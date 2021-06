"Macrooposiciones" de Salud: adjudicadas las 232 plazas de auxiliar administrativo, con 10.000 aspirantes

El de auxiliar administrativo fue el tercer de los "megaexámenes" organizados por salud en 2019, tras la convocatoria de un año antes. De las 232 plazas de auxiliar administrativo ofertadas, 190 eran para el turno libre (siete de ellas para personas con discapacidad y 42 para promoción interna (2 para personas con discapacidad). El examen se efectuó el 7 de abril de 2019 con más de 10.000 aspirantes de los 20.000 inscritos. Salud habilitó el recinto ferial Luis Adaro de Gijón para dar cabida a tantos aspirantes.

La prueba de auxiliar administrativo no fue la única concurrida. Al ejercicio de matronas se presentaron 131 candidatos para 23 plazas; al de fisioterapeutas, 1.200 aspirantes para 61 puestos. Entre marzo y mayo de 2019 se examinaron las categorías más numerosas. Entre celadores, auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería y enfermeras, fueron 35.500 los opositores –parte de ellos, provenientes de fuera de Asturias– que concurrieron a los exámenes en lo que supuso un notable esfuerzo organizativo y uno de los mayores logros en la legislatura sanitaria 2015-19.

Desde entonces y hasta hoy no se había resuelto definitivamente ninguno de estos procesos. Salud no ha explicado oficialmente los porqués de los retrasos. Si bien, no cabe duda de que la crisis sanitaria del coronavirus ha afectado a las reuniones del tribunal. Lo que sí manifestó la consejería era su idea de comenzar a sacar los listados definitivos de estas oposiciones en el primer semestre de 2021. Por el momento no están cumpliendo con los plazos.

La convocatorias de estas plazas se hizo oficial en agosto de 2018. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) adujo dos objetivos fundamentales. Por una parte, “resolver las necesidades de personal y consolidar el empleo de calidad”. Por otra, “dotar de estabilidad a la organización y rebajar la tasa de interinidad” de la plantilla de la sanidad pública regional, que en 2015 se situaba en el 34 por ciento y en 2019 rondaba el 20 por ciento. Los responsables sanitarios aspiraban a reducirlo “al 8 por ciento en 2020”. Por el momento, esto no ha sido posible. Es más, con total seguridad ahora es más elevado el índice de temporalidad, porque las plantillas han crecido de manera notable debido a las exigencias sanitarias derivadas de la pandemia de covid-19.

Es cierto que las notas de los exámenes ya sirvieron en el mismo 2019 para renovar las listas de demandantes de empleo, lo que permitió el acceso a plazas interinas a los que obtuvieron mejores notas. Sin embargo, un concurso-oposición consta, por definición, de dos fases: el examen y los méritos. Los fisioterapeutas son de los colectivos más irritados, pues fueron de los primeros en iniciar el procedimiento: se examinaron el 17 de febrero de 2019, se les comunicó la nota de corte en agosto y se les requirieron los méritos el 23 de diciembre de 2019. Sin embargo, siguen esperando por las calificaciones definitivas y, más a largo plazo, por el momento en que los de mejor puntuación puedan acceder a sus plazas fijas en el Sespa.