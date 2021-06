El delegado de Defensa, contra un 25 de mayo “identitario y pueril”

Juan Luis González Martín, delegado de Defensa en Asturias, cree que la efeméride del 25 de mayo, fecha en la que la Junta Suprema del Principado de Asturias constituida un día antes declaró la guerra a Napoleón, “se debería celebrar por todo lo alto”. Es partidario así de que la región conmemore esa fecha, una intención ya manifestada por el actual gobierno regional socialista de Adrián Barbón, quien defendió que es “nuestro particular día de la bandera”. Sin embargo, el representante de Defensa en el Principado cree que por parte de algunos –sin aclarar si se refiere a Barbón o a colectivos que han venido demandando que el Día de Asturias se celebre el 25 de mayo y no el 8 de septiembre– no se está enfocando bien.

“Se debería celebrar por todo lo alto, aunque se busca actualmente con ello unas tesis identitarias pueriles”, criticó el coronel Juan Luis González Martín. Bajo su punto de vista, el 25 de mayo merece su reconocimiento en la región porque es “el 2 de mayo asturiano”, en referencia a la fecha en la que Madrid conmemora el levantamiento más famoso contra los franceses, retratado para la eternidad por Goya. Así lo aseguró en un acto celebrado ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en el que el coronel zamorano, actualmente destinado como delegado de Defensa en Asturias, presentó al historiador Arsenio García Fuertes, estudioso de la guerra de la Independencia que analizó, en una sesión muy concurrida dentro de los límites impuestos por la pandemia, el papel de las juntas patrióticas y del ejército en el comienzo de la contienda bélica española contra el invasor napoleónico.

García Fuertes se refirió en su exposición, apoyada en múltiple material pictórico así como en documentos de la época, a la creación de las juntas en Asturias, León y Galicia. Trasladó a los asistentes a las limitaciones de aquel 1808, cuando las noticias de los actos despóticos en Madrid por parte del bando napoleónico tardaban “16 días en llegar a Coruña y once a Oviedo”. Así, los asturianos se enteran con retardo de las abdicaciones de Bayona y “empiezan los motines”.

El mariscal Murat, que comandaba las tropas invasoras, “amenazó a las regiones que se levantaran” y eso, asegura García Fuertes, “en Oviedo enervó todavía más” al pueblo, formándose finalmente la junta del Principado, que declaró la guerra a Napoleón. El historiador aclaró que el surgimiento de juntas en diferentes provincias, que conformaron sus propios ejércitos, respondió a la falta de gobierno central en España, que “no tuvo grandes líderes en el momento que los necesitaba”. Utilizó en este punto el término “nación descabezada” empleado en su día por Jovellanos.

El historiador explicó el apoyo británico a los regimientos asturianos, a los que cedieron armas y uniformes traídos de Inglaterra –“los franceses se llevaron un susto pensando que habían desembarcado los británicos”– así como que el “talón de aquiles” de aquellos regimientos impulsados por las juntas patrióticas era que “no tenían oficiales profesionales” para tantos batallones. “El oficio de la guerra tuvieron que aprenderlo con mucha sangre y derrotas”, afirmó.