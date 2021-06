Ricardo Díaz Bernardo , director del Colegio Laude Palacio de Granda, destaca la labor que se ha realizado en el centro a lo largo de un curso tan especial como el que finaliza, y a la vez, se muestra ilusionado ante el inicio del próximo. El Colegio pertenece a un grupo tan global con ISP Schools y desarrolla y comparte iniciativas, como han sido el VBEP (Virtual Buddy Exchange Programme), Chess Tournament, I’m a Scientist, ISP MUN (Model United Nations) y muchos más. En la siguiente entrevista, Ricardo Díaz Bernardo explica la filosofía educativa del centro y sus planes inmediatos.

¿Qué es lo que diferencia al Colegio de otros centros ubicados en Asturias?

Palacio de Granda es un colegio con vistas internacionales. Inculcamos a nuestros estudiantes la pasión por aprender, estimulando sus mentes con el conocimiento y las habilidades sociales necesarias para que en el futuro contribuyan a nuestro mundo con nuevas ideas críticas, empáticas y creativas. ‘Amazing learning’ es nuestra identidad que ha sido forjada en base a un excelente programa educativo internacional. Cada uno de nuestros alumnos es para nosotros lo más importante y dedicamos el tiempo necesario para cubrir todas sus necesidades a nivel individual y colectivo. Pertenecer a un grupo tan global con ISP Schools nos da la oportunidad de desarrollar y compartir iniciativas, como han sido el VBEP (Virtual Buddy Exchange Programme), Chess Tournament, I’m a Scientist, ISP MUN (Model United Nations) y muchos más.

¿Cómo han vivido este curso tan especial?

Desde el inicio del año teníamos claras nuestras dos máximas prioridades: seguridad sanitaria y progreso académico. Sin duda hemos superado las dos con muy buena nota y esto nos deja en una situación privilegiada para afrontar el futuro próximo con mucha ilusión y dedicación para que nuestros alumnos alcancen sus metas en un entorno de experiencias académicas únicas de primer nivel. Uno de nuestros grandes valores es la adaptabilidad y sin duda esta situación nos ha puesto a prueba. Nuestros estudiantes han sido los grandes protagonistas de este capítulo titulado pandemia y han podido progresar a nivel individual y colectivo como si esta situación fuera de lo más normal. Han sido para nosotros los verdaderos héroes.

¿Cuáles son las prioridades para el próximo?

Una escuela está siempre repleta de líneas innovadoras y prioridades y creo que debe ser así puesto que compartimos el día a día con nuestro futuro, nuestros alumnos. A grandes rasgos vamos a seguir con la mejora del currículum buscándole más transversalidad, más forma, iniciar una nueva implementación de un curriculum por habilidades y mejorar nuestra inmersión lingüística aplicada en contextos internacionales. Seguiremos desarrollando también el programa de bienestar y salud del alumno puesto que este periodo de pandemia se ha alargado más de lo que hubiéramos estimado y los efectos se están haciendo partícipe. Iremos experimentando nuevas iniciativas y nos quedaremos con lo que mejor encaje en nuestra propuesta educativa y más impacto tenga en el aprendizaje del alumno puesto que es el centro de todas nuestras decisiones. Tenemos un programa propio de altas capacidades llamado ‘plan impulsa’ que busca desarrollar esas áreas donde nuestros alumnos se encuentran bastante ‘cómodos’ e incluso poder elaborar programas de talento con diversas instituciones a través de convenios académicos. Durante este año, hemos sido reconocidos entre los 30 colegios más innovadores de España por el diario El Español y aparte de este gran mérito, también hemos sido reconocidos entre los ‘Top 50’ colegios por parte de la revista Forbes aún así consideramos que tenemos mucho margen de mejora y seguiremos trabajando con la misma ilusión.

¿Ha sido difícil mantener el alto nivel del colegio durante los meses de pandemia?

El nivel en sí no ha sido difícil de mantener. Nuestros alumnos han seguido recibiendo una formación de calidad por parte de nuestro gran equipo de educadores y han conseguido sus metas como cualquier otro año. Según la pandemia ha evolucionado hemos ido adaptando nuestra metodología a las necesidades, desde el aprendizaje a distancia donde habíamos estado diseñando ese estilo de metodología de aprendizaje a distancia a través de ser Colegio Referente Goggle hasta el aprendizaje más presencial como el presente donde nos quedamos con lo mejor de aprendizaje para instaurar un modelo más híbrido. Sí que las restricciones no nos ha dejado avanzar al ritmo que nos hubiera gustado y ha añadido especial dificultad en la forma de expresión verbal aunque nada que no hayamos sabido sustituir por algo diferente de igual impacto. El aprendizaje se basa en el conjunto entre alumno, escuela, familia y sí que nuestras familias no han podido participar de manera tan directa aunque siempre nos han estado apoyando. Pronto podremos tenerlas de vuelta y participar, junto al centro, del aprendizaje de sus hijos de una manera más presencial.

El Colegio transmite cercanía y valores éticos, además de una gran calidad académica. ¿Cómo se consigue todo esto?

Palacio de Granda es una gran familia con un sólido estilo académico. Esto se consigue a través de un grupo humano profesional comprometido con lo que hace y unos alumnos con ganas de aprender. Por su puesto nuestras familias son la base de este proyecto puesto que se sienten identificadas y creen en nuestra propuesta educativa para sus hijos. Nuestra identidad es ser cercanos y accesibles a ellos. Su bienestar y aprendizaje es sin duda lo más importante para nosotros.

En ISP Schools y en este caso concreto, Palacio de Granda, valores como honestidad, responsabilidad, creatividad y empatía nos marcan en la forma de diseñar nuestros planes futuros y en cualquier toma de decisiones. Debemos ser siempre fieles a nuestros principios.

En cuanto a estos valores, siempre creemos que un ciudadano ejemplar no nace, se hace. Por ello creemos que nuestro compromiso con las mejores formas debe tratarse de forma paralela a la académica. ‘Empowering Minds’ (Empoderando sus mentes) es un ‘claim’ que nos resume muy bien en la faceta de una educación holística.

¿Hacia dónde camina la educación hoy en día?

Te diría hacia donde quisiera yo que caminara… La educación hoy en día está sufriendo una transformación y se ha acelerado después de haber estado confinados. Todos sabemos que las líneas de conocimiento no son el todo de una educación contemporánea y debemos darle peso a la aplicación de estos conocimientos para así poder pasar a la parte más analítica, más creativa. De esta forma conseguiremos que el conocimiento se file y perdure en el tiempo; se torne en una habilidad Decía Ken Robinson que la educación no debe sufrir una evolución sino una revolución y estaba muy acertado en este principio. La educación está en los colegios, institutos, universidades, centros de enseñanza varios… Creo que las bases comunes de un currículum educativo sólido debería partir de los centros educativos en coordinación con universidades e instituciones laborales para poder darle verticalidad y así esta propuesta educativa estar en consonancia con las necesidades laborales vigentes. Mientras tanto nosotros tratamos de darle sentido al currículum y ampliarlo para que estas necesidades tan demandadas a nivel laboral y social puedan ser cubiertas y nuestros alumnos sean partícipes de este proceso.