamente en los servicios públicos.

–¿Hay margen para negociar o introducir cambios en ese borrador?

–Vamos a ver en qué queda, pero , desde luego, esta primera propuesta no nos gusta absolutamente nada. Este Gobierno, sin negociar nada, envió a Bruselas un plan donde anunció que va sacar otro plan de estabilización. Queremos negociarlo porque desde el acuerdo firmado en 2018 se han producido sentencias en la Unión Europea. Es necesario saber el análisis del Gobierno de esas sentencias. Hace unos meses, UGT, CC OO y CSIF nos quejamos al ministerio, que entonces dirigía Carolina Darias, de la falta de negociación.

–¿Fue un fracaso el llamado acuerdo de estabilización que firmó en 2018, junto a UGT y CC OO? ¿Se arrepiente?

–Era un acuerdo más amplio que, en primer lugar supuso una subida salarial del 6,5% para los años 2018,2019 y 2020 que hoy sería impensable. Las administraciones no cumplieron en sacar los concursos-oposición y cuando lo han hecho, algunas no tenían gran interés en estabilizar al persona temporal.

–¿A qué se refiere?

–En Asturias acabamos de ver hace poco como para un concurso- oposición de ayudante de cocina han hecho unas preguntas retorcidas, que no tienen nada que ver con el desempeño de esos trabajadores. Si la administración se sale de lo que es lógico y razonable en un proceso para estabilizar es que no tiene ningún interés y quiere echar a la gente a la calle. El acuerdo no estaba concebido en esos términos. No ha pasado solo en Asturias. En el examen de celador de mi comunidad autónoma, Aragón, hacían preguntas que no tenían nada que ver con el puesto como, por ejemplo, qué podía hacer un Gobierno autonómico cuando está intervenido por el fondo de liquidez autonómico. Y en la fase concurso recomendamos ir a los máximos puntos posibles aunque las autonomías y los ayuntamientos son soberanos para decidir en esa materia.

–¿Qué soluciones o fórmulas ha propuesto CSIF al presidente Adrián Barbón y al vicepresidente Juan Cofiño para atajar la interinidad?

–Hemos planteado que en el sector autonómico, las consejerías, en vez de hacer tres exámenes se haga solo uno y así se simplifica el procedimiento. También proponemos que al interino que no consigue estabilizar su plaza se le valore el tiempo trabajado en la bolsa de contratación, algo que ahora no se hace, una fórmula con la que se conseguirá que pueda trabajar de manera inmediata. Somos conscientes de que se trata de un problema complejo, que afecta a muchísimas personas y que no todos los interinos están en la misma situación. Resulta complicado encontrar soluciones generales para casos particulares. Como norma, CSIF pide a las administraciones que las plazas que se ofertan en los procesos selectivos sean todas de nueva creación. Una parte de los fondos europeos tienen que ir a la mejora de los servicios públicos. La pandemia ha puesto al descubierto las carencias en la sanidad, la educación y la atención social.

–¿Qué le parece el interés del Principado en incluir en la reforma de la Administración autonómica cuestiones como la movilidad de los funcionarios?

–Estamos dispuestos a sentarnos a negociar sobre la movilidad administrativa, como sobre otras condiciones laborales. Las organizaciones sindicales hemos dado muestras sobradas de que queremos mejorar los servicios que reciben los ciudadanos y garantizar los derechos laborales de nuestros compañeros. Si la propuesta es razonable, estoy seguro de que todos sabremos serlo también.