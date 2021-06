Rechazo unánime en la Junta General al plan de peajes de Ábalos para pagar en todas las autovías

El diputado del PSOE René Suárez justificó la negativa de su grupo a la condición "periférica" de Asturias, que "tiene desde hace cuatro décadas el peaje más caro" con la capital de España, haciendo suyos los argumentos defendidos previamente tanto por el presidente del Principado, Adrián Barbón, como por el consejero de Cohesión, Alejandro Calvo. Suárez, no obstante, si recalcó la necesidad de abrir un debate sobre las fórmulas que garanticen el mantenimiento y conservación de la red de autovías y carreteras. El diputado socialista recordó que la decisión de ampliar en 29 años más el peaje del Huerna, que debería finalizar el próximo 17 de octubre, "no fue tomada por un Gobierno nuestro, y a estas alturas no creo que haya nadie en Asturias que no sepa de quién fue", dijo en clara alusión a Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento cuando el Gobierno de José María Aznar adoptó esa medida.

Ovidio Zapico IU) recurrió al pasaje bíblico de que "el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra" para advertir que en el parlamento asturiano hay varios partidos con responsabilidad, directa o indirecta, en el peaje del Huerna.