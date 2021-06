Los asturianos menores de 60 años que reciben la segunda dosis escogen AstraZeneca “por no mezclar”

Hoy mismo ha comenzado la aplicación de la segunda dosis a los 21.317 asturianos menores de 60 años que semanas atrás recibieron un primer pinchazo de AstraZeneca. Se les inmunizará este fin de semana y el próximo. Para hoy y mañana están convocados aproximadamente la mitad en un punto de vacunación de cada una de las ocho áreas sanitarias.

Se trata de profesionales sanitarios, sociosanitarios, del ámbito educativo y de otros colectivos esenciales que en su día vieron cómo se suspendía la aplicación de la vacuna que habían recibido al detectarse algunos efectos secundarios muy infrecuentes y muy graves.

Para completar la pauta vacunal, se les ofrecerá Pfizer, con opción de repetir con AstraZeneca siempre que firmen un consentimiento con el que se asumen los efectos adversos que la vacuna pueda generar. No obstante, solo uno de cada nueve vacunados ha optado por Pfizer. El motivo de esta decisión se repetía en la mayoría de los vacunados: “por no mezclar”.

"Llevamos un ritmo de vacunación fenomenal. Todo el mundo está viniendo en hora y eso sí, el 90% se está vacunando con AstraZeneca", ha señalado esta mañana el gerente del área sanitaria VIII, con cabecera Langreo, Bernabé Fernández, que se encontraba en el punto de vacunación que se ha montado en el polideportivo de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). "No se va a desperdiciar ninguna vacuna y toda vacuna que hoy no se ponga aquí a lo largo de la semana se va a poner. Cómo no sabíamos qué porcentajes íbamos a obtener de una vacunación u otra, hemos traído dosis doble. Tenemos vacunas de AstraZeneca para todos y de Pfizer para todos", ha apuntado Fernández.

Asturias está inmersa en la fase de vacunación más veloz desde que se iniciara la inmunización, el pasado 27 de diciembre. En las cinco semanas que median entre el 31 de mayo y el 4 de julio está previsto un promedio semanal superior a las 70.000 dosis. Esto haría posible llegar al domingo 4 de julio con cerca de 1.100.000 dosis aplicadas. Esta cifra global implicaría afrontar el periodo central del verano con unos 650.000 asturianos (el 65 por ciento de la población) con al menos una dosis y en torno a 450.000 (45 por ciento) con la pauta completa.

Vacunación del grupo de 30 a 39 años en Asturias

Los asturianos de edades comprendidas entre 30 y 39 años comenzarán a ser vacunados frente al covid-19 en la segunda quincena de este mes de junio, previsiblemente en torno al lunes día 21. Este es el cronograma que, a día de hoy, maneja la Consejería de Salud a la vista del satisfactorio avance de la campaña vacunal y supeditado a los envíos de dosis comprometidos por el Ministerio de Sanidad.

En el momento actual se está llamando al grupo de 40 a 49. Inicialmente, a este colectivo de nacidos entre 1972 y 1981 se pensaba pincharlo en agosto. Más tarde, pasó a ser programado a finales de junio. Sin embargo, ya están siendo llamadas las personas nacidas en 1974. Todo apunta a que con la llegada oficial del verano empezarán a ser vacunada la franja de edad de 30 a 39 años.