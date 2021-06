"No será una incineradora encubierta", replica el consejero de Industria a Podemos sobre La Pereda

La parlamentaria de la formación morada ha rebatido que en La Pereda "hay dos vías de trabajo, una es la biomasa y otra la quema de residuos, que está generando cien alegaciones diarias porque los vecinos ya nos han dicho que no van a parar hasta que se paralice" ese proyecto. Nuria Rodríguez exigió al Gobierno autonómico "un estudio epidemiológico sobre los efectos que la incineración de residuos puede generar en los vecinos de la zona", entre los que citó el impacto en la hormona del crecimiento de los niños de la zona. "¿No han aprendido nada con esta pandemia", preguntó en voz alta desde su escaño en el hemiciclo.

"Se habrá quedado a gusto", fue la respuesta inmediata del consejero de Industrial, que calificó de "desafortunadas" las palabras de la diputada de Podemos. "No debería generar alarma, diciendo cosas inexactas", rebatió Enrique López. "No es una incineradora y no hay nada encubierto. Este proyecto está abierto a la exposición pública y a las alegaciones que presente la sociedad civil", apuntó el consejero que añadió que "el CSR no es basura y usted lo mezcla", en alusión a los residuos sólidos recuperados que está previsto quemar en la planta de Hunosa. Enrique Fernández aseguró que "las autorizaciones se ajustarán a la normativa de emisiones industriales" y se concederán "si se cumple la legalidad". Antes de acabar su respuesta, el consejero volvió a incidir en la trascendencia de la central de La Pereda: "Es una instalación relevante para Hunosa" y "no estamos sobrados de iniciativas que generen empleo industrial", concluyó.