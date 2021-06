Barbón: "En los indultos hay que respetar que la decisión corresponde al Consejo de Ministros"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido esta mañana que la posible concesión de indultos a los presos del "Procés" es "una competencia exclusiva del Consejo de Ministros" en la que dijo, "hay que respetar el marco de decisión y de la legalidad". Barbón afirmó que "no estoy dispuesto a entrar en ese debate, porque no me corresponde decidirlo" y, en contraposición, dijo estar "centrado en los problemas de Asturias".

Barbón aseguró haberse "leído la ley" que regula los indultos para ir más allá de "de los argumentación que me manda mi partido" porque prefiere "el rigor de la ley" y recalcó que le causa "sonrojo" cuando oye decir a políticos de otros partidos que "son ilegales" los indultos por el "Procés". El presidente del Principado también se desmarcó de las críticas a Pedro Sánchez por el uso que está haciendo de la figura del indulto. "Sánchez en tres años ha concedido 80, que supone una media de 27 al año mientras que Aznar llegó a conceder 745 en un año, y muchos de ellos por casos de corrupción"