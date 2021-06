Las dos estrategias enfrentadas de los acusados del asesinato de Iván Castro

Tras una semana de juicio, parece estar muy clara la estrategia de defensa de los dos acusados. El autor material confeso del crimen, el taxista portugués Nelson dos Anjos, asegura que perdió la cabeza por la novia de Iván Castro, Marta Rama, a la que ayudaba en su panadería y colmaba de regalos, entre los que se cuenta un coche, pero también ropa, unas botas UGG, un iPhone... Los psicólogos que lo examinaron hablan de que podría estar afectado por un trastorno llamado limerencia, una obsesión romántica por otra persona. Dos Anjos, por otro lado, sostiene que Marta Rama le facilitó todos los datos para cometer el crimen y que estaba de acuerdo. Viajó con él a La Felguera para mostrarle la cochera de Iván Castro y le informó de las salidas de la víctima, que apenas abandonaba su casa debido a la enfermedad que sufría. Marta le había hecho creer que estaba embarazada y le había dicho que si Iván se enteraba los mataría a los dos. De ahí el interés de las dos defensas en presentarle como una persona peligrosa.

La estrategia de Marta Rama también está clara. Tanto ella como sus amigas han dejado claro que no estaba atraída por Nelson, y que no tenían una relación sentimental. No se puso de acuerdo con él para matar a Iván. Si Nelson lo hizo fue a sus espaldas y para conseguirla. Esta semana decide el jurado.