El Principado ha abonado 49 millones en ayudas a autónomos y empresas desde el inicio de la pandemia

El consejero de Empleo indicó que el importe de las ayudas en la primera ola ascendió a 4,8 millones mientras que en la segunda (otoño-invierno de 2020) ascendió a 34 y para la tercera se ha aprobado en el Presupuesto de este ejercicio un fondo de 100 millones, del que ahora en su primera convocatoria ya se han abonado unos 10 millones de euros aunque el importe de las solicitadas por los autónomos supera los 60 millones de euros. Enrique Fernández confirmó que se hará una cuarta convocatoria, ya en el segundo semestres, "con los remanentes del fondo para atender las nuevas necesidades que genere la pandemia". Y añadió que ya se trabaja desde el Principado en el reparto de los 107 millones asignados por el Estado a Asturias para ayudas a las empresas. La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, definió "la espera de los autónomos como un abismo" y responsabilizó al Ejecutivo asturiano de "convertir la economía asturiana en un desierto porque no tienen nada que ofrecer, solo los fondos europeos".

La situación económica de la administración autonómica focalizó la interpelación que formuló la diputada de Ciudadanos (Cs), Laura Pérez Macho, a la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. La parlamentaria del grupo naranja consideró conveniente realizar un repaso cuando ya se alcanza el ecuador de la legislatura porque "dentro de dos años ya habrán tenido lugar las elecciones autonómicas, muchos de nosotros no seremos diputados y el Gobierno estará en funciones". Ya en clave de presente, la diputada de Cs sostuvo que "el desequilibrio de las cuentas del Principado ya era estructural antes de la pandemia porque en 2019 no se iban a cumplir las reglas de estabilidad presupuestaria" y emplazó al Gobierno regional a diseñar "un escenario presupuestario en el medio y largo plazo". La responsable de las finanzas autonómicos negó la mayor, además de tachar de "catastrofista" la interpretación de la diputada del grupo naranja: " Asturias no tiene un déficit estructural ni insuficiencia financiera". Ana Cárcaba avanzó que el Principado volverá "gradualmente" al escenario de estabilidad presupuestaria porque, justificó, "retirar los estímulos perjudicaría la recuperación económica".

Por otra parte, la consejera de Hacienda se mostró "optimista" de que los jueces fallen a favor de Asturias en la reclamación del IVA de 2017, dados los precedentes del Tribunal Supremo con las demandas planteadas por los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Galicia, aunque matizó que en esas sentencias no se está fijando la cuantía a devolver, que dependerá del perjuicio que esa negativa a la devolución haya causado a cada comunidad autónoma.