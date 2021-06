El Principado vulneró el derecho de libertad sindical por no admitir a CSIF en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales

El sindicato CSIF solicitó el pasado 31 de diciembre su participación en la junta rectora y en el Consejo de seguridad y salud en el trabajo del Principado, en los que participan UGT y CC OO. Planteaba CSIF que tenía también la consideración de sindicato más representativo, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y local. Al no recibir contestación, este sindicato litigó con el Principado por entender que se conculcaban sus derechos fundamentales de igualdad y no discriminación y el derecho a la libertad sindical, al no poder participar institucionalmente en una materia básica para la defensa de los trabajadores como la prevención de los riesgos laborales o en las actividades de formación y empleo de ese mismo ámbito. Los servicios jurídicos del Principado se opusieron a la pretensión de CSIF con el argumento de que el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales extendía su actividad a los trabajadores del sector privado y no solo al de las administraciones públicas. Además, el secretario técnico de la consejería de Industria envió un informe al juzgado donde exponía que no existía un expediente administrativo sobre esta reclamación de CSIF, tan solo la solicitud para participar en la junta rectora. Y añadía que la condición de centrales sindicales más representativas en Asturias “desde siempre se ha atribuido a CC OO y UGT, según los criterios fijados por la autoridad laboral”.

La condición de sindicato más representativo en el conjunto CSIF tuvo que ser certificada por el subdirector general de Relaciones Laborales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, quien confirmó que este sindicato tiene más del 10% de los representantes sindicales en el conjunto de las Administraciones Públicas, mientras que la dirección general de Empleo certificó que CSIF obtuvo el mayor número de delegados por delante de CC OO y UGT en el ámbito autonómico de las Administraciones Públicas y fue el tercer sindicato en la Administración Local.

La magistrada Asunción Velasco rechazó los argumentos de los servicios jurídicos del Principado. “Resulta indiscutible que el sindicato CSIF ostenta el mayor número de representantes sindicales en el ámbito autonómico, constituyendo la tercera fuerza sindical en el ámbito local”, recoge la sentencia que se mostró concluyente al analizar la justificación que dio el Principado acerca que la condición de sindicato más representativo “desde siempre se ha atribuido a CC OO y UGT”. Para la jueza, “estas manifestaciones resultan reveladoras de una total ausencia de argumentación jurídica en tal atribución”. Y acaba concluyendo que “la negativa del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales a permitir la participación del CSIF vulnera los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación y libertad sindical”, por lo que condena al Principado a materializar su incorporación. La sentencia aún no es firme porque la administración autonómica tiene aún plazo para presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Sergio Fernández Peña, presidente de CSIF en Asturias, sostiene que esta sentencia demuestra "el sectarismo que el Gobierno autonómico del PSOE mantiene contra nosotros de forma reiterada y excluyéndonos de todo. En el Principado hay más de 25 órganos en los que nos corresponde ser convocados por los resultados electorales, tanto autonómicos como como estatales pero el PSOE de Barbón mantiene los mismos vicios que otros anteriores". Fernández Peña adelantó que CSIF presentará ahora un nuevo procedimiento judicial para su inclusión en los órganos de la dirección general de Igualdad: "Tal parece que consideran sectariamente que la igualdad de género solo alcanza a las mujeres de los sindicatos de clase mientras que al otro sindicato más representativo le aplican un trato desigual o discriminatorio".