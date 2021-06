Barbón replica a Mallada en la Junta con un discurso de Canteli: "prefiero la forma de hacer política del alcalde de Oviedo, con diálogo y acuerdo"

Teresa Mallada pidió cuentas a Barbón por su "silencio disciplinado ante las decisiones del Gobierno de Sánchez que destrozan a Asturias", un argumento al que, con matices de forma, también recurrió la portavoz de IU, Ángela Vallina. La líder del PP asturiano tachó de "puro teatro" los reparos que el Gobierno asturiano ha planteado a decisiones como las escasas compensaciones por las emisiones de CO2 a la industria de la región. "Le ha tomado la medida el Gobierno central", apretó Mallada, quien afirmó que "Pedro Sánchez y Adriana Lastra le utilizaron para ganar las primarias y le han dejado tirado" y calificó de "inaceptable su capacidad para lograr un trato digno del Gobierno central a Asturias".

"Nunca me callo, algo que usted sí hizo ante el plan del Gobierno de Rajoy para cerrar Hunosa", fue la primera respuesta del presidente del Principado, en alusión a la etapa de Mallada al frente de la empresa minera pública. Barbón enumeró los asuntos en los que su Ejecutivo ha rechazado decisiones perjudiciales para los intereses de Asturias, entre los que citó las alegaciones al Estatuto Electrointensivo, la reclamación judicial por la liquidación del IVA de 2017, el plan del Lobo o "nuestra oposición al plan de peajes", promovido por el ministro José Luis Ábalos. Pero el presidente quiso poner el otro lado de la balanza, medidas beneficiosas como la incorporación de SEPIDES a la Zalia, el contrato de Santa Bárbara, la entrada en Duro "que ustedes votaron en contra" o la subida de las pensiones. El presidente reprochó a Mallada su interés "en traer a Asturias la crispación de la política nacional". Y llegado a ese punto dio lectura a una parte de discurso de Alfredo Canteli, la pasada semana, en la celebración de la declaración de Guerra de la Junta Suprema de Asturias a Napoleón, en 1808, en el que al alcalde de Oviedo abogaba por la búsqueda de consenso y acuerdos, basada en el diálogo por encima de las banderas ideológicas de partido: "Son dos maneras de hacer política, yo prefiero esta". Y lanzó un último alegato, con dardo incluido a la presidenta del PP regional : "Yo no hago lo que me diga la dirección nacional porque a mí me han elegido los militantes de la FSA. Espero que rectifique y en ese camino nos encontraremos".

Con la portavoz de Cs, Susana Fernández, el "cara a cara quincenal" trató sobre la reforma del Estatuto, que "no es una prioridad" para el grupo parlamentario naranja. El Presidente confirmó que su Gobierno impulsará ese proceso "cuando haya una inmunidad de grupo, colectiva, de la pandemia", una situación que se alcanzará cuando la tasa de vacunados alcance el 70 por ciento, una tasa que las previsiones sitúan al final del próximo verano. Es decir, el PSOE tiene intención de abordar la reforma del Estatuto desde el inicio del próximo curso político. "Tengo prisa porque es uno de nuestros compromisos electorales", afirmó Barbón, "Y porque si no se inicia, no dará tiempo a desarrollarlo en esta legislatura", detalló el Presidente. "También tenían otros compromisos en su programa, como una red de cercanías eficiente, reducir la interinidad de los empleados públicos, rebajar el precio de la energía o agrupar las sedes judiciales de Oviedo , y a la vista están", replicó Susana Fernández, quien animó al Gobierno a promover una consulta sobre la cooficialidad del asturiano. "Yo no puedo convocarla, no quiero ser Puigdemont y tener que irme a Waterloo", contestó Barbón, quien anunció que el Gobierno tiene decidido conceder la Medalla de Oro de Asturias a los ocho artífices del Estatuto de Autonomía, del que este año se cumplirán 40 años.

El debate con Daniel Ripa (Podemos) fue acerca del despido que se avecina para los más de 700 profesores contratados en la educación pública para afrontar las restricciones en las ratios y aulas por la pandemia, una decisión que la formación morada pidió evitar. "Tengo que ser sincero y no puedo caer en la demagogia. Me encantaría mantener ese esfuerzo pero llevaría a una Administración insostenible. En 2020 ese esfuerzo en la contratación de profesores supuso un coste de 42 millones pero del Estado llegaron 30. Este año no recibiremos ni un euro más", concretó Barbón, quien animó a Podemos a "dirigirse a sus compañeros en el Gobierno central" para mejorar esa financiación. También Adrián Pumares, el portavoz de Foro, cuestionó los resultados "del modelo fallido de semipresencialidad" en el presente curso escolar y calificó de "noticia positiva" el posible relevo de la consejera de Educación, extremo del que no habló Barbón, quien si abundó en que "no es sostenible mantener el esfuerzo considerable" en profesorado de este curso. "No voy a engañar a los asturianos".

Ignacio Blanco (Vox) preguntó al Presidente "cuándo y cómo" va a introducir cambios en su Gobierno. "Cuando lo considere", fue la respuesta inicial de Barbón, que evitó entrar en detalles. "Deje de jugar al despiste", le planteó Blanco. "El Gobierno funciona con total normalidad", afirmó Barbón. La portavoz de IU, Ángela Vallina, vaticinó "un otoño caliente" en las calles de Asturias por "el ninguneo del Gobierno central" a la industria asturiana. y emplazó al Presidente a "ponerse las pilas". Barbón admitió que "hay que replantear la legislatura" y lanzó un mensaje sobre el futuro modelo productivo: "La industria necesita actualizarse a los estándares de la UE, tenemos que utilizar los fondos europeos para que Asturias siga siendo una comunidad industrial".