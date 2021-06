Asturias sale a la calle contra la violencia vicaria: "No tenemos miedo"

Las protestas de esta noche habían sido convocadas y secundadas por varias organizaciones ciudadanas y políticas. Han conseguido congregar a centenares de personas en las principales plazas de las localidades asturianas. Los asistentes guardaron minutos de silencio, aplaudieron y encendieron velas en señal de duelo por las pequeñas Olivia y Anna. También un grito unánime en todas las plazas: "Que no, que no, que no tenemos miedo".

Cerca de 400 personas se concentraron en la Plaza Mayor de Gijón, con velas y aplausos: “Somos el grito de las que ya nos están”. Familias con niños, adultos y jóvenes se unieron para mostrar su repulsa a la violencia vicaria. “Hoy todas somos un fruto de dolor y rabia. La crueldad de la violencia machista nos golpea y nos arranca un pedazo de nuestro ser”, leyó una de las mujeres que tomaron la palabra durante la lectura de un manifiesto de condena.

Una pancarta del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, con el lema “Contra la violencia machista y la justicia patriarcal ¡Nos queremos vivas!”, encabezó en la Plaza Mayor un acto en el que estuvo presente la alcaldesa de Gijón, Ana González, que ya por la mañana, en una concentración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón, indicó que “manifestamos un grito de rabia infinito, que un padre haga esto, para ir en contra de las madres, es lo peor, y me recuerda cuando paso en noviembre de 2014 en Asturias una situación similar, es algo inconcebible”.

No fueron las primeras que tienen lugar en Asturias hoy. En localidades como Siero los concejales guardaron esta mañana un minuto de silencio en recuerdo de la pequeña Olivia.

Detrás del supuesto asesinato las organizaciones feministas ven un caso de lo que se ha dado en denominar "violencia vicaria", que es aquel tipo de violencia ejercida sobre un progenitor sobre sus hijos con el objetivo de provocar un daño en su pareja o expareja.

Sigue la búsqueda

El buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' seguirá rastreando al menos hasta el próximo lunes la zona en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de la pequeña. Así lo ha comunicado en declaraciones a los medios el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación ante todas sus sedes en el archipiélago como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de las pequeñas.

El delegado ha indicado que ha hablado con el secretario general del Ministerio de Ciencia e Innovación para agradecer el "gesto" y el "compromiso" que tuvo con la investigación al facilitar la incorporación del buque del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Anselmo Pestana quiso recordar que el 'Ángeles Alvariño' tenía previsto concluir las labores de rastreo el pasado lunes, pero el hallazgo de una botella de buceo y una funda nórdica hizo que permaneciera en el lugar, lo que permitió que este jueves se encontrasen los restos de Olivia, la mayor de las niñas.

Asimismo, el delegado ha indicado que el barco continuará en la zona al menos hasta el próximo lunes, 14 de junio, y habrá que ver "si vamos a necesitar que se quede algunos días más", añadió.

Por otro lado, Pestana ha agradecido el gesto de acompañamiento que ha tenido la sociedad canaria y española con la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann, y sus familiares y allegados, una reacción de solidaridad que, según el delegado, "demuestra los valores de nuestra sociedad".

También ha recordado que la investigación sigue bajo secreto de sumario, decretado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Güímar, y deseó que se logren encontrar los restos de Anna para que su familia "pueda descansar", pues "está sufriendo un drama tremendo".

Pestana ha admitido que tenía la esperanza de que las niñas fueran halladas con vida, pues una de las líneas de la investigación apuntaban a que Tomás Gimeno podría haber huido con sus hijas a algún país del extranjero, y reconoció que no pensó en que finalmente se produjera "este desenlace tan trágico".

El delegado del Gobierno indicó, además, que ha tenido la oportunidad de conocer a Beatriz e imagina "el inmenso dolor" que estará sintiendo en estos momentos, así como los abuelos y los tíos de Anna y Olivia.

Al mismo tiempo, ha solicitado a los medios de comunicación que no hagan especulaciones sobre este asunto para no generar "más dolor del debido", y pidió esperar a que continúe la investigación y la localización de Anna y su padre dé sus frutos.

Muestras de solidaridad

Tras el hallazgo de Olivia, de seis años, las redes sociales se han llenado de mensajes de solidaridad dirigidos a Beatriz, la madre de las niñas, y su familia y allegados. El Ayuntamiento de Santa Cruz y la Delegación del Gobierno en Canarias ya han convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas. Asimismo, el movimiento feminista ha convocado concentraciones esta noche a las 22 horas frente a los ayuntamientos de pueblos y ciudades de todo el país tras el repunte de asesinatos machistas y el hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia en la costa canaria.