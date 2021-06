La apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la mañana, en riesgo al subir los casos

Riesgo bajo y nueva normalidad. Aforo máximo en el interior del 50%. Terrazas con todas las mesas, pero distancia de 1,5 metros. No se permite consumo en barras, solo sentados en mesas, con un máximo de 6 en el interior y 10 en el exterior. Horario de cierre a las 3.00 de la mañana, como máximo. Se registrará a los clientes.

Nueva normalidad. Máximo de 10.000 personas. Se harán sectores independientes de no más de 1.000 personas. Zonas de paso de dos metros. No se podrá fumar. Aforo máximo del 50%, garantizando una superficie útil de 1,5 metros cuadrados por persona. No se permite el consumo de bebida y comida en la zona de público.