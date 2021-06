El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya cuenta los días para que le administren la vacuna contra el covid. A sabiendas de que la campaña está centrada ahora en la población de entre 40 y 49 años, el presidente regional -nacido en 1979-, está deseoso de recibir su citación. Y así lo manifestó hoy en Luarca, a donde viajó para hacer una inauguración oficial de la nueva sede judicial de la zona, que lleva en activo varios meses.

"Hace días alcanzábamos un hito en Asturias que nos sitúa entre las regiones europeas que mejor nivel tiene: uno de cada dos asturianos ha recibido una dosis de vacuna. Así que espero que dentro de poco me toque a mí, como un cuarentón más, si me permiten la broma", comentó el Presidente. Siguiendo esos hitos por los que le gusta que destaque la región, Adrián Barbón se refirió a la cercanía de otro momento importante: "que dentro de poco vamos a alcanzar el registro de que uno de cada tres asturianos esté inmunizado, algo también muy importante", dijo.

En todo caso, el Presidente regional insistió en su "llamamiento a la prudencia, sobre todo de los que no estamos vacunados, para que no bajemos la guardia. No nos podemos permitir errores". Y recalcó la necesidad de mantener las distancias personales, optar "siempre que se pueda por estar en espacios abiertos, usando mascarillas de calidad y evitando aglomeraciones".

Respecto a cómo va a hacer Asturias la adaptación de las medidas nacionales anti-covid, para afrontar el verano más tranquilo posible, Barbón recordó que la Consejería de Salud está haciendo la adaptación de esas medidas y se presentarán esta semana, manteniendo como ya se ha dicho "el sistema 4 plus, que pautará restricciones por concejos incluso por espacios menores de los concejos si fuera posible, según vayan subiendo los casos o entrando en zona de riesgo los concejos".

Astrazeneca mayoritaria

Preguntado, por otra parte, sobre qué opinaba de que los asturianos vacunados con una dosis de Astrazeneca hayan optado mayoritariamente por el mismo tipo de vacuna -pese a las recomendaciones del Ministerio de que se pusieran la segunda con Pfizer-, Barbón dijo es es "una opción totalmente respetable" .