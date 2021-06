Los forenses que levantaron el cadáver y realizaron la autopsia a Iván Castro han asegurado esta mañana que Iván Castro no tuvo oportunidad alguna de zafarse del ataque perpetrado por Nelson dos Anjos en la tarde del 7 de diciembre de 2017. "No tenía lesiones de defensa, no había ningún resto debajo de las uñas, no esperaba el ataque", indicó la forense. "En la mano llevaba el móvil, con la linterna encendida", añadió. Y es que, tal como declaró Nelson dos Anjos, para cogerle desprevenido, le dijo que tenía un golpe en el coche, y Castro se agachó con la linterna para comprobarlo.

La forense explicó que Iván Castro recibió tres disparos, pero solo uno "mortal de necesidad", el que recibió en la cabeza a una distancia de 60 o 70 centímetros, "cuando estaba en el suelo o cayendo". Primero recibió un tiro en la parte izquierda del tórax, por la espalda. Disparado a menos de metro y medio de la víctima, le atravesó, en trayectoria descendiente, todo el tronco y le afectó al saco pericárdico, le causó una contusión en el corazón, el lóbulo izquierdo pulmonar, el diafragma y el hígado. "No fue mortal, con asistencia médica hubiese sobrevivido", indicó la forense. El segundo disparo le atravesó la mejilla izquierda. Se realizó también a metro y medio. No afectó a órganos vitales, aunque dio qué pensar a los forenses, porque no parecía la lesión de un disparo.

El tercero entró en el parietal izquierdo. La bala salió por la mejilla derecha, tras fracturar los huesos de la bóveda craneal y los de la base del cráneo. "Y además hubo una afectación muy importante del encéfalo, incompatible con la vida".

Esta mañana también han declarado agentes de Informática y Comunicaciones, que reconstruyeron el itinerario seguido por los acusados el día del crimen y el anterior y posterior a través de las antenas que dieron servicio a sus terminales. Así, demostraron que Nelson dos Anjos estuvo en las inmediaciones de la cochera de Iván Castro a la hora del crimen, y luego estuvo esa misma noche con Marta Rama en el su piso de Oviedo.

Agentes de Balística indicaron que los disparos fueron con una pistola semiautomática, posiblemente una Astra del 9 largo.