Llevaba tiempo sin venir por Asturias, una tierra que siente “muy cercana”, donde ha veraneado años atrás. Andrea Levy (Barcelona, 1984) ha vivido la pandemia como concejala del Ayuntamiento de Madrid y responsable del área de Cultura. El domingo estará en la concentración de protesta contra los indultos a los políticos presos por el “procés” en la plaza madrileña de Colón. Abogada, también es la actual presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías del PP.

–¿Vuelve el turismo nacional a Madrid o aún hay reticencias?

–El ritmo de vacunación está adoptando velocidad de crucero, lo que permite que la gente tenga cada vez más confianza para los desplazamientos, con todas las medidas de precaución y seguridad, que deben seguir aplicándose. Para Madrid el turismo nacional es fundamental.

–Son muchos los asturianos que a lo largo del año visitan Madrid y también los madrileños que frecuentan Asturias. ¿Cuando cree que se dará la situación previa a pandemia?

–Hacer futurología con la pandemia se ha demostrado que suele ser un fracaso. Hay que ser cautos. La evolución irá acompasada al porcentaje de población vacunada, pero espero, deseo y confío que a partir de septiembre la situación se aproxime a la normalidad anterior.

–En Asturias se van a perimetrar las fiestas de prau de los veranos y habrá aforos. ¿Qué van a hacer con las verbenas en Madrid, también muy típicas en esta época del año?

–Las verbenas, de momento y por precaución, no se van a poder celebrar con normalidad, si bien es cierto que el programa más grande en julio y agosto, “Veranos de la Villa”, se hará en distintos escenarios y con programación transversal y muy diversa para que quienes se queden en Madrid o los que nos visiten encuentren actividades de su gusto. Lo de las verbenas aún es un poco complejo porque no es fácil perimetrar entornos de calles y controlar aforos. Todavía sigue primando la seguridad sanitaria frente a la recuperación de las verbenas tradicionales.

–Los resultados en las recientes autonómicas fueron un espaldarazo a la política aperturista de Isabel Díaz Ayuso pero la Comunidad de Madrid es una de las autonomías con más tasa de incidencia del covid. ¿Es el tributo por abrir antes y más?

–Madrid tiene mucha más concentración de población y a la vez es un punto de intersección de movilidad de otros lugares. Madrid hizo posible la continuidad de una cierta actividad como motor y palanca de la recuperación económica, a la vez que adoptaba medidas sanitarias que luego aplicaron otras comunidades o que se impulsaron por el Gobierno de España. Por ejemplo, fue muy polémico cuando Madrid repartió mascarillas, fue a buscar EPIS o hizo un hospital solo para pandemias. Madrid ha sido referente en la pandemia porque hizo compatible la actividad con la sanidad, aunque ha tenido sus víctimas, que hay que lamentar, como en todas partes.

–¿Hubo “madrileñofobia”?

–No, eso es un invento. Lo que ha habido es un Madrid reflejo de todas las comunidades que no hicieron absolutamente nada y solo tenían el cierre como única política, sin dar otra alternativa a sus ciudadanos. Desde Madrid siempre hemos sido abiertos y no hemos fomentado ninguna “madrileñofobia”. Pero creo el PSOE utilizó la “madrileñofobia” como política contra el_PP y está claro que le ha funcionado muy mal, a la vista de los resultados electorales.

– Supongo que asistirá a la concentración en la plaza de Colón. ¿Cuál es la motivación?

–Sí. El Gobierno de Sánchez ha hecho saltar por los aires el Estado de derecho y los mimbres constitucionales ante quienes los intentaron quebrar. Sánchez llevará en los indultos la penitencia. Es un error que pagará._La mayoría de la sociedad española ve con preocupación y tristeza que hacer respetar el Estado de derecho no sea una norma fundamental para el Gobierno de España.

–Esta semana trascendía una carta de Oriol Junqueras, en la que admitía el error de la vía unilateral para la independencia. ¿Se cree esa carta?

–Para nada. Nunca he creído que Junqueras jugase el papel de bueno de la política, ni de intentar pactar nada. Si pueden, volverán a la unilateralidad. No respetaron en el pasado los mimbres del Estado constitucional y no lo harán en el futuro. Si Sánchez cree que es capaz de atraer al constitucionalismo a un independentista como Junqueras es que nos toma por idiotas.

–El PSOE les echa en cara que, vistos los malos resultados del PP en Cataluña, la estrategia de su partido tampoco es ninguna vía de solución al conflicto.

–No se puede buscar una vía de solución en el pacto con los independentistas porque va en contra de forjar el entendimiento y la convivencia entre Cataluña y el resto de España. Hay que ofrecer un proyecto de futuro que deje atrás el enfrentamiento entre catalanes porque donde más ha perjudicado el proceso independentista es en Cataluña: ha desacelerado su economía y ha habido deslocalización de empresas, fractura en la sociedad y empobrecimiento económico. El proyecto del PP mira al futuro, pasa página de la asfixia nacionalista que solo ha creado un sentimiento identitario de odio, pero no es la semilla para construir nada.

–¿Hubiera estado fuera de los estatutos tomar alguna medida con Dolores de Cospedal por su situación judicial?

–El Comité de Derechos y Garantías del PP no es un juzgado de guardia. Velamos por el cumplimiento de los estatutos y el reglamento no aplica nada a la situación actual de la exsecretaria general. Vamos a estar vigilantes en todo lo que suceda al procedimiento judicial del “caso Kitchen”. No nos temblará el pulso a la hora de adoptar decisiones, pero tampoco vamos a ser el tribunal de la inquisición de causa general contra el PP, que es lo que muchos buscan para dañar el proyecto de futuro de Pablo Casado que, sin duda alguna, es un proyecto limpio.

Levy ve los terrenos de La Vega idóneos para un proyecto cultural

Andrea Levy visitó ayer Oviedo para participar en el acto del PP “Industria cultural: Una oportunidad para Asturias”. La presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada (segunda por la izquierda) apostó por la aprobación de una ley autonómica de mecenazgo cultural, una iniciativa que su partido llevará al pleno del Parlamento regional._Por su parte, Andrea Levy apuntó que los terrenos de La Vega ovetense son un espacio idóneo para un proyecto cultural como el desarrollado en el antiguo Matadero de Madrid.