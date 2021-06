Debajo de los mil metros cúbicos de tierra y piedras del “argayón” de Villazón ha quedado sepultada una porción abundante de la confianza del Suroccidente en las instituciones. Casi en el futuro. “Enfadados”, “decepcionados”, profundamente disgustados con la demora de una solución con forma de paso alternativo que inicialmente les prometieron para el otoño, saben que en esta zona del mapa en cuestiones de abandono e incomunicación llueve sobre mojado, pero ahora sí tienen pruebas de que “se están riendo de nosotros”. Queda esa sensación después de escuchar ayer a los alcaldes de Salas y Tineo, a los empresarios de la zona y a los vecinos que llenaron el aforo disponible en el Conceyu Abiertu organizado por el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en la Casa de la Cultura salense. Es el hartazgo de una comarca muy escarmentada en su sensación de abandono que va cediendo el paso, poco a poco, a la exigencia. A una muy seria petición de “respeto”.

Los dos alcaldes, el de Salas de Foro –Sergio Hidalgo– y el de Tineo del PSOE –José Ramón Feito– claman a coro que el “bypass” para salvar el desprendimiento que desde el 16 de abril bloquea la N-634 entre las poblaciones salenses de Villazón y Casazorrina “ya debería estar hecho”. Que sin embargo sólo hace una semana que ha empezado el trabajo “en serio” y que decir seis meses, como les dijo en su primer encuentro la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, era “una barbaridad tremenda”. Que ya no va más: “Para principios del verano tiene que estar listo”, pone fecha Hidalgo. “No podemos entrar en el verano así”, asiente Feito.

Puede que no haya dos argayos iguales, pero aquí se acuerdan muy bien de hace diez años, de otra avalancha de tierra que cortó la misma nacional en Villazón, no muy lejos del sitio donde se ha desplomado ahora la tierra, y que obligó a hacer un paso alternativo que sigue en servicio: estaba terminado en 22 días… El “se ríen de nosotros” viene acompañado de un “creo que merecemos un respeto que no estamos recibiendo” y lo pronuncia Benjamín Alba, empresario “romántico” que apostó por su tierra y preside el Grupo Alvemaco en Tineo. En el polígono de La Curiscada, contó, hay ochenta empresas que están sufriendo las consecuencias de esta parálisis y “más de quinientos empleados que quieren trabajar y comer todos los días”. Como está en juego el futuro, y porque llueve sobre mojado, deja un emplazamiento con la convicción de que “tenemos que ser más duros, más críticos, porque el momento lo requiere. Por las buenas han pasado de nosotros”. Su “va a haber que comprar una muleta” vale como metáfora de la reacción al abandono.

“Enfadados” y “decepcionados” es la definición de la sensación que por los empresarios salenses verbaliza José Ramón Iglesias, gerente de Cafés El Globo, una empresa que vive de la hostelería, con lo que eso significa en un momento como éste. La penalización del argayo, y de la comunicación interrumpida y los rodeos por carreteras secundarias para llegar a su fábrica, no ha venido en un año normal. “Ya partíamos de un 35 o un 40 por ciento menos de facturación respecto al año pasado” y les ha caído encima un veinte por ciento más en gasto de combustible y una merma considerable en las ventas: “En marzo tuvimos veinte visitas comerciales, de las que en un setenta por ciento de los casos hacemos clientes; en mayo, ninguna…”

Muchos de los presentes en el debate, que moderó la directora del Club Prensa Asturiana, María José Iglesias, forman parte activa de la plataforma “pro autovía”, constituida para tratar de acelerar los plazos y minimizar los retrasos de las comunicaciones del Suroccidente. Pero resulta que después de años soñando con una autovía, lamenta Iglesias, “ahora soñamos con que nos hagan un paso para poder seguir circulando por la nacional. Es el mundo al revés”. “¿Cómo vamos a captar o a retener talento así? Es inviable”.

En la zona de la depuración de responsabilidades que ayer pidió con insistencia la concurrencia, el alcalde de Salas lamenta el “paripé” de mes y medio sin mover la obra. Asegura que en la zona del argayo no se haya empezado a trabajar “en serio” hasta el pasado lunes, que hasta el 14 de mayo ni siquiera “nadie se había puesto en contacto aún con los propietarios de las parcelas” y que ni desde la Delegación del Gobierno ni desde el Ministerio de Transportes les han facilitado más fecha oficial de finalización de los trabajos que aquel “inaceptable” octubre de los primeros días. “El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial llegó a apuntar dos meses, pero en un encuentro posterior con Adrián Barbón ya no se habló de plazos…”

Sergio Hidalgo da por hecha además la fuerza y la repercusión de la presión y la movilización, porque le consta que fue después de su concentración en Oviedo, el 14 de mayo, cuando el “bypass” pasó del trámite ordinario a ser tramitado por la vía de urgencia. Parte del daño ya está hecho, sin embargo, porque “cada día que pasa es la ruina”, y urge la obra del paso alternativo porque la de la retirada del argayo, que a su juicio no debe retrasar los plazos de la autovía, es “otro partido”.

El lamento se comparte aquí salvando las distancias del color político. El pesar, abunda el alcalde de Tineo, por los vecinos abandonados y por “todos los empresarios que apostaron por el Suroccidente teniendo alternativas mucho mejores, a los que prometimos una autovía ya no recuerdo cuándo y no sólo no la tienen, sino que deben enfrentarse a todas estas dificultades añadidas. No lo pueden soportar”, resalta. “Con los medios que tenemos, parece increíble que no seamos capaces de hacer un bypass más rápido”. También él ve que “nos están mareando”; también está “convencido de que la concentración agilizó los trámites”.

Hidalgo aporta al debate al menos la convicción de que la parte más costosa de la obra, los “premarcos” de hormigón para los puentes “están encargados” y “en fabricación” y del patio de butacas llega un reproche a la falta de apoyo que Salas y Tineo están teniendo de “los alcaldes de los municipios adyacentes”. Escuchaban, entre otros, el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la diputada popular por el Occidente Cristina Vega, además de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tineo, Montserrat Fernández, que ofreció apoyo al alcalde socialista y dejó la conclusión de que, si esto sigue, “no voy a ser yo quien pida salir a la calle, pero igual es lo que hace falta ahora mismo”.