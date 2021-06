Sanidad ve posible que en el plazo de un mes la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre

El Ministerio de Sanidad está dispuesto a que el uso de la mascarilla no sea obligatorio en todo momento en el exterior. La decisión puede tomarse en semanas, salvo un giro en la situación epidemiológica. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, planteó el debate ayer al asegurar: «Tenemos la firme determinación de suprimir la mascarilla en espacios abiertos», Otros líderes territoriales reaccionaron de forma similar. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también se mostró favorable y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que estaba valorando derogar la obligatoriedad. El debate se abrirá próximamente en Cataluña, mientras que Andalucía , Murcia, Baleares están en contra de dar ese paso. El Gobierno asturiano no es partidario de acelerar ese debate, y deja la decisión a lo que se adopte en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y la valoración del Ministerio. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas, cree que puede abordarse la cuestión del uso de la mascarilla en el exterior, “Creo que podría ser factible que entre mediados y finales de junio, o muy probablemente a principios de julio, la mascarilla en lugares abiertos no sea necesaria”, dijo.

Fumar en terrazas

El Consejo Interterritorial de Salud tiene previsto tratar en su reunión de mañana la posibilidad de que se permita fumar de nuevo en las terrazas, a lo que se opone el Gobierno asturiano, y también la normativa para celebrar eventos festivos y festivales durante el verano.

Mientras tanto, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido a los menores de 50 años que “extremen las precauciones” hasta que estén inmunizados.