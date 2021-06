La oposición unánime en la crítica al consejero de Industria: el plan estratégico es "inconcreto" y le exige "un cambio de rumbo"

La presentación de la estrategia industrial del Principado hasta 2030 ha puesto de manifiesto esta mañana en el parlamento asturiano las visiones radicalmente diferentes del Gobierno autonómico y de toda la oposición sobre el presente y el futuro a medio y largo plazo de un sector que supone el 20 por ciento del PIB regional y y el 13 por ciento del empleo, con 52.000 puestos de trabajado. La oposición sido unánime en el diagnóstico del documento presentado en la Junta General por el consejero de Empleo e Industria, Enrique Fernández, "es inconcreto en los objetivos y no tiene soporte presupuestario", aparte de no dar soluciones a los problemas inmediatos del sector, que ponen en peligro su futuro. El Consejero se remitió a las negociaciones del la concertación y el Presupuesto autonómico como los escenarios donde empezar a plasmar los objetivos del nuevo documento y mandó un mensaje a los grupos que en las últimas semanas han pedido relevos en su departamento: "Mi dimisión o la de un director general no es la solución mágica".

Enrique Fernández describió las líneas principales de la estrategia industrial para la próxima década, "un documento abierto, flexible y colaborativo" que pretende la adaptación de la industria regional a la "doble transición ecológica y digital", convertir a Asturias en destino atractivo para nuevas inversiones empresariales y mejorar la competitividad del sector. Entre los objetivos, comentó la introducción de cambios legislativos, que pasan por la aprobación de una ley sobre proyectos estratégicos y una ley de Industria.

Álvaro Queipo (PP) dio la vuelta a la descripción del documento estratégico del Gobierno autonómico: "Es inconcreto, poco sólido y ampliamente mejorable". Puso como ejemplo el elaborado por la Comunidad de Madrid, "donde cada objetivo viene acompañado de instrumentos, dinero, para hacerlo realidad", para concluir que "se trata de un documento de deseos". Queipo responsabilizó no solo al consejero de Industria sino al Gobierno de "ir sin rumbo en todas las áreas" y apuntó directamente al presidente del Principado: "No nos digan que Barbón defiende a la industria asturiana en el comité federal del PSOE. El Presidente no está a lo que hay que estar. La industria asturiana está en crisis y el está de visita en pastelerías".

Susana Fernández, la portavoz de Ciudadanos, dejó constancia de "la satisfacción" de su grupo porque "recoge parte de nuestras propuestas" pero en el debe apuntó que "esperábamos que las aterrizasen en medidas y plazos concretos, porque eso es lo que debe hacer un Gobierno", de ahí que también se decantara por una valoración final negativa por condicionar la ejecución a los Presupuestos. "Nos ha desilusionado profundamente".

Las críticas de Podemos e IU fueron significativamente e intensas. Ser socios en el Gobierno central del PSOE no rebajó ni un ápice sus exigencias de una mayor defensa de los intereses de la industria asturiana ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que también están Yolanda Díaz, Ione Belarra o Alberto Garzón. "Estamos en el ecuador del mandato, hacen falta medidas concretas. A este paso nos lo cierran todo", cuestionó el portavoz del partido morado, Daniel Ripa, quien lamentó que "no hay una implicación al máximo nivel de este Gobierno. Están en una crisis de credibilidad cuando afrontamos una emergencia industrial. Hay que tomar medidas ya". Ripa sostuvo que esa situación crítica requiere "cambios estructurales, no se puede seguir así".

Ángela Vallina (IU) no habló de dimisiones pero sí de la necesidad de "iniciar una nueva etapa" en la consejería de Industria, tras pedir al Ejecutivo una reflexión acerca de que "el sindicato mayoritario", CC OO, no haya suscrito finalmente este nuevo documento de la estrategia industrial hasta 2030. "Tiene que dialogar, no puede tirar las cosas así, su función es política. Aquí no somos técnicos, la política es otra cosa", planteó la portavoz de la coalición, quien definió ese documento como "una declaración de intenciones, pero no una estrategia", al tiempo que responsabilizó al consejero Enrique Fernández de "desperdiciar un capital que muy pocos han tenido, la Alianza por la Industria, que no ha vuelto a convocar pese a que las malas noticias siguen viniendo" .

Adrián Pumares (Foro) emplazó al consejero de Industria "a que deje de ser el Delegado del Gobierno" y concluyó que "el Gobierno socialista se está quedando" tas compartir con el resto de grupos de la oposición que "falta concreción" en una estrategia que no da respuesta "a las permanentes señales de alerta que de la industria asturiana". Ignacio Blanco, el portavoz de Vox, defendió que "la industria asturiana no puede permitirse el lujo de esperar a 2030", tras afearle que "ha hablado muy poco de lo próximo, de 2021 y 2022. Este plan es una buena excusa para no arreglar el futuro inmediato de la industria".

La voz de Luis Ramón Fernández Huerga, del PSOE, echó un capote a la diana de todas las críticas en la que se había convertido el Consejero. "Esto es un guion, pero hoy ustedes han venido a hacer la crítica de toda la película", afirmó el diputado socialista, quien defendió que "planificar forma parte de la actividad política. Esto es política". E invitó "a reflexionar" a los que se han cargado contra esta estrategia, en lo que pareció un mensaje con destino preferente a CC OO, Podemos e IU.

El Consejero afirmó que falta de respaldos a esta estrategia como la de CC OO "debilitan a la industria asturiana", no ocultó su sorpresa por la negativa del sindicato mayoritario a suscribir el plan "porque la relación había sido normal y sin estridencias" y, aseguró, se incorporaron varias de sus aportaciones. "Espero que esa posición pueda ser reconducida", afirmó. En su alegato final, tras escuchar el chaparrón de críticas y reproches, se mostró abierto a aceptar "el cambio de rumbo" que le exigió la oposición a la que instó, por su parte, "a cambiar el discurso catastrofista y de que no hay liderazgo". Aseguró que el Gobierno autonómico "siempre fija posición, aunque suponga contradecir al Gobierno de la nación" y puso como activos y ejemplos de esa labor proactiva en defensa del sector, el rescate de Duro Felguera o los anuncios de inversiones como las de Amazon, EDP y ENCE y "otras que van a venir, porque están en fase de maduración". Y cerró con un mensaje contundente: "MI dimisión o la de un director general no es la solución mágica".