La ministra Belarra, en Avilés, sobre la oficialidad: “Soy partidaria del reconocimiento de todas las lenguas”

Luego siguió: “Necesitamos una organización que esté permanentemente activa”. Y añadió: “Este es el momento de la militancia, no puede suceder otra vez que una sola persona sufra la presión que ha sufrido en este tiempo”. Se refería a Pablo Iglesias quien, a juicio de la Ministra de mitin, “entregó su vida, toda su persona y lo mejor de su inteligencia” a la organización. Y, claro, ahí saltaron los aplausos.

Ione Belarra tuvo once teloneros: un secretario de Estado (Nacho Álvarez), una exeurodiputada (Estefanía Torres), la secretaria de Podemos en Avilés (Tania González), la del País Vasco (Patricia Garrido)... y muchos más. Al final todos se hicieron una foto y la Ministra se fue volando al aeropuerto.

Los teloneros fueron dejando algunos cometidos a Belarra: la aprobación de la ley Trans (se reclamó una particular para Asturias porque el Principado “es una de las cuatro comunidades que no la tiene”, señaló Laura Cabello, de Podemos Xixón) fue la más repetida. También hubo mucha invocación a la memoria: a la de las cigarreras de Gijón, a la de la gente del mar, a las feministas vascas “de los años setenta”. Y es que, recalcaron, “Podemos es un partido con memoria”, pero también que cuida de los suyos. Y reivindicaron también su naturaleza: “Fuimos capaces de crear ilusión por la política en personas que no creían en la política”. Y también hubo ataques a los “poderes mediáticos” que cercenan su crecimiento. Y concluyeron: “Vamos ganando”.