Más del 90% del personal esencial opta por repetir con la vacuna de AstraZeneca

Sin colas y con una victoria arrolladora de la vacuna de AstraZeneca sobre la de Pfizer. Triunfo que puede ser numerado de varias maneras: 9-1 o 90-10, por ejemplo. Así transcurrió ayer la primera jornada que Asturias dedica a administrar la segunda dosis de la vacuna anticovid a los 21.317 asturianos menores de 60 años –todos ellos trabajadores sanitarios, sociosanitarios, de la educación y de colectivos esenciales– que semanas atrás recibieron un primer pinchazo de AstraZeneca. Las áreas sanitarias más pequeñas completaron ayer mismo el esperado proceso. Las más grandes continuarán hoy y el próximo fin de semana. El resultado global fue de más de un 90 por ciento de pacientes que han optado por repetir con el suero anglosueco “para no mezclar”, desoyendo así las recomendaciones de los gobiernos central y asturiano. Un porcentaje muy similar al registrado en otras comunidades autónomas.

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, mantuvo ayer su mensaje de que la opción por AstraZeneca debería ser “muy excepcional”. Sin embargo, la gente iba por otro lado. “No puedes comparar un ensayo de 400 personas con los millones de personas que ya se pusieron AstraZeneca. El riesgo es mínimo. Si te tiene que dar, mala suerte, como si te da el covid. Además, la Unión Europea está recomendando AstraZeneca”, declaró Lorena Luis tras ser vacunada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En el punto de vacunación del HUCA, la organización fue modélica. Hubo una cierta aglomeración a primera hora de trabajadores sociosanitarios que salían de trabajar. A partir de ahí, un flujo ordenado, con un aula específicamente destinada a leer y firmar el consentimiento que se exige para picharse AstraZeneca y asumir los efectos secundarios que pueda generar. No obstante, una mayoría de los pacientes llegó, como al resto de puntos de vacunación, con el documento ya rubricado.

Alberto Collar es farmacéutico y sufre alergias. La primera dosis de AstraZeneca le provocó una reacción “no muy grave” pero suficiente para generarle una cierta prevención. Ayer acudió al HUCA para el segundo pinchazo “sin saber qué me voy a poner”. Explicaba que le gustaría repetir con la vacuna anglosueca, pero temía una consecuencia como la de la primera dosis: “He preguntado en la puerta que qué me recomiendan, y me han dicho que no pueden recomendar nada, y que la decisión es mía”.

Óscar Feito optó por una segunda dosis de Pfizer porque con la primera de AstraZeneca “lo pasé muy mal, el corazón se me puso a 180 pulsaciones y tuve que ir Urgencias”.

Alejandra Casado es terapeuta ocupacional. Acudió al HUCA con sus padres, Jesús Casado y Ana Álvarez. Los tres a vacunarse. Los padres se pusieron la segunda dosis de Moderna. La hija eligió repetir con AstraZeneca. Había recibido la primera dosis en Almería el pasado febrero. En este intervalo encontró trabajo en Asturias y ha regresado. El primer pinchazo le originó una reacción de varias horas. Pese a todo, ha preferido repetir marca: “En la primera ronda no nos dieron opción a elegir. Ahora, independiente de qué vacuna fuera, yo quería seguir con la misma pauta”. A juicio de Alejandra Casado, “mucha gente se ha informado, ha buscado opiniones de expertos y hay casi unanimidad de continuar con la pauta del principio”.

Alicia Soler y Beatriz Vázquez salían juntas de pincharse. Optaron por seguir confiando en la marca anglosueca. “Estuve dudando, y me decidí por AstraZeneca porque vi que es la que se pone la mayoría”, afirmó Beatriz Vázquez. Alicia Soler prefirió “asegurar algo que se ha estudiado a hacer una mezcla que da unos resultados que a mí no me convencen”.

En el polideportivo de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) estaban citadas 408 personas del área sanitaria del Nalón. “No quise mezclar. Primero me lo pensé, pero después me informé y decidí poner AstraZeneca”, explicó Zaira Grueso, trabajadora del colegio Rey Aurelio. El gijonés José Antonio Seiz es profesor en Ciaño: “Puse AstraZeneca porque creo que es mejor seguir con la misma que cambiar”. Como contrapunto, Aitor Arcoiza, de Riaño, llegó con “alguna duda”, en el punto de vacunación se informó “y decidí ponerme Pfizer”. Según Bernabé Fernández, gerente del área sanitaria del Nalón, el 90 por ciento se decidió por AstraZeneca y los fallos a la cita fueron “mínimos”.

En Gijón, ayer sábado fue el último día del palacio de los deportes de La Guía como punto de vacunación. Ha quedado cerrado para realizar obras. A cambio, mañana, lunes, se activa el del estadio El Molinón. La instalación del pabellón de Perchera está recién abierta y la de Contrueces sigue funcionando.

