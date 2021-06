“El Podemos que viene será más coral, eso nos va a venir bien”

Los focos que buscan liderazgos nuevos en la agitada mudanza interna de Podemos se han parado en Carolina Alonso (Gijón, 1980). La nueva portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid se crio en El Natahoyo, estudió en el instituto Emilio Alarcos, se licenció en Ciencias Políticas en Bilbao y vive en Madrid desde 2012. Hija de trabajador del naval y auxiliar de Enfermería, entró en Podemos por el círculo de Lavapiés en torno a la campaña de las generales de 2016 y es diputada desde las autonómicas de 2019. Renovó el escaño el 4 de mayo, partiendo del puesto número siete, y las renuncias en una fase de vida interna convulsa en el partido, primero la de Pablo Iglesias, después la de Isa Serra, acaban de ascenderla a portavoz del grupo parlamentario.

–¿Sorprendida?

–Sí. Todos estábamos esperando a ver qué pasaba con la inhabilitación de Isa Serra y con la decisión que ella iba a tomar con respecto a una sentencia que consideramos injusta. Una vez que ella decide dar un paso al lado, yo estaba entre las opciones, porque en las primarias de Podemos Madrid fui la número tres de la lista, tras Isa y Jesús Santos, que es el coordinador del partido en Madrid y está muy centrado en su labor como teniente de alcalde en Alcorcón… Optamos por abrir liderazgos, con nuevas caras.

–¿Qué va a poder hacer en estos dos años?

–Vamos a dar un fuerte impulso al proyecto de Unidas Podemos y queremos hacerlo con nuestras reivindicaciones de siempre, poniendo el foco por ejemplo en el acceso a la vivienda como problema principal que afecta a una mayoría social en la comunidad, y también en cuestiones relacionadas con la reactivación económica, porque tenemos el PIB más alto de España pero también la mayor tasa de desigualdad y unos niveles de paro bastante altos. Vendrá una crisis económica y social a la que habrá que dar salida y estamos seguros de que las políticas neoliberales y agresivas de Isabel Díaz Ayuso van a dejar a mucha gente atrás.

–La izquierda aspiraba a mayoría para gobernar y no llegan juntos a los escaños del PP. ¿Qué ha fallado?

–Nosotros no hemos fallado, hemos subido en votos y escaños. A lo mejor, esa reflexión la tendrían que hacer otras fuerzas dentro del espectro progresista. Nosotros hemos hecho nuestra tarea. Evidentemente, no podemos mirar hacia otro lado ante el resultado tan abultado que ha conseguido la derecha.

–¿Qué pasó?

–Hay que situar la clave en una situación de cansancio pandémico en la que la gente empezaba a estar un poco harta de las restricciones y las medidas de seguridad. Como Isabel Díaz Ayuso es una gobernante irresponsable, que utiliza la Comunidad de Madrid como ariete contra el Gobierno central, no le importa propagar propuestas demagógicas que suenan muy bien al oído, aunque sea a costa de no asumir sus responsabilidades como presidenta. Está más pendiente de contradecir al Gobierno que de velar por los intereses de los madrileños. Como no tiene escrúpulos, no le importa ser irresponsable.

–¿Cómo es el Podemos sin Pablo Iglesias?

–Estamos afrontando un proceso de renovación de liderazgos, de apertura, de frescura. Creo que el Podemos que viene va a ser más coral y eso nos viene bien, porque los cuadros del partido han sido muy machacados por las cloacas mediáticas y judiciales y la apertura de liderazgos no solo hace que renovemos caras y que haya nuevas ideas, además se diluirá ese foco en el que nos tienen a los dirigentes de Podemos.

–¿Era entonces demasiado alargada la sombra que proyectaba sobre el partido?

–No quiero decir eso. Ese señor es el que nos ha puesto en el Gobierno del Estado. Si no fuera por él, no sé si existiría esta fuerza política que ha llegado al Gobierno en solo siete años. No quiero decir eso, todo lo contrario. El hecho de que hayamos sido un partido incómodo y hayamos llegado hasta aquí ha puesto muy nerviosos a los poderes fácticos que no se presentan a las elecciones y que han focalizado en Pablo Iglesias todos sus odios y rencillas. Por eso en esta nueva etapa, precisamente para proteger a los cuadros y a nuestros líderes, debemos diversificar.

–¿Le sorprendió que se apeara de la política?

–Lo entendí, pero me dio mucha rabia que una persona tan valiosa y honesta, que no creo que haya hecho daño a nadie, haya tenido que abandonar la política de esta forma, convertido en un chivo expiatorio y después de sufrir durante mucho tiempo un bullying intolerable que no se había visto en la historia democrática española y que ha sido tolerado por mucha gente, azuzado por una derecha y una ultraderecha rabiosa y antidemocrática y con muchos silencios desde el campo progresista. Es una lección que debemos aprender para que algo así no vuelva a suceder.

–¿Le sirve Ione Belarra para el relevo?

–Sí. Es una mujer que ha demostrado mucha fortaleza, liderazgo y capacidad de negociación y puede hacer una labor esencial en el nuevo diseño que queremos impulsar de partido más coral, capaz de llegar a acuerdos y de gestionar grupos humanos diversos.

–¿Les va a ser más fácil sin Iglesias sumar con Más Madrid?

–Lo primero que hizo Pablo Iglesias cuando presentó su candidatura fue tender la mano a Más Madrid y ellos la rechazaron hablar del tema. No sé si va a influir en algo su marcha. Lo que sí creo es que se deben generar esos puentes y ese entendimiento y que Mónica García, por lo que conozco de ella, tiene un perfil mucho más conciliador y amable para llegar a acuerdos que Íñigo Errejón y que podrían ser una realidad si ella puede liderar ese proyecto. Nosotros no estamos cerrados.

–Sus compañeros en Asturias tienen pendiente su propio proceso de renovación de cargos. ¿Les ayuda?

–Me parece muy positivo que tengan ese debate, será muy bueno para la organización, y no les voy a marcar el paso desde Madrid, pero saludo ese proceso y lo seguiré con mucha atención.