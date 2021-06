El coordinador de Ciudadanos en Asturias ha sostenido esta mañana que "Barbón debería posicionarse radicalmente en contra de los indultos a los presos del Procés", tras anunciar que su partido convocará una concentración ante Delegación de Gobierno, este viernes a las siete de la tarde, para expresar su protesta ante la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de insultar a los políticos condenados por los actos de octubre de 2017 en Cataluña. "No estamos hablando de indultos con carácter general, estamos hablando de una circunstancias muy concretas , de unos dirigentes políticos que cometieron delitos muy graves, que atentaron contra el orden constitucional, contra el ordenamiento jurídico, contra las leyes, y que han dicho que lo volverían hacerlo", valoró Cuesta.

La convocatoria de Ciudadanos en Oviedo coincidirá con la manifestación que el partido naranja celebrará en Barcelona y a la que se han sumado otras fuerzas políticas. Cuesta expresó su confianza en que otros grupos políticos también participen en este acto. El PP de Asturias ha decidido no acudir mientras que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, manifestó que debe ser la sociedad civil la que tenga el protagonismo en este tipo de convocatorias, si bien no precisó si su partido irá a la concentración en la plaza de España en Oviedo."El PP de Asturias comparte el objetivo de la concentración convocada por Cs, pero no participará en la misma porque para ese mismo día ha organizado recogidas de firmas en varios puntos de la región", ha argumentado el secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo.

“El indulto no es un perdón a los presos catalanes, sino una legitimación de todos los delitos, señalamientos y desmanes que viene haciendo el separatismo desde hace décadas”, afirmó Cuesta. El líder del partido naranja en Asturias ha hecho un llamamiento a todos los asturianos para que alcen sus voces en un grito unánime contra la decisión del Gobierno y falta de palabra del presidente. “Después de prometer en campaña que traería de vuelta a España a Puigdemont", que "tipificaría el delito de referéndum", que "veía rebelión y que abogaba por el cumplimiento íntegro de las penas", ahora sorprendentemente, "Sánchez, compra literalmente el apoyo de los separatistas en el Congreso con este indulto para mantenerse en el poder ”, ha denunciado Cuesta.