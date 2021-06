Ponga, un paraíso con el futuro entre la espada y la pared

Naevia Pérez tiene cinco años. Su hermana Iria tiene cuatro. Su hermanín José Ángel tiene cuatro meses. Sus padres, María Prado y Raduán Pérez, desbordan orgullo y preocupación. Una familia con tres niños en un concejo como Ponga es asombroso. Viven en Sobrefoz con la espada de la incertidumbre sobre su cabeza. Ella trabaja en la residencia de mayores (ocho ocupantes) de Beleño y él es ganadero. “Falta trabajo para la mujer”, lamenta María Prado, que teme que los pocos matrimonios con hijos “tengamos que marcharnos”. Y él también es pesimista porque la ganadería “se va a pique”. Asiente María Jesús, la abuela que escucha, sentada a la puerta de casa, las quejas de su familia. Vive en Gijón pero la llamada de los nietos es irresistible. Hemos interrumpido la tertulia con cafetín del mediodía, endulzado con detalles positivos: “La calidad de vida para los niños es enorme”, coinciden los padres. Y es que los puedes dejar libres por el pueblo sin miedo.

Por amor. A la ganadería te dedicas por amor, explica él, dueño de 48 vacas. Harían falta cien para tener las cuentas más claras. Y luego está “la burocracia. Y el lobo, que se desmadró. Yo sé lo que sueltas pero no sé lo que voy a bajar luego. Hoy un xato no vale nada. Las subvenciones nos arruinaron porque lo que se gasta no se compensa luego con lo que vendes. Subió todo. El pienso, el gasoil. Todo. Necesitas maquinaria y te empufas, Y hay que mantenerlas. Más gastos. Pues eso, que sigues por amor. Me crié en esto y gústame trabajar para mí. Mientras me dejen”.

Más obstáculos: “Malos accesos rodados. Así no te viene el veterinario. La cobertura para el móvil en puertos altos olvídate. Y como hay tan poca gente, ¿quién te va a echar una mano? El invierno, con la nieve, se hace largo”.

Una historia de miedo. Ramiro Corral no se mató de milagro en un accidente con un quad hace un año. Se adormece la tarde en Sobrefoz mientras recuerda aquel mal trago. Salvó la vida porque pasó alguien y le ayudó. En el lugar de la carretera donde se produjo el suceso no había cobertura para llamar al 112. Aterrador y revelador. Corral es ganadero: “Quedamos cuatro románticos. La burocracia te aburre. Años de papeleo para cualquier cosa. Y los lobos”. Tiene un hijo, Rodrigo, de siete años. A los 12 tendrá que ir a Cangas a estudiar. No hay otra. Sus padres saben que si las cosas no cambian tendrá que buscarse la vida fuera. Ana Belén Calvelo, su madre, está al frente de la exquisita cocina “Casa Benigna”, situada en un enclave ideal entre picos de belleza tan abrumadora como el Tiatordos, Maciédome o Ten. “Siempre fui positiva, pero ahora...” Ahora las ilusiones están mermadas, reconoce su marido, que pide para ayudar al turismo mejores señalizaciones, porque “es como si vas a Roma y no te indican dónde está el Coliseo”.

Grosellas a mano. Tras cruzar una carretera de paisaje bellísimo y asfalto feísimo se llega a Abiegos. Conchi Castilla y Ricardo Herrero abrieron allí el bar tienda “El Cascayu” en 2004. Venían de Madrid. Amor a primera vista: “Fue un antes y un después”. El cambio del lugar desde e entonces es “como de la noche al día”. Aquí nacieron Marta, Alberto y Candela, asturianos de pura cepa. Una ventaja ligada al inconveniente de la baja natalidad es conocer un colegio con pocos alumnos: “La enseñanza así es más cercana”. Sus padres buscaban Naturaleza hasta los topes, huían del asfalto madrileño. “Cuando llegamos”, recuerda él, “pensamos que habría un movimiento general hacia la vida en el campo en busca de calidad. Pasaron 17 años y somos los únicos que hemos apostado por ello. No todo el mundo está preparado para estar aquí de continuo. Rozamos el aislamiento. Como no te guste, te sentirás enjaulado”. Aquí viven “humildemente, cultivando algo de huerta, criando algunos animales. Evitas intermediarios. Con media docena de ovejas ya te autoabasteces”. El lobo es un problema para los profesionales que viven del ganado: “Entiendo que si se defiende al lobo también hay que defender al ganadero”. La transmisión patrimonial también afecta: casas que se caen. Con la cobertura de telefonía se apañan porque tienen su antena salvadora “menos cuando la cubre la nube”. Hace 16 años que llevan esperando a que se cumpla la promesa electoral de tener una carretera decente. Hasta hoy. Sentados junto a unas grosellas que da gusto verlas, Conchi y Ricardo piensan que un lugar que tiene al lado los Picos y es Reserva Natural merece mucha más atención: “Hay mucho por explotar”. A Madrid no vuelven ni locos. Hay que hacer varias casas hasta hacer una perfecta, y la suya fue toda una aventura: “Hubo que tirarlo todo, hacerlo nuevo. Pero era nuestro sueño”. El sueño se cumplió y, aunque el futuro “es complicado” porque el sector ganadero sufre mucho, les basta con ver a su hija Candela (8 años) correteando feliz por los caminos para certificar que tomaron la decisión correcta cuando llegaron para escuchar un corazón natural que late a ritmo distinto.

