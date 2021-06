Las fiestas no pueden con las restricciones: la Descarga y El Carbayu de Lugones, suspendidas

Demasiadas limitaciones, demasiado riesgo. Pese a que el Principado autoriza ya las fiestas de prao, las condiciones (entre otras, y a la falta de conocer un protocolo específico que el Principado publicará hoy, deben celebrarse en lugares perimetrados y tiene que sectorizarse a las personas por cada 1.000 asistentes, con un máximo de 5.000 y con entradas y salidas controladas) hace que muchas comisiones de festejos desistan de organizarlas por segundo año consecutivo. Dos ejemplos: no habrá fiestas de El Carbayu en Siero, ni Descarga en Cangas del Narcea.

La Cofradía del Buen Suceso anunció ayer la suspensión de las fiestas de El Carbayu de Lugones: “Ni con 1.000, ni con 5.000. El Carbayu es una fiesta grande y no se puede hacer así”. Tajante se mostró Manolito Fernández, “El Pegu”, presidente del colectivo, que atraviesa por un momento económico complicado: “Tendríamos que haber comenzado a pañar dinero en enero”, abundaba ayer. Será la segunda edición del popular festejo que no se celebre desde la Guerra Civil. La primera, el año pasado, en plena desescalada de la pandemia. Entonces solo se celebró la misa, sin desfile ni ofrenda del ramo. Misma fórmula que se seguirá este año, detalló Fernández. La Cofradía entiende que mientras “no se vuelva a la normalidad”, no es posible hacer la fiesta como les gustaría y por eso “no se hará”. Fernández espera que “el próximo año” todo vuelva a como era antes del fatídico marzo de 2020 y “decenas de miles de personas puedan volver a abarrotar el prao”.

Cangas del Narcea también volverá a quedarse sin su tradicional Descarga del 16 de julio por segundo año consecutivo. La Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen hizo ayer oficial la noticia, que ha tenido que ver fundamentalmente con la decisión del Consistorio de prohibir el uso de la pólvora durante las fiestas “para evitar un posible efecto llamada”. Algo que, según la nueva norma aprobada por el Principado, desecharía la celebración festiva, toda vez que se exige una evaluación entre promotores y el Ayuntamiento, en este caso contrario a que haya evento. El presidente de la Sociedad, Luis Martínez Tejón, explicó que afrontan la decisión “con mucha pena porque la Descarga es lo más y trabajamos todo el año para ella”, aunque con la esperanza de que la situación mejore y que en 2022 “se pueda tirar con más ganas que nunca”. La Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen ha decidido suspender el disparo del día 7 de julio, coincidiendo con el inicio de las novenas, y también la Descarga del 16 de ese mismo mes. No obstante, la junta directiva de la entidad ha acordado mantener la entrega, el 7 de julio, de la Medalla de oro, que este año recaerá en la peña El Refuerzo. También se celebrará la cena de artesanos del día 15 de julio.

Las comisiones de festejos de Oviedo prefieren esperar un año más para recuperar sus celebraciones estivales, pues consideran inasumible el riesgo de promover verbenas con las condiciones establecidas. “No podemos meternos en estos berenjenales”, indicó José Manuel Testera, secretario de la asociación de vecinos de las Torres de Pando, que programa las fiestas de Santa Gema, a finales de julio. “El prao seguirá de momento como un bardial”, comentó con humor. Lo mismo ocurre en Fitoria, donde los vecinos rechazan acogerse a normas “imposibles”, como la de controlar el número de romeros. “Llegados a este punto, hay que aguantarse y esperar al año que viene”, señaló la secretaria de la sociedad de festejos, Lourdes Noval. La plataforma “Oviedo sin fiestas”, creada hace tres años para reivindicar un mayor respaldo a las celebraciones de barrio de la ciudad, se queja especialmente por la “falta de claridad” de la normativa sanitaria. “Habrá que leer bien el BOPA y analizar todo bien para saber qué se puede hacer de verdad”, indicó Jacobo Campa, portavoz de la entidad y cabeza visible de la organización de las fiestas de La Florida, un clásico del mes de junio ya cancelado hace semanas. De momento, solo el Ayuntamiento baraja la posibilidad de organizar algún tipo de acto por San Juan. La concejala Covadonga Díaz estudia la idea de algún tipo de hoguera, bien real o simbólica, así como alguna actividad para niños.

Con vistas a San Mateo, en septiembre, el Consistorio no arriesga. Habrá conciertos en el Auditorio con un máximo de 1.500 asistentes y queda por determinar el funcionamiento de las casetas de gestión hostelera que se repartirán por varios puntos céntricos de la ciudad.

En Gijón, las fiestas de Cabueñes, las primeras de prao de la temporada en el concejo y de las más multitudinarias, tendrían que haberse celebrado este fin de semana. “Pero con esta situación ni pensarlo, ya teníamos claro que no”, señaló Ignacio Moro, presidente de la comisión de festejos. “No está claro lo que se puede hacer o no. ¿Se puede comer, beber o fumar? ¿Si no es así, de qué vivimos?”, se preguntó Moro, indignado con la falta de claridad y de seguridad. Además, “poco ayuda que nos digan que hagamos una evaluación de riesgo. ¿Qué vamos a saber nosotros de eso?”, lamentó.

Los vecinos de la localidad castrillonense de La Braña deberían estar estos días en plena vorágine rematando la organización de las fiestas del tercer domingo de junio. Pero, como el año pasado, La Braña se queda sin fiestas. “Aunque ahora cambien las normas no da tiempo a preparar nada. En condiciones normales la asociación de vecinos de La Braña y de jubilados El Carbayo empezamos a organizar las fiestas de junio en febrero porque llevan muchos trámites, así que ahora, con la normativa más severa y siendo necesario más papeleo aún...”, manifestó Josefina González, secretaria de la asociación vecinal.

Una de las fiestas de prao más tradicionales de las Cuencas es la de El Carbayu, en Langreo, que además es patrona del concejo, a principios de septiembre. La sociedad de festejos mantiene la esperanza de recuperarlas este año, “aunque lo primero es la salud, así que tendremos que revisar antes la normativa”, explicó Julio González, presidente de la entidad. De hecho, la sociedad ha cobrado este año los recibos a los socios, algo indispensable para celebrar las fiestas. Pero la decisión todavía no está tomada, “será la junta directiva la que decida, una vez que leamos bien la normativa, si podemos recuperar las fiestas y de qué manera”. Porque “no nos vamos a salir del guión. Nos parece bien que el Principado haya decidido abrir la mano para la celebración de fiestas de prao, pero sabemos que la situación es la que es, así que veremos si podemos cumplir con todo lo que nos pidan, porque no vamos a anteponer las fiestas a la salud”, añadió.