El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, se muestra optimista ante el buen posicionamiento de Asturias para beneficiarse de la próxima Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, ya que el “eje central” de la misma será apostar por un campo sostenible. “Nuestras explotaciones y nuestra agroindustria lo son”, sostiene Calvo. “Asturias no debe ver con incertidumbre la futura PAC, sino todo lo contrario. Tenemos una agroganadería de montaña, en espacios protegidos, con razas autóctonas, que cuida lo ecológico... Todo esto será apoyado en la nueva política de la UE”.

Así lo expresó el Consejero, en términos generales, en su intervención en el Foro Agro Santander, organizado por Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA y patrocinado por Banco Santander, destinado a analizar el futuro que tiene por delante el campo asturiano.

Alejandro Calvo estuvo arropado por Juan Manuel Ballesteros, director comercial de Banco Santander en Asturias, y Lorena Ruiz Ponce, directora de negocio Agro de Santander España. Los tres coincidieron en el acto –introducido por el director del periódico Gonzalo Martínez Peón– en resaltar el papel clave del campo y del sector agroalimentario para la economía asturiana, a la que aportan un 20% del PIB con expectativas, según calcula el gobierno regional, de llegar al 25% y generar entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo más.

Precisamente por ser un motor tan importante de empleo, Juan Manuel Ballesteros destacó la necesidad de Banco Santander de “aportar valor a las empresas y a los empresarios, los verdaderos protagonistas” y ratificó su compromiso con el sector en general (la entidad tiene como clientes a 4 millones de pymes) y el asturiano en particular.

El medio rural se ha revelado crucial durante la pandemia, “cuando no estuvo parado, sino que la necesidad de suministrar alimentos dejó claro que no todo lo debemos dejar a los grandes canales internacionales que a veces no podemos controlar”, resaltó Calvo. “Esto ha dado valor a una industria regional agroalimentaria con muchas oportunidades de futuro para crecer, que recibe del Principado 9 millones de euros al año en ayudas”. Apostar por la innovación, la investigación y mejorar el marketing y la promoción para ampliar los canales de comercialización y distribución son sus retos.

Para este valioso medio rural asturiano tiene el Consejero un proyecto de futuro que pasa por “trasladar confianza” a sus protagonistas, a los que viven y trabajan en el mismo. No quiere el Consejero que el campo se vea solo como un elemento central de la identidad con la tradición y el pasado, “sino que ha de verse como elemento de futuro en Asturias, que en base a lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, podamos facilitarles a nuestros jóvenes que se queden o vivan en él”.

Relevo

Es este uno de los principales retos del agro asturiano: el relevo generacional. “Hay que afrontarlo. Hay muchas dificultades en las explotaciones ganaderas de leche, va mejor en las de carne, donde ya son mayoría las mujeres que, si bien es un dato bueno, no es suficiente”, añadió el Consejero. “Por tanto, debemos dar una visión de futuro, generar expectativas y condiciones para que la gente viva allí”. El camino está algo andado, opina el dirigente, en materia sanitaria “con una cobertura ejemplar como se vio en la pandemia”, y en educación, “con una red que ofrece oportunidades y permite elegir por esa forma de vida”. Facilitar la movilidad es otro pilar importante, aunque quizás, reconoce Calvo, lo más difícil: “Debemos demostrar voluntad de apoyo desde lo público”.

Ello lleva a los tan esperados y tan importantes fondos europeos. Tanto la PAC (el próximo lunes acaba el plazo de solicitud de ayudas, 150 millones de euros este año) actual como la próxima, así como los Next Generation u otros como los Leader. “Todo el mundo quiere concreción y en este sentido el campo de Asturias ya está recibiendo 8 millones de euros de los Next Generation”, sostiene el Consejero, quien resaltó el intenso trabajo que se está haciendo desde el Principado para posicionarse bien ante la futura PAC.

“Si crecen los fondos, es porque el campo asturiano los merece, no porque seamos débiles. Eso ha de quedar claro”, advirtió Calvo. En junio será el momento en que España tenga que enviar a Bruselas el borrador de su plan de gestión de la PAC, en el que las comunidades de la Cornisa Cantábrica, lideradas por Asturias, quieren hacer valer su fortaleza. “Es un trabajo muy importante para que ese dinero llegue al agricultor genuino, a las explotaciones familiares y sostenibles”, concluyó Calvo.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial destacó la amplia y valiosa red para investigar e innovar en Asturias: Serida, Laboratorio Interprofesional Lechero, Asincar, Centro Tecnológico de la Madera... Y habló del marketing como pieza clave para que la agroindustria evolucione.

En este sentido, se refirió a la vuelta –tras el parón impuesto por la pandemia y las condiciones sanitarias– de ferias y eventos que facilitan la promoción. Entre estos no quiso dejar sin señalar el World Cheese Awards, el mayor concurso quesero del mundo que se celebrará en noviembre en Oviedo.

Respecto al primero, quiso destacar la financiación con 50 millones de euros –un 33% más– a ganaderos y agricultores el año pasado. “Nos volcamos con empresas, cooperativas...”, señaló el directivo, quien considera “determinante la agilidad” para generar confianza en el sector.

Un sector, dijo, “muy diverso” y cuya demanda viene condicionada por la geografía, el clima, el tipo de explotaciones...

Banco Santander considera que las nuevas tecnologías deben facilitar el acceso de estos empresarios a los fondos y ayudas necesarios.

“Conocemos a las empresas, crecimos con ellas, y así será”, señaló Lorena Ruiz. La entidad financió en 2020 más de 7.500 millones de euros. “La red comercial está volcado con los empresarios”, concluyó la directiva.