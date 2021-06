La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado para el medio día de hoy, en la estación de Renfe de Oviedo, una concentración en protesta por la privatización de esa empresa estatal y para reclamar la restitución de los servicios de viajeros de media distancia.

El sindicato denunció que Renfe anunció hace unas semanas, “con nocturnidad y alevosía”, la venta de Renfe Mercancías Ancho Métrico (antigua FEVE) a Constru-Rail S. A., una filial participada en un 49% por Renfe. También criticó que pese a la finalización del estado de alarma continúan los recortes en los servicios de media distancia de viajeros y no se han restablecido los suprimidos.

CGT recordó que los servicios de media distancia de FEVE son Obligación de Servicio Público (OSP), y que, por lo tanto, no se les pueden aplicarse “criterios de demanda”, pero se aplican, y “como no existe la venta anticipada, oficialmente, la demanda no existe”.