Hijos o nada. Tomás Santos y Raquel Varela criaron nueve hijos y “ninguno vive aquí”, Un dato revelador. “Nadie se preocupa por la Asturias rural”, lamenta él tras la barra de la “Fonda Ponga” en San Juan de Beleño, “solo hace falta enterrarla”. Lo tiene claro para combatir ese negro futuro: “O se tienen hijos o nada. Que venga una pareja con un crío solo no se arregla nada”. ¿Y cómo atraer juventud? “Hacer atractivo esto con empleos fijos que aporten estabilidad. La mentalidad de la gente cambió. Es muy guapo lo de la Asturias rural pero cuando tienes algo de lo que vivir”. Los Ayuntamientos no pueden llegar a todo: la iniciativa privada es fundamental. Empresas no contaminantes. Mucha fibra para la alimentación tecnológica. “Es la pescadilla que se muerde la cola. La ganadería está obsoleta. Tenemos el Parque, los trabajos de mantenimiento sí podrían crear empleo. ¿El turismo? De montaña, pero la mayoría de la gente prefiere tostarse al sol. Quien venga debe cambiar el chip: no es para estar cuatro días aquí, esto te va a sujetar toda la vida y hay que tener muchas ganas de quedarse”.

Santos va a la ciudad y no sabe aparcar. Claro, en Beleño encuentra sitio a la primera. Está a gusto: “La hostelería es entretenida y los clientes suelen ser agradables. Muchas horas de trabajo, sí, pero reconforta”. Clientes como Nacho García y Eva Gutiérrez, sentados fuera del local. Ella es de Viego, trabaja en Sevares y vive en Cangas de Onís. Echa en falta más inversiones y más cobertura para el móvil. Y buenos accesos, claro. Él reprocha que se paguen más impuestos en algunos casos que en Madrid. Es difícil, además, que la chavalería quiera estar incluso de visita: como se quede sin internet a ver quién la aguanta.

Raquel Varela deja la cocina de la Fonda y en su mirada se aprecia la nostalgia de tener a todos sus hijos fuera, aunque hay cuatro que “vienen a ayudar de viernes a domingo”. Y es que hay jornadas de trabajo en las que empiezas a las nueve de la mañana y hasta las once no se acaba: “El fin de semana nos podemos sentar solo para comer”.

Museo vivo. La casa de Javier Rodríguez Gallinar es un museo desbordado de herramientas antiguas. Hace trabajos de mantenimiento para el Ayuntamiento. A sus 52 años sabe lo que es pelear por una ilusión y lo mucho que cuesta sacarla adelante. El dinero que gastó en adquirir esas herramientas ni se sabe. “Pasé muchas necesidades para tenerlo”. Y llegó a abrir un museo para los visitantes, pero tuvo que cerrarlo. Realista, ve pocas soluciones al drama del despoblamiento. Hay gente que viene, y hay gente que se va. No hay oferta de trabajos estables suficiente y, además, “los críos a cierta edad tienen que bajar al instituto de Cangas”. Hay personas que teletrabajan pero “en cuanto sales de Beleño, la cobertura es una hecatombe. Estamos distantes de todos los sitios, como tengas que ir a Oviedo a algo se te va el día. Con pueblos muy dispersos y poca formación para teletrabajar si se diera el caso. Encima, trabajos que sí podrían ofrecerse, como el mantenimiento de carreteras o áreas recreativas, se contratan con empresas de fuera”.

“Aquí vive un carpintero”, anuncia un cartel en la entrada de la casa, que un día fue taller: “Llegamos a ser tres trabajando aquí”. Los tiempos son crueles: ahora las ventanas son de PVC, la madera es cara. “Por 200 euros te ponen una puerta con bisagras, cómo se compite con eso”. Sus miles de herramientas recogidas, entre otras muchas reliquias que dialogan con el tiempo en silencio, están custodiadas por un interrogante de haya. Un símbolo, en cierto modo. “No tengo soluciones mágicas. Lo que me extraña, por ejemplo, es que no haya una fabriquina de quesos de los Beyos”. Hubo un espejismo cuando llegó mucho dinero para las casas de aldea. Cuando se acabó, porrazo. Y las deudas.

Joven de 96 años. Flora Priede viene de dar su paseo diario por la carretera que pasa junto a su casa en Sellaño. A sus 96 años (“en cuatro meses hago 97”) conserva intacta la energía y la ilusión que siempre tuvo en su vida. Los vecinos británicos que rehabilitan la casa de al lado sin escatimar en gastos la llaman “la madre del pueblo”. De escuela “sabíamos poco”, pero la vida fue una gran maestra y del campo lo sabe todo. Su huerta es famosa en el lugar: una obra de orfebrería vegetal. Con un “rebaño de nietos” que la hacen feliz (cinco, y seis bisnietos), Flora ha visto cómo la sociedad cambiaba. Cuando era moza, “había mucho machismo, el marido era el amo y podía hacer cualquier trato sin contar con la mujer. Y si veían a un chavaleto barrer o ir a por agua había burla. Ni freír un huevo podían”. Ella se muestra muy activa “y lo que pueda hacer yo, lo hago. Viene una asistenta social pero me las arreglo sola muy bien. De fumar o beber nada, pero el cafetín no lo perdono”.

La Alcaldesa levanta la voz. Marta Alonso (PSOE) presume de tener el “balcón municipal con mejores vistas de Asturias”. Pero no todo es tan bonito: qué fea es la espera, “la burocracia. Municipios como el mío no pueden estar esperando cuatro o cinco años a que alguien se acuerde que estamos aquí y nos traigan la fibra o servicios como puedan tener en otros lados. En Ponga no hay transporte público y estamos lejos. Vamos a hacer una escuelina para nenos de 0 a 3 para que la gente pueda trabajar porque la escuela más cercana está en Cangas de Onís y tiene lista de espera. Al menos tenemos servicio médico”.

Carencias en telefonía e internet notables: “Hay zonas que no tienen siquiera 112. A estas alturas del siglo XXI me parece vergonzante”. Aún así, viene gente nueva. “Te digo porqué: es un sitio muy bueno para vivir, hay médico, una escuela en la que a los nenos se les recoge en casa y se les lleva y se les trae.. Con dos días de servicios de comedor y actividades extrescolares... Es un sitio espectacular para vivir, dar un paseo, respirar el aire... La tranquilidad. Eso la gente lo valora mucho. Para descentralizar el empleo y poder teletrabajar se necesitan buenas comunicaciones. Es media vida”.

“Ponga no tiene nada que envidiar a cualquier municipio para que la gente venga a vivir aquí”, afirma, pero se necesita “que se siga invirtiendo y apoyando la zona rural en servicios básicos. No somos un sitio de paso, a Ponga tienes que venir. Queremos ampliar los servicios, los que tenemos es de calidad, como la residencia de mayores, pero no basta. Cuando dicen que ciertos servicios no se pueden poner porque la población es menor de equis habitantes no me parece justo. Al revés, habría que potenciarlos en esas zonas para que viniera más gente. Es la pescadilla que se muerde la cola”.

El rastro del lobo: “Son medidas absurdas en contra de un medio rural. Se quiere que el lobo campe a sus anchas y no, antes hay que proteger a la gente que vive en el mundo rural y lo sostiene. Nadie está diciendo que se le extermine pero hay que hacer un plan de gestión como tiene que ser para controlar la especie. Y antes es la gente que cualquier otra especie. Por mucho que hagamos, es imposible que la gente venga aquí con estas cosas. Les dices a los chavales veniros, gente que lleva toda la vida trabayando para sacar la ganadería familiar, y cuando se ponen como jóvenes ganaderos se encuentran con esto. Y los que llevan ya años, pierden tiempo, dinero y lágrimas a cuenta del llobu. No puede ser. Es inconcebible que gente de Asturias que sabe de sobra la problemática esté votando esto”.