A la consejera de Educación, Carmen Suárez, le pudo hoy la emoción. En un puro llanto, que a duras penas pudo superar, se desarrolló su intervención en la jornada de entrega de premios del concurso "Creatividad frente a la covid" que forma parte de la campaña de sensibilización "Entender covid". Esta mañana tocaba entregar los premios de una campaña desarrollada entre el alumnado de ESO y Bachillerato de los institutos asturianos como forma de concienciar sobre la utilidad de las medidas de protección frente al virus.

Y la consejera, en el momento en el que tenía que dirigirse a los presentes, acabó ahogando su intervención en un llanto. Se emocionó tremendamente al mencionar el esfuerzo que han hecho este curso los alumnos para adaptarse a la pandemia, pero de fondo planeaba también que sus palabras podían ser casi una despedida. La semana pasada trascendían las intenciones del presidente regional, Adrián Barbón, de acometer una reorganización en su área, prescindiendo de su titularidad al frente de Educación.

En el acto, en el que la Consejera -que llevaba gafas de sol por una reciente operación de cataratas que no la ha apartado del trabajo- estuvo arropada por la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, Paula García; así como por el director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud, Sergio Valles, la consejera rechazó esa "idea bastante extendida de que en los centros los jóvenes pudieron haber incumplido ciertas medidas sanitarias. Nada más incierto. Lo que hemos visto es que los centros han sido auténticas barreras de contención de covid. De hecho, nuestros centros han sido calificados como espacios seguros y seguimos las directrices a pies juntillas. En los peores tiempos se han cerrado el 1,5% de las casi 8.000 aulas que tenemos. Esto se ha conseguido por el esfuerzo de toda la comunidad educativa".

Al felicitar a la comunidad educativa, Carmen Suárez citó "de manera preferente a los equipos directivos, que prepararon todos los centros para poder acoger a todo el alumnado", y siguió con "los y las docentes, porque lo han dado todo". No se olvidó de citar a "las familias, que han comprendido la circunstancia en la que estamos". Y fue cuando se dispuso a citar "especialmente al alumnado" cuando le pudo la emoción y su llanto ahogó el discurso. Cuando se pudo recomponer, la consejera recalcó que "el alumnado ha sido un ejemplo. Me emociono un poco porque... El alumnado nos ha dado una lección vital muy importante. Se adaptó de una manera natural y hay que decirles ahora que esta pandemia no ha pasado, que lo saben, que tiene que seguir constantes y que cumplan las medidas". Y todo dicho entre sollozos, y aplausos de los asistentes, por los que pidió disculpas: "perdón, es que creo que el alumnado es un referente muy importante. Vamos a trabajar para que el curso que viene se instaure la presencialidad total y para mejorar la calidad educativa en las aulas", concluyó.

El acto siguió con la entrega de premios a los alumnos en sus trabajos relativos a la campaña de concienciación sobre el covid. Unos premios que tenían categorías de audiovisual, texto, cartel y libre. Además la campaña incluyó un proceso de votación abierto para todos los centros. Los que siguen son los galardonados:

PREMIOS ENTENDER COVID 2021

MODALIDAD VIDEO

1er Premio Modalidad Video

I.E.S. de Infiesto Alumnos Educación Física

2º Premio Modalidad Video

Colegio López y Vicuña de Gijón 4º ESO

Aarón Argüelles, Aitor Indias, Nicolás González

3er Premio Modalidad Video

C.P.E.B. Cabañaquinta 1º ESO

Accésit Modalidad Video

I.E.S. Virgen de Covadonga 1º ESO

MODALIDAD CARTEL

1er Premio Modalidad Cartel

Vanesa Román Díaz

I.E.S. Corvera de Asturias

2º Premio Modalidad Cartel

Noa Martínez Quelle

Colegio Sagrada Familia El Entrego

3er Premio Modalidad Cartel

Ainhara Gómez González

I.E.S. Corvera de Asturias

Accésit Modalidad Cartel

Lucía García Roiz

I.E.S. Corvera de Asturias

MODALIDAD ESCRITURA

1er Premio Modalidad Escritura

Noa Peláez Gutiérrez

CPEB de Colombres

2º Premio Modalidad Escritura

David García Valence

CPEB de Colombres

3er Premio Modalidad Escritura

Lucía Santovenia Gutiérrez

CPEB de Colombres

Accésit Modalidad Escritura

Marina Fernández Foubelo

CPEB de Colombres

MODALIDAD CREATIVA LIBRE

1er Premio Modalidad Creativa Libre

I.E.S. Galileo Galilei de Navia 4º ESO

2º Premio Modalidad Creativa Libre

I.E.S. Luces, Colunga 1º y 2º ESO

3er Premio Modalidad Creativa Libre

I.E.S. Infiesto 1º Gestión Administrativa

Accésit Modalidad Creativa Libre

I.E.S. Número 5 de Avilés 3º ESO

PREMIOS VOTACIÓN POPULAR

Premio Votación Popular Modalidad Video

I.E.S. Infiesto 1º ESO A

Premio Votación Popular Modalidad Cartel

I.E.S. Infiesto 1º Gestión Administrativa

Premio Votación Popular Modalidad Escritura

Lucía Puente Álvarez

Colegio López y Vicuña

Premio Votación Popular Modalidad Escritura

Nagore Escalante Barañano

Colegio López y Vicuña

Premio Votación Popular Modalidad Creativa Libre

I.E.S. Infiesto 1º Gestión Administrativa

PREMIOS CENTRO QUE MÁS CREACIONES HA PRESENTADO

1er Premio Centro que más creaciones ha presentado

I.E.S. Corvera de Asturias

2º Premio Centro que más creaciones ha presentado

Luisa Marillac

3er Premio Centro que más creaciones ha presentado

C.P.E.B. Colombres

Accésit Centro que más creaciones ha presentado

I.E.S. de El Entrego