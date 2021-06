Asturias destinará fondos europeos a pagar al nuevo personal que los gestionará

“El Gobierno asturiano ha hecho los deberes, se ha preparado a conciencia para gestionar esta oportunidad extraordinaria”, declaró Cofiño en su comparecencia ante la comisión de la Junta General en la que compareció para una primera valoración, aún provisional y sin demasiados detalles, de los proyectos relacionados con los departamentos de Medio Ambiente y Administración. “Asturias tiene que aprovechar esta oportunidad. No será el bálsamo de fierabrás pero es un gran oportunidad”, reiteró el vicepresidente en su turno de respuestas a la oposición.

Cofiño avanzó que la dirección general de Función Pública está dando “los últimos retoques y en unas semanas pasaremos a la fase de contratación del nuevo personal”. Este programa de empleo temporal se centrará “en reforzar los perfiles que más necesita la Administración, sobre todo en contratación pública”, una materia en la que, según reconoció, hay ya carencias en el funcionamiento ordinario, es decir sin el esfuerzo adicional que requerirá la tramitación “ágil y eficaz” que se pretende para los fondos europeos de reconstrucción.

La consejería de Medio Ambiente ya incluyó en el Presupuesto autonómico de este año 19 proyectos, que ascienden a 85 millones, con cargo a los fondos REACT-EU, para actuaciones relacionadas con la economía verde, como por ejemplo iniciativas de saneamiento, depuración e impulso a la llamada economía circular. Además, el vicepresidente destacó el gran volumen económico de siete manifestaciones de interés presentadas ante el Ministerio de Transición Económica, que suman 277 millones y corresponden en su mayoría a iniciativas privadas o de colaboración publico-privada, también relacionadas con la llamada economía circular. Y subrayó la gran disposición en el sector privado, tanto regional como estatal, en grandes proyectos de inversión con Cogersa.

Varios diputados de la oposición, entre ellos Nuria Rodríguez (Podemos), Sara Rouco y Pedro Leal (Foro), aprovecharon la comisión para criticar los fondos mineros y exigir al Gobierno asturiano que esté “vigilante” a fin de que no se repitan los errores cometidos en su gestión. Cofiño, aunque entonces no estaba en política, los defendió: “Los fondos mineros han mejorado la situación de los territorios. La visión negativa que existe sobre ellos es profundamente injusta e irreal”, afirmó el vicepresidente, quien indicó que no hay ningún proyecto específico contra la despoblación aunque sí varios relacionados con proyectos agroalimentarios y de turismo, localizados en ámbitos rurales.

“Interés de región”

El portavoz adjunto del PP, Pablo González, reclamó que se prime a los proyectos que “tengan interés de región” para que la financiación europea no se vaya solo a las iniciativas que promuevan las grandes multinacionales y corporaciones. También exigió al Gobierno de Barbón que no destine esta financiación extraordinaria de Europa a sufragar actividades ordinarias que deben afrontar los Gobiernos central y autonómico. Luis Fanjul, de Cs, abogó por una revisión que simplifique las normas del Principado mientras que Ovidio Zapico concluyó que aún “está todo muy verde”. Cofiño prevé que en otoño de este año se puedan dar más detalles